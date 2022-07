Montreux Jazzfestival Grosse Momente am Genfersee. Der Rolls Royce der Schweizer Festivals startet furios Montreux bot eine energetisch rockende Sophie Hunger, einen wütend trauernden Nick Cave und eine filigran betörende Björk.

Sophie Hunger: Berührender Auftritt. Ueli Frey

Vor fünfzehn Jahren bei ihrem Karrierestart war Sophie Hunger schon hier, heuer sang die international erfolgreiche Bernerin und Wahlberlinerin bereits zum fünften Mal am Montreux Jazz Festival. Es war ein berührender Auftritt, weil sehr sec in der Instrumentierung: Hunger, die einst gerne mit Grossformationen auftrat, spielte Gitarre, liess sich von Drums und Keyboard begleiten, bei Songs aus ihrem «Halluzinationen»-Werk dann auch vom fünfköpfigen Chor. Es war ein äusserst facettenreiches Konzert, mal mit ergreifenden Balladen, dann auch mal mit tanzbaren Punk-getränkten Rocksongs. Sie sang auch «I don’t wanna make some music». Klar, Babypause ist bald angesagt.

Kein grosser A-ha-Moment

Eine andere Band schiebt ihre 40-jährigen Babys immer noch pathetisch vor sich her, das ist leider nur mässig prickelnd. Die Norweger A-ha sorgten zwar für einen ausverkauften Festivalauftakt, doch richtig Stimmung kam erst bei den Zugaben auf: mit ihrem Bond-Song «The Living Daylights» und ihrem grössten Hit «Take on me», bekannt für sein 1984 avantgardistisches Video. Der Rest des Abends war beredtes Schweigen von einem zusammen gerauften Trio, das sich einst grossen Zoff lieferte. Leider kein grosser A-ha-Moment.

Nick Cave: Noch trauriger und klagender als früher. Ueli Frey

Wie anders weltläufig und von intensivsten Gefühlen kündet da der grosse Prince of Darkness von Leid und Liebe, Religion und Tod, Gewalt und Zweifel: Nick Cave, das Bühnentier gastierte nach vier Jahren wieder in Montreux. Die Auftritte des Hohepriesters der Düsternis erinnern oft an Gottesdienste. Auch wenn der gläubige Sänger seine Verbindung zu Ausgestossenen zelebriert, weil er einst nach seinem Pilgerweg von Australien ins Musikmekka London in der Gosse und an der Nadel landete. Grund, an Gott zu zweifeln, hätte er derzeit wieder viel: Er verlor zwei Söhne, den ersten vor sieben Jahren mit 15 auf einem LSD-Trip, den zweiten erst im Mai. Kein Wunder, sang Cave noch trauriger und klagender als früher – wie schön war das.

Festivalleiter Mathieu Jaton. Ueli Frey

Am meisten gespannt war man aber auf die Rückkehr von Björk, 24 Jahre nach ihrem gefeierten Montreux-Einstand. Mit der versierten 33-köpfigen Sinfonietta de Lausanne wagte sie ein mutiges und schwieriges Projekt, interessant war es allemal. Unter Leitung des isländischen Dirigenten Bjarni Frimann Bjarnason, der auch Filmmusik schreibt und mit Olafur Arnalds aufregend Minimalistisches schafft, nahmen sich die Klassikmusiker meist zurück. Das gab dem Abend oft etwas Eintöniges, Repetitives.

Björk gab tapsig den halben Schwan

Ausreisser mit Dynamik und Dramatik waren Björks Hits «Hunter», «Isobel» und «Hyperballad». Dazu gab Björk mit überkandidelt verspiegelter Brille – Elton John dürfte neidisch werden – tapsig den halben Schwan: Ein überdimensioniertes Kleid mit diagonal geschnittener weisser Rüsche und blaugrünem Funktionsjäckchen mit Kapuze liess sie wie einen roboterhafter Ballon aussehen – eine gespaltene Persönlichkeit? Wer weiss, ihr grosses Lamentieren über Einsamkeit und verwirrte Gefühle wurde jedenfalls frenetisch gefeiert. Und die 56-Jährige blieb ihrem kindlich-schrulligen Image auf filigran betörende Weise gerecht.

A propos Image: Nochmals Sophie Hunger und ein Blick ins Montreux-Programm der nächsten Tage. Hunger mokierte sich über das männerlastige Moon-and-Stars-Programm, das sei eine «Freakshow der Diskriminierung». Frauenquote nimmt man am Genfersee seit jeher ernst, und so darf man sich in Montreux auf einen exquisiten Frauenreigen freuen: Mit Lady Blackbird, einer US-Newcomerin mit betörender Soul-Stimme, Pop-Jazz-Königin Melody Gardot oder Soul-Diva Diana Ross geben bald gewichtige Frauen ihr Stelldichein. Die 56. Ausgabe ist ein grosser Jahrgang nach zwei Jahren auf Corona-Sparflamme.

Der Rolls-Royce der Sommer-Festivals

Man hat am Genfersee schliesslich einen grossen Ruf zu verteidigen. «Montreux ist der Rolls-Royce der Festivals», brachte es US-Produzent Quincy Jones (Michael Jacksons «Thriller») einmal auf den Punkt. Denn der 2013 verstorbene Claude Nobs, rühriger Festivalgründer, forderte dies: «Wir wollen Menschen glücklich machen. Liebe und Leidenschaft ist alles, das zählt – und Musik transportiert das.»

Wegen der Traumlage am See, bester Meyer-Akustik, Schweizer Gastfreundschaft und einem euphorisierten Publikum lassen sich viele grosse Künstlerinnen und Künstler nicht nur zu Spezialkonditionen überreden, sie bleiben auch gleich noch ein paar Tage hier in den Ferien. Woodkid, französischer Sänger, der immer wieder in Montreux auftreten will und am Sonntag erneut mit verschleppten Dancebeats betören wird, begründete das so: «Ich will Teil der Geschichte sein.»

Es bleibt am Montreux Jazz Festival also wieder wie gehabt: volle Säle, viele Gratis-Konzerte mit grossem Volksauflauf, Dance-Parties für die Jugend der Genfersee-Region. Es ist eine Art von Heimkommen …