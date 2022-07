Dokumentarfilm «Pushing Boundaries» zeigt die gravierenden Folgen, die die Besetzung der Krim für die ukrainische Paralympics-Mannschaft hatte Der ukrainischen Regisseurin Lesia Kordonets ist ein nachdenklicher Film gelungen, der auf frappante Weise die Gegenwart spiegelt. Ein Gespräch über schwierige Drehbedingungen und Kontraste an der Grenze.

Die Annexion der Krim zwingt die paralympischen Athleten, auf andere Trainingsumgebungen auszuweichen. Royal Film/Aargauer Zeitung

Im Februar 2014 feierte die Welt die Olympischen Spiele im russischen Sotschi, unmittelbar darauf standen die Paralympics an. Zwischen beiden Ereignissen verletzten russische Truppen den olympischen Frieden und annektierten die ukrainische Halbinsel Krim. Auf ihr befindet sich auch das Trainingszentrum für die paralympische Mannschaft der Ukraine, die sich von nun an darum kümmern musste, wie sich nach dieser Zäsur ihre sportliche, aber auch private Zukunft gestaltet.

«Pushing Boundaries», Grenzen verschieben, heisst Lesia Kordonets kluger und nachdenklich machender Dokumentarfilm über die Besetzung der Krim und die Konsequenzen, die sich daraus für die Athletinnen und Athleten ergaben. Es geht um Grenzverschiebungen in mehrfacher Hinsicht: Zum einen die des Territoriums, zum anderen die Leistungsgrenzen der Sportler, die unter verschärften Bedingungen über sich hinauswachsen müssen. Grenzüberschreitend war der Dreh zudem für die ukrainische Regisseurin selbst; wörtlich wie metaphorisch.

Der Schock, den die Amputation eines ganzen Landesteils auslöste

Gerne mit Mütze: Lesia Kordonets. Zvg/Aargauer Zeitung

Wenn man es nicht wüsste, könnte man im Gespräch mit Lesia Kordonets schnell ahnen, dass sie beruflich daran gewohnt ist, ihren Gegenübern Fragen zu stellen, sich an ihnen interessiert zu zeigen. Sie kombiniert ansteckende Fröhlichkeit mit einer ernsten Lebensklugheit. 1983 in dem kleinen Dorf Balazher in der Westukraine geboren, zählt Kordonets sich zur letzten Generation, die noch in der Sowjetunion geboren ist, aber trotzdem mit dem Verständnis aufwuchs, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist.

Die plötzliche Amputation eines ganzen Landesteils war ein Schock für die Ukrainerinnen und Ukrainer, auch Kordonets war von den Ereignissen erschüttert. Die Annexion der Krim sei in einem für Wladimir Putin sehr günstigen Moment geschehen. Die Ukraine stand ohne Präsident da, Viktor Janukowitsch war – ausgerechnet – nach Russland geflohen, die Armee nicht-existent.

Kordonets hielt sich zu diesem Zeitpunkt in der Schweiz auf: «Eine Woche zuvor hatten wir noch in einem Café gefeiert, dass Janukowitsch weg ist und die Zeit des Wintermaidans endlich vorbei war. Damals wusste noch niemand, wann diese Invasion aufhören würde, es war eine tickende Zeitbombe. Und ich dachte mir, wenn wir Filmemacher uns schon als Storyteller bezeichnen, dann darf diese Geschichte nicht unerzählt bleiben.»

Für die Dringlichkeit der Situation findet die Regisseurin passende Protagonisten, via persönlicher Kontakte und Facebook-Bekanntschaften: Fünf Sportlerinnen und Sportler des ukrainischen Nationalteams. Dazu deren Präsidenten Valeriy Sushkevych, der im Rollstuhl wie ein Löwe darum kämpft, dass sein Team bei den nächsten Paralympics 2016 in Rio de Janeiro teilnehmen kann.

«Dass ich diese Geschichte durch das paralympische Team der Ukraine erzähle, hat sich für mich total organisch angefühlt», sagt Kordonets. Die Athleten seien ihr schon früher aufgefallen. Bei ihren Auftritten bei den Paralympics in London und Peking waren sie sehr erfolgreich, aber dennoch in den Medien nicht allzu präsent. «Sie konnten in Sotschi nicht einmal richtig demonstrieren, denn sie wurden von den internationalen Kollegen gewarnt, dass man keine politischen Slogans bringen dürfe. Und da war mir klar, ich will diese Menschen begleiten.»

