Interview Eine schöne Freundschaft mit Luzern Der Kanadier Howard Shore (72) ist weltweit einer der bekanntesten Filmmusik-Komponisten. Jetzt hat er im Auftrag von Ludwig Wicki eine A Capella Messe geschrieben, die in der Luzerner Hofkirche uraufgeführt wird. Interview: Pirmin Bossart

Sie freuen sich über ihre gelungene Zusammenarbeit: Howard Shore (links) und Ludwig Wicki. (Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. November 2018))

Howard Shore, Sie haben die Filmmusik von «Lord of The Rings», «Naked Lunch» oder «Das Schweigen der Lämmer» komponiert. Liegen da nicht Welten zwischen diesen Soundtracks und der Messe, die sie jetzt für die Hofkirche komponiert haben?

Ich habe immer schon klassische Musik komponiert und auch viel für Stimmen geschrieben. Ich mache das gerne. Auch in meiner Filmmusik gibt es komplexe Chorpassagen. Das ist also nicht neu für mich. Allerdings habe ich mit «Mass», wie dieses Werk heisst, erstmals überhaupt für eine Messe geschrieben. Das war neu für mich.

Wie ist es zu dieser Arbeit gekommen?

Ludwig Wicki, mit dem ich seit «Lord of the Rings» zusammenarbeite, hat sich eine A Capella Messe von mir gewünscht. Dies aus Anlass seines 20-Jahr-Jubiläums als Stiftskapellmeister an der Hofkirche Luzern. Ich habe ein Stück für 18 Stimmen geschrieben. Die traditionellen Texte dazu sind in lateinisch. Das Lateinische ist eine sehr gute Sprache für mich, um die Musik dazu zu komponieren.

Wie sind Sie das Ganze angegangen?

Ich habe mir – auch in der Diskussion mit Ludwig - über die verschiedenen Traditionen und Nuancen dieser kirchlichen Chormusik ein Bild gemacht. Ich habe recherchiert und mir angehört, wie Palestrina, Monteverdi und andere alte Komponisten das angegangen sind. Dann habe ich alles auf die Seite gelegt und begonnen, von meinem Herzen aus zu schreiben. Auf diese Weise habe ich zur alten Tradition, der ich viel Respekt entgegenbringe, meine eigene Sprache hinzugefügt.

Sie sind bekannt für Filmmusik, in der eine reiche Orchestrierung zum Tragen kommt. Wie war das für Sie, nun plötzlich eine geistliche Musik nur für Stimmen zu schreiben?

Wenn ich eine Komposition schreibe, arbeite ich zunächst nicht so sehr mit den Sounds, als vielmehr mit Kontrapunkt und Harmonien. Egal, ob es für ein Sinfonieorchester, einen Chor oder sonst eine Konstellation ist. Zuerst kommen diese «basics».Von dort aus überlege ich dann, wie ich das Stück anlege. Es ist sehr ähnlich, wie wenn ich eine Filmmusik schreibe.

Was war für dieses Stück die besondere Herausforderung?

Ich musste mich mit der Art und Weise einer katholischen Messe auseinandersetzen, wie diese aufgeführt wird, da ich selber nicht in dieser religiösen Tradition aufgewachsen bin. Das half mir, um zu wissen, wie ich die Musik in diesen religiösen Rahmen hineinstellen konnte. Ich habe gelernt, dass es sehr viel Präzision erfordert. Sogar die Vorbereitungen für eine Messe sind aufwendig. Sie dauern fast so lange wie die Messe selber.

Auch die live-to-projection-Aufführung von «Lord of the Rings» feierte die Weltpremiere in Luzern. Wie ist das überhaupt zustande gekommen?

Wegen Ludwig Wicki. Seine Liebe zur Filmmusik hat mich erstmals nach Luzern gebracht. Er hatte mir einen wunderschönen Brief geschrieben, in dem er mich fragte, diverse Film-Soundtracks von mir aufzuführen. Ich gab ihm die Rechte. Ich kam dann mit meiner Frau nach Luzern an die Aufführung. Ludwig dirigierte all die Stücke aus den verschiedenen Filmen auf eine grossartige und nuancierte Art. Das Tempo, die Orchestrierung, das Feeling, es war wunderbar. Als es später darum ging, für die live-to-projection Aufführung von «Lord of the Rings» einen Dirigenten zu finden, war Ludwig eine naheliegende Wahl. So kam auch unsere Beziehung zustande.

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit Ludwig Wicki?

Sie ist sehr wertvoll für mich. Über die Jahre hat sich eine schöne Freundschaft ergeben. Musikalisch hat sich zwischen mir als Komponist und ihm, der die Musik auf der Bühne umsetzt, eine fruchtbare musikalische Zusammenarbeit entwickelt. Er hat mein Archiv in New York gesichtet und mir immer wieder geholfen, die Partituren aufzufrischen, um die Filmmusik für die Konzertbühne tauglich zu machen. Ich finde auch das 21st Century ein exzellentes Orchester. Wir haben zahlreiche Platten gemacht, unter anderem die erste Aufnahme der Lord of the Rings Symphonie. Diese Aufnahme ist inzwischen weltbekannt.

Haben Sie neue Pläne zusammen?

(Lächelt)

Wir reden immer über neue Projekte, aber haben noch nichts angekündigt. Ich bin sicher, dass wieder etwas kommt.

Wie schaffen Sie es, so viele grosse und unterschiedlich Werke zu schreiben? Gehen Ihnen nie die Ideen und kreativen Impulse aus?

Ich habe mein ganzes Leben lang Musik geschrieben. Das hat schon als Jugendlicher begonnen. Ich arbeite jeden Tag an Musik, es ist ein konstanter Lernprozess. Nach dem Komponieren am Vormittag mache ich musikalische Studien, beschäftige mich im Archiv oder bereite neue Aufnahmen vor. Ich habe ein eigenes Plattenlabel. Dieses Jahr schrieb ich neben der Messe ein Stück für drei Violinen und einen Kantor. Also zwei Kompositionen für ein religiöses Umfeld, ein katholisches und ein jüdisches. Letzteres Stück ist für den Film «The Song of Names», der nächstes Jahr in die Kinos kommt.

Gibt es einige neue Filme, die Sie besonders mögen, weil auch die Filmmusik gut ist?

Es gibt so viele, ich möchte gar nicht beginnen, sie alle aufzuzählen. Besonders gefallen haben mir The BlacKkKlansman mit der Musik von Spike Lee oder Colette mit der Musik von Thomas Adès, den ich sehr schätze.

Sie waren jetzt schon ein paar Mal in Luzern. Was gefällt Ihnen hier besonders?

Neben der Freundschaft mit Ludwig Wicki ist es sicher der musikalische Background von Luzern mit all den Komponisten, die hier gelebt haben. Ich erlebe eine wundervolle Welt von Musik hier. Und es ist ein schönes Gefühl, ein Teil davon sein zu können.