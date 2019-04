Das diesjährige Osterfestival ist ein Jahrmarkt der Glaubensbekenntnisse

Das Osterfestival umfasst neun Konzerte, vier in Luzerner Kirchen und fünf im Konzertsaal des KKL. Geistliche Chorkonzerte Die Wiener Sängerknaben führen im Eröffnungskonzert ihre Spitzentradition, seit 1498 bis heute, weiter: mit einem Programm, das neben Händel oder Mozart einen hinduistischen Gesang und Filmmusik («Sister Act») umfasst (Sa, 6. April, 18.30 Uhr, Jesuitenkirche). Bekenntnismusik aus der Romantik singt das Collegium Vocale zu Franziskanern unter Ulrike Grosch: Nach dem grossen Warum fragen Brahms, Dvorák sowie Josef Rheinberger, der expressiv über puristische Tendenzen der Kirchenmusik hinausging (So, 7. April, 17 Uhr, Franziskanerkirche). Einen Kontrast bieten der Akademiechor Luzern und die Junge Philharmonie Zentralschweiz: Nach einem Rosenkranz-Mysterium, das André Caplet nach dem Ersten Weltkrieg schrieb, dirigiert Howard Arman seine eigenen volksmusikalisch gewürzten «Cries of London» (mit der Mezzosopranistin Marie- Claude Chappuis, Montag, 8. April, 19.30 Uhr, Maihof). Artiste in Residence Die Barock-Musik bleibt damit der Artiste in Residence vorbehalten: Emmanuelle Haïm leitet ihr Concert d’Astrée einmal in Sonaten, Tanzmusik und Choralbearbeitungen von Charpentier bis Bach, deren Feinheiten und Freiheiten in der Franziskanerkirche prächtig zur Geltung kommen (Di, 9. April, 19.30 Uhr). Weltlich ist der zweite Auftritt im KKL, wo Arien und Duette von Händel «Desperate Lovers» und die Kantate um Acis und Galatea eine zeitlose Liebe beschwören (Fr, 12. April, 19.30 Uhr). Starbesetzte Sinfoniekonzerte Österlich sind im Konzert der Filarmonica della Scala nur die Glockenschläge im Grossen Tor von Kiew. Riccardo Chailly dirigiert schon vor Mussorgskis «Bildern einer Ausstellung» einen Greatest Hit der russischen Musik: Tschaikowskys erstes Klavierkonzert mit dem Pianisten Denis Matsuev (Do, 11. April, 19.30 Uhr, Konzertsaal). Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks setzt ebenfalls auf Individualisten statt auf geistliche Musik: Ivan Fischer kombiniert einen vom Rokoko befreiten Mozart (Sinfonien KV 338 und 543), wie ihn schon Béla Bartók propagierte, mit Bartóks erstem Violinkonzert mit der Geigerin Janine Jansen (Sa, 13. April, 18.30 Uhr). Zum 70-jährigen Bestehen des Bayerischen Toporchesters dirigiert Bernard Haitink (90) zwei seiner Leibkomponisten: Till Fellner ist Solist in Mozarts Klavierkonzert KV 503, zum Schluss erklingt Bruckners sechste Sinfonie (So, 14. April, 17 Uhr). (mat)

Samstag, 6., bis Sonntag, 14. April Infos/VV: www.lucernefestival.ch