Im Film erleben wir die Kämpfe, die die einzelnen Mitglieder des Teams austragen müssen, physisch ebenso wie psychisch. Die Bedingungen sind alles andere als optimal: Neue Trainingsorte müssen gefunden, alte Rückstände aufgeholt, neue bürokratische Hürden der russischen Besatzer übersprungen, alte Verletzungen kuriert werden. Natürlich fehlt es an Geld, überall.

Obwohl es ein schwieriges Unterfangen ist, so viele unterschiedliche Schicksale in einer Dokumentation zu verbinden, bleibt dem Zuschauer die Übersicht erhalten. Kordonets erzählt konzentriert, verliert sich nicht in Kleinigkeiten, findet starke, klar komponierte Bilder für ihre ausdrucksstarken Protagonisten, die sie bewusst vielfältig ausgesucht hat: «Ich habe mir Gedanken gemacht, welche Sportarten sich visuell nicht wiederholen, sondern komplementieren. Und ich wollte einen Etablierten ebenso wie einen Frischling.»

So decken von den Protagonisten in «Pushing Boundaries» nicht nur eine jede und ein jeder eine andere Sportart ab, von Gewichtheben (Anton Kriukov) bis Sitzvolleyball (Angelika Churkina). Sie alle entwickeln zudem unterschiedliche Zugänge, um mit der prekären Situation umzugehen: Lähmung, Frustration oder Selbstaufgabe bei den einen. Wut, pragmatischer Ansporn und beherzte Motivation bei den anderen, ganz nach dem Motto «Jetzt erst recht».

«Wir haben mit allen Kräften versucht, auf der Krim so wenig wie möglich auf uns aufmerksam zu machen», erzählt Kordonets. «Ich habe möglichst wenig gesprochen, da man mir mein ausländisches Russisch anmerkt. Und ich bin nie mit meinem eigenen Laptop eingereist, habe extra ein neues Handy gekauft.» Generell wurden so wenige technische Gerätschaften wie möglich verwendet, das wenige Ton-Equipment separat durch Schmuggler ins Land gebracht. Zweimal passierte es der Crew, dass ein Pass abhandenkam. Beide Male tauchte er glücklicherweise wieder auf.

Die Szenen an der Krimgrenze wurden ausschliesslich auf der ukrainischen Seite gedreht. «Die russische haben wir gar nicht gefragt, da deren Antwort offensichtlich gewesen wäre», sagt Kordonets. Dass ein komplettes Bild nicht möglich war, sei jedoch schade, der Kontrast an der Grenze falle eindrücklich aus. Während die Ukrainer das Provisorische der Situation betonen, hätten die Russen eine militärische Machtdemonstration in Stellung gebracht. «Es war nicht so, dass ich keine Angst spürte, aber die Neugier war grösser», sagt die Regisseurin – und erzählt von den gigantischen Wagenkolonnen. An denen verkündeten Aufkleber Slogans wie: «Auf nach Berlin».

Eine tragische Prophezeiung

«Pushing Boundaries», der letztes Jahr in Nyon am Vision Du Reel Weltpremiere feierte und dort den Zonta-Award erhielt, umweht zu seinem jetzigen Kinostart etwas Tragisch-Prophetisches. Die Besetzung der Krim 2014 spiegelt auf frappante Weise die Invasion Russlands im Februar 2022 wider: Erneut zwischen der Olympiade, in Peking, und den Paralympischen Spielen, zu denen die ukrainische Mannschaft nur über eine umständliche Busfahrt durch Europa anreisen konnte.

Zugleich dokumentiert Kordonets Abschlussfilm an der Zürcher Hochschule der Künste die Ukraine der Vergangenheit, richtet den Blick der Zuschauer auf das, was gegenwärtig von russischen Panzern und Raketen zerstört wird. Wir sehen etwa ein unversehrtes Mariupol, um dessen Stahlwerk wochenlange Gefechte ausgetragen wurden, ehe die ukrainische Armee sich zurückziehen und die Hafenstadt der russischen Armee überlassen musste.

Bis auf einen hat Kordonets zu allen ihren Protagonisten noch Kontakt, gesehen hat den fertigen Film noch keiner von ihnen. Dass sie «Pushing Boundaries» dieses Frühjahr nicht wie geplant in der Ukraine präsentierten konnte, bedauert sie. «Ich wollte ihn unbedingt auf der grossen Leinwand zeigen, mit Publikum und Feststimmung. Es wäre schön gewesen, weil das Paralympische Team gerade im März von den Spielen aus Peking zurückgekehrt wäre.»