Ein «Totentanz für unsere Zeit»:

Die Welt geht flöten Das Kontra-Trio Luzern und das trioZ bringen einen «Totentanz für unsere Zeit» zur Uraufführung. Komponist Valentin Vecellio hat einen Text von Manfred Züfle in Musik umgesetzt. Pirmin Bossart

Das Kontra-Trio mit Leo Bachmann, Madeleine Bischof und Thomas K. J. Mejer.

(Bild: Philipp Schmidli)

«Die Welt geht flöten/das wär ein Konzert/aber Pauke und Trompeten/werden nicht gehört», heisst es zu Beginn des längeren Gedichtes «EndWend» von Manfred Züfle. In visionären Bildern zeichnet Züfle eine Welt, die von ökologischen und kriegerischen Katastrophen bedroht wird. Und von Propheten, die zu Tausenden auftreten. «Sie redeten alle von sich.»

Diesen poetisch-apokalyptischen Text hat der Zürcher Musiker und Komponist Valentin Vecellio in eine Komposition für zwei Trios und eine Sprechstimme transformiert. Uraufführung dieser Sprech-Kammeroper ist am Sonntag in Luzern. «Manfred Züfle und ich haben gemeinsam vielseitige Projekte realisiert. Ich bin ihm in freundschaftlicher Erinnerung verbunden», sagt Vecellio. «Die Komposition ist eine Hommage an den verstorbenen Dichter und Philosophen.»

Blockflöten über Bassgeweben

Der in Baar aufgewachsene Manfred Züfle (1936–2007), der sich als «katholischer Marxist» bezeichnete, hat mehrere Theaterstücke, Romane, Erzählungen, Gedichtbände und Essaysammlungen veröffentlicht. Er war ein engagierter Intellektueller. Züfles Gedankenwelt entspreche seiner persönlichen Haltung als Komponist, sagt Vecellio. «Ich möchte mit zeitgenössischer Musik Inhalte transportieren, die in der Gesellschaft Relevanz haben. Dies prägt meine Musik und die Art zu komponieren.»

«EndWend» kann als «Totentanz unserer Zeit» verstanden werden. «Er zog, spätestens, seit er dreissig war, beständig mit seinem Tod, mit seiner Kunst, herum», heisst es im Text. Auch ein Engel taucht auf. «Einer hatte die Kunst/einen Engel zu erfinden/den es nicht gab/und den er/–Gipfel der Kunst –/für seinen Tod hielt.» Der Text ist als Sprechstimme (Irina Schönen) in die Komposition eingebunden. Damit die Expressivität klar zum Ausdruck kommt, hat Vecellio in der Komposition «differenzierte Angaben zur Dynamik der Stimme gemacht und rhythmische Vorgaben gegeben».

Die Musik lebt von grossen klanglichen Gegensätzen. Hier das Kontra-Trio mit den markanten Tieftönern Kontrabassquerflöte (Madeleine Bischof), Kontrabasssaxophon (Thomas K. J. Mejer) und Tuba (Leo Bachmann). Dort das trioZ mit den helleren Stimmen von Blockflöten und Subbassblockflöte (Ursula Maehr, Eva Debrunner, Barbara Zimmerli). Eine Verbindung der beiden in ihrem Stimmumfang und ihrer Tongebung so verschiedenen Trios ist das Akkordeon (Margrit Schenker).

Valentin Vecellio führt seine Musik und die Worte des Dichters «zu einem ganzheitlichen Hörerereignis» zusammen. Verschiedene Tonalitäten scheinen auf, harmonieren, reiben sich, durchdringen einander. «Teilweise gibt es Passagen, in denen ich über ein Bassgewebe die Blockflöten setze.» Er verwende in seinen Kompositionen sowohl atonales wie tonales Material, sagt Vecellio. «Deswegen», fügt er mit einem Lächeln an, «bin ich in der Neuen Musik vielleicht nicht gerade im Trend.»

Eine surreale Tiefklang-Welt

Vecellio, der als Musiker und Improvisator arbeitet, war als Klarinettist und Bassklarinettist unter anderem Mitglied in Mani Planzers MorschAchBlasorCHester. «Bei Mani Planzer habe ich das Komponieren gelernt.» Dort ist er den Kontra-Trio-Musikern Thomas K. J. Mejer und Leo Bachmann begegnet. Vecellio kennt auch das trioZ: «Ich weiss von den Musikerinnen und Musikern, was sie können. Dabei bin ich auch an die Grenzen gegangen.»

Als eine Besonderheit in diesem Kompositionsprozess nennt Vecellio die Tiefklang-Welt des Kontra-Trios. «Das sind Klänge, die man real fast nicht nachvollziehen und sie beim Komponieren auch nicht mit einem Computer adäquat wiedergeben kann. Man muss sie sich vorstellen können. Das war eine Herausforderung.»

Hinweis

Sonntag, 31. März, um 19.30 Uhr, Sousol, Baselstrasse 13, Luzern.