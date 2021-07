Analyse zur Thurgauer Kulturförderung Ein Stiftungszweck, der die Eigeninitiative der Thurgauer Kulturschaffenden lähmt Neue Ideen braucht der Thurgau. Das hat die Kulturstiftung richtig erkannt, und einen Wettbewerb lanciert. Seltsam nur, dass es diesen Ansporn überhaupt braucht, um die Kreativität der Thurgauer Kulturschaffenden herauszukitzeln.



Grosse Freude bei Richard Tisserand und Reto Müller, die mit ihrem Projekt «Promenaden» den Ideenwettbewerb «Ratartouille» gewonnen haben.

Bild: Ralph Ribi

Die Kulturstiftung des Kantons Thurgau hat gemäss ihrem Stiftungszweck den Auftrag, das kantonale Kulturschaffen nicht nur zu fördern, sondern sie kann auch eigene Förderprojekte initiieren, entwickeln und durchführen. Dies macht sie unter den Ostschweizer Kulturstiftungen einzigartig: Weder die Ausserrhodische Kulturstiftung noch die St.Gallische und auch nicht die Innerrhoder Kunststiftung sehen so viel Eigeninitiative vor.

Schon 1991, im Jahr ihrer Gründung, wurde die Thurgauer Kulturstiftung selbst aktiv und begründete die Frauenfelder Lyriktage. Dasselbe geschah 2005 mit dem Tanzfestival «Tanz: Now» und 2013 mit der Werkschau Thurgau, einer jurierten Kunstausstellung. Vergangenen Herbst gab der Stiftungsrat jedoch bekannt, diese Veranstaltungen nicht weiter finanziell zu unterstützen.

Das ist mutig und war pünktlich zum 30. Geburtstag der Stiftung ein längst überfälliger Befreiungsschlag.

Dadurch spielte die Kulturstiftung 100'000 Franken frei, die sie für ein neues Veranstaltungsformat zur Verfügung stellen wollte. Der Stiftungsrat beschloss, für einmal nicht selbst ein neues Festival zu erfinden, sondern den Ideenwettbewerb «Ratartouille»» zu lancieren. Diese Initiative stiess auf erfreuliches Interesse: Von 17 eingegebenen Projekten kamen drei in die engere Wahl, am 2. Juli wurde das Siegerprojekt «Promenaden» gekürt. «Ratartouille» ist grundsätzlich als Erfolg zu verbuchen, auch wenn die Publikumswahl nicht alle überzeugt hat.

Ungeklärt bleibt die Frage, weshalb es den Ansporn der Kulturstiftung überhaupt braucht, um die Kreativität der Thurgauer Kulturschaffenden zu beflügeln.

Denn dies unterscheidet die Thurgauer von ihren Appenzeller und St.Galler Kolleginnen und Kollegen. Diese lancieren ohne spezielle Anreize spannende, innovative Festivals wie «Klang Moor Schopfe» in Gais, den «Kleinen Frühling» in Appenzell oder «Kultur verussen» in Lichtensteig. Der Verdacht kommt auf, dass sich die Thurgauer Kulturschaffenden allzu sehr auf die Initiativen der Kulturstiftung verlassen. Es würde ihnen jedenfalls gut anstehen, öfter mal selber aktiv zu werden.