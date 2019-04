Drei St.Galler Kulturschaffende erhalten Anerkennungs- und Förderpreise

Am Freitag, 17. Mai 2019, verleiht die St.Gallische Kulturstiftung in der Alten Fabrik in Rapperswil einen Förderpreis in der Höhe von 10'000 Franken an die in Buchs aufgewachsene Doris Büchel. Zwei Anerkennungspreise von je 15'000 Franken gehen an die Rapperswiler Choreografin und Tänzerin Nelly Bütikofer sowie an den Musiker und Komponisten Francisco Obieta aus Au im Rheintal.