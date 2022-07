Documenta Goodbye Genie: In der Kunst sollen nur Stämme überleben Hat das Genie ausgedient – und tritt an seine Stelle die Intelligenz der Gruppe? An der Documenta in Kassel, der grössten zeitgenössischen Weltkunstausstellung, ist das so. Im echten Leben eher weniger.

Protestkunst dominiert das Stadtbild. Auf dem Friedrichsplatz demonstriert der Aborigine-Künstler Ricard BellI mit seiner Installation «Aboriginal ­Embassy» für die Rechte der ­Ureinwohner. Nils Klinger

Unten am sommerfaulen Fluss Fulda lagert ein Müllhaufen aus Altkleider-Ballen. Hüben liegt Elektro-Schrott und drüben sind es Plastik-Teile. Ein Stück Realität aus Ostafrika scheint man am Flussufer abgeworfen zu haben, das östliche Afrika wird von Europa jährlich mit zigtausend Tonnen ähnlichen Abfalls beschenkt. Die Folgen für die heimische Produktion sind verheerend. «Return to Sender» heisst folgerichtig die kenianische Installation.

Müll für Afrika, Altkleider-Pakete: Die Installation «Return to Sender», verteilt am Flussufer der Fulda, zeigt die Ausbeutung des globalen Südens. Nils Klinger

Oben an der Königsallee und auf dem zentralen Friedrichsplatz türmt sich derweil eine schwarze Zeltstadt. Sie hat der Aborigines-Künstler Richard Bell eingepflanzt, verstanden als «Embassy», als Botschaft der Ureinwohner Australiens. Ihr gegenüber, an der Fassade eines der ältesten Museen der Welt, dem Fridricianum, rasen flammend rote digitale Ziffern: Die Anzeige hält fest, wie viel der Staat Australien den Ureinwohnern seit 1901 schuldet. Es sind Billiarden.

Die Aktivisten und Aktivistinnen der Documenta haben das Fridericianum besetzt und praktizieren hier «lumbung», das Teilen von Wissen und Leben. Nicolas Wefers

Kunst von geistig Behinderten: Hier sind die Akteuere «neurodivers»

Die Documenta in Kassel ist eröffnet, und so viel Politkunst gab es in Europa wohl noch nie auf einer Stadtfläche versammelt. Über 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem, was man «globaler Süden» nennt, sind eingeladen, das zu zeigen, was in ihren Ländern als Kunstproduktion geschaffen wird. Die Werke sind über die ganze Stadt verteilt und finden sich hauptsächlich im Aussenraum.

Begegnung ist das Motto einer Documenta, die zum ersten Mal kuratiert wird von einem Kunst-Kollektiv aus dem nicht europäischen Raum, aus Jakarta (siehe Glossar). Ihm ist die Bilanz zu verdanken: In Nordhessen zusammengekommen ist ein polyfoner Chor der Wütenden, der Entrechteten (jeder Art), der Diversen (auch «Neurodiversen»), der Marginalisierten, der Kolonialisierten dieser Welt.

Kunst wie wir im Westen Kunst verstehen, sind die Statements dieser Stämme freilich nicht. Sie sind das Gegenteil. Die Äusserungen auf ­Plakaten, Wandbildern, Tafeln, in Protestbauten, Denkmälern, Graffiti sind realer, wahrer und existenzieller als ­alles, was bei uns in Museen lagert: Es ist Weltprotest. Kunst und Leben ­lassen sich hier nicht voneinander trennen. Polemisch und romantisch ist deshalb die These, die diese ­Documenta insinuiert: Kunst, wenn hergestellt von Kollektiven wie hier, sei die Treiberin für eine inklusivere Welt.

Fordert die Documenta damit implizit die Abschaffung des westlichen Künstlergenies? Originell wäre das nicht. Kritik und Zweifel daran sind freilich auch im Westen seit längerem im Schwang. Man ist überein­gekommen, dass das, was in der ­westlichen Welt an Gegenwartskunst für den Markt produziert wird, zu grössten Teilen elitäres Tun und Wirken sei. Doch dass die Organisation von Künstlerkollektiven, wie sie in Kassel präsent sind, womöglich vor allem der ökonomischen Not geschuldet ist und keinen freiwilligen Entscheid bedeutet (anders als im Westen), unterschlagen die Verantwortlichen flott.

Kassel trägt seine Wunden noch immer im Gesicht

Wer durch Kassel schlendert, schlendert nicht: Er stolpert durch das schwarze Buch der Selbstherrlichkeiten und brauner Geschichte. Dass einmal hier Kaiser residierten, einiges später die Nazis metzelten, dann die Alliierten die Stadt in den Erdboden bombten, steht dem vernarbten Stadtbild bis heute im Gesicht.

Doch der Geschichts-Irrtümer nicht genug. Die Documenta-Stadt hat sich mit der aktuellen Ausgabe der vielleicht wichtigsten Weltkunstausstellung einen Skandal mit Ansage eingehandelt. Ruangrupa aus Jakarta erhielten den Zuschlag als Kurator, neun Aktivistinnen und Aktivisten, die politische Agitation und antikolonialistische Aktionskunst betreiben. Ruangrupa wiederum lud weitere Kollektive ein, diese erneut nächste, ein Schneeballsystem, bei dem zum Schluss für das Ergebnis niemand verantwortlich sein wollte. Und so kam es, dass kurz nach der Eröffnung ein Gemälde mit antisemitischem Vokabular, Autor ist ein indonesisches Kollektiv, entdeckt – und entfernt werden musste.

Auch ohne jenes inkriminierte Bild zu Gesicht zu bekommen, ist man als Besucherin in Kassel überfordert von der schieren Masse des Gebotenen. Doch Hilfe scheint zur Stelle. Freiwillige «Sobat» bieten sich an, gruppenweise durch die Ausstellungen zu führen. Hinter dem indonesischen Wort «Freund» oder «Freundin» stehen Studierende, Kunstvermittlerinnen – oder ein Soziologe «mit migrantischem Hintergrund», wie er meint, in meinem Fall.

Zum Schluss: Gruppendynamik der weltlichen Art

Man stellt sich neben ihn und etliche ältere führungswillige deutsche Damen, lächelt den neu gewonnenen «Sobat» an und erhofft sich, Teil zu sein einer Gruppenführung. Doch so einfach ist das selbst auf der Documenta nicht, die an die Intelligenz der Herde glaubt. «Die gehört nicht dazu», meint sofort eine der Frauen und deutet mit spitzem Finger auf mich. «Kartoffeldeutsche!», denke ich. Und wende mich einem Gemälde zu über Rassismus in Manila.