Ein virtueller Adventskalender aus dem Oberrheintal «Aussergewöhnliche Zeiten erfordern aussergewöhnliche Ideen». Unter diesem Motto haben sich der Schulleiter und die Lehrpersonen der Musikschule Oberrheintal Gedanken gemacht, wie den Menschen die Freude an der Musik und am Musikunterricht nahegebracht werden kann.

Adventskonzerte, Drumsday mit Barbetrieb, Junior- und Stufenkurse, Klassenvorspiele: Ein Anlass nach dem anderen musste abgesagt werden.



Jedes Video ist komplett anders

Deshalb wurden neue Ideen entwickelt. Eine davon ist der virtuelle Adventskalender auf der Website der Musikschule. Vom 1. bis 24. Dezember kann täglich ein neues Tor geöffnet werden, hinter dem sich ein Musikvideo versteckt. Die Videos sind so unterschiedlich, bunt und lustig wie die Kinder, Jugendlichen und Lehrpersonen und so verschieden wie die Instrumente, die darin vorgestellt werden. Die Musikschule Oberrheintal wünscht damit allen eine schöne Adventszeit und hofft, mit dem Adventskalender etwas Musik in den Alltag bringen zu können. Für Auskünfte zum Musikunterricht steht das Sekretariat gerne zur Verfügung. Anmeldungen für das neue Semester ab Februar 2021 sind bis 31. Dezember möglich, nämlich unter www.msor.ch, info@msor.ch oder 071 755 19 75. (pd)