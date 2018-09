Ausstellung im akku Emmen: Die Spannung zwischen Idylle und baulichen Monstrositäten Zwischen Stadt und Land befindet sich die akku Kunstplattform – an einem sich stetig wandelnden, ehemals ländlichen Ort. Eine Ausstellung nimmt die geografische Lage zum Ausgangspunkt und ermöglicht Einblicke in das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Andrea Portmann

Wie ein Kunstwerk: Panzerstopper, erbaut 1939. Gabi Vogt aus der Serie «Vrenis Gärtli». (Bild: PD)

Aus einem Lautsprecher ertönt die Stimme einer alten Frau. Verena hat ein Schrebergärtchen in einer Talsperre, nahe der Autobahn. Pflanzen, Früchte und Gemüse mag sie, Mäuse weniger. Neun grossformatige Fotografien an den Wänden zeigen seltsame Betonzacken, umgeben von Blumen, Hüttchen und Gärtchen. Waren das mal Grabmäler? Sind das Skulpturen? Lauscht man den Worten Verenas oder liest in der Ausstellungsbroschüre, erfährt man: Es sind Panzerstopper.

Um die Stopper bauen, hegen und pflegen Menschen ihre Schrebergärtchen. Mit ihrer Arbeit «Vrenis Gärtli» macht Fotografin Gabi Vogt eine heimelig-unheimliche Stimmung erfahrbar: Da ist Vreneli mit ihrer liebevollen Fürsorge für ihren Garten und ihrer Mäusemordlust, derweil rundherum in skulpturaler Schönheit Panzerstopper stehen.

Gärtchen, Balkone, Balkonkistchen begegnen einem in diversen Werken. In Aldo Mozzinis Arbeit «rotatoria» als gestapelte Skulptur aus Kistchen, gefüllt mit gelben Chrysanthemen und Farnen. Sie kommentieren augenzwinkernd unsere Sehnsucht, den Balkon zum kleinen Rückzugsort zu machen, und erinnern in ihrer Form an biedere Kreiselgestaltungen. Mozzini kombiniert dies mit 21 Zeichnungen auf Papier, entstanden auf dem Balkon seiner verstorbenen Mutter. Der Balkon wird zum weissen Blatt, zum Imaginationsraum, auf dem Erinnerungsspuren sichtbar werden.

Standort und Blickrichtung per Würfel entschieden

Bei Jeroen Geel entdeckt man ein besonders tristes Exemplar eines Balkonkistchens: Es ist leer und an einem Balkon befestigt, vor dem Container stehen. Die unter freiem Himmel gemalten Ausschnitte bestimmt hier der Zufall. «Landstreicher» heisst die kleinformatige Serie aus Ölbildern, bei der Geel sich auf einer Landkarte einen Punkt und eine Himmelsrichtung erwürfelt, in unmittelbarer Umgebung seines Ateliers, unweit vom akku entfernt.

Kuratorin Lena Friedli macht Zusammenhänge sinnlich erfahrbar. Historische Positionen aus der Sammlung der Gemeinde, etwa Bilder von Hans Emmenegger, Werner Hartmann, Robert Wyss und Walter Kalt, zeigen Emmen als ländlichen, idyllischen Ort oder durchdrungen von Industrie und Verkehr. Persönlich ist der künstlerische Zugang zur Natur bei Lou Stengele – am Rand der feinen Pflanzenaquarelle vermerkt sie, woher die Pflanzen sind: «Zweig der Weichselkirsche, der mir mein Vater brachte – lue, dä chasch jetz abmole».

Überraschende Neuinterpretation eines Spiels

Eindrücklich zeigt die Fotoarbeit von Manuel Vazquez die enorme bauliche Transformation des Seetalplatzes und macht die Menschen sichtbar, die daran mitgearbeitet haben.

«Stadt Land Fluss», das beliebte Gesellschaftsspiel, ist nicht nur titelgebend für die Ausstellung, man kann es tatsächlich an einem urchigen Stammtisch im Ausstellungsraum spielen, in einer überraschenden Neuinterpretation vom Künstlerduo huber.huber. Unterlage ist eine wilde Collage aus Tieren, Trash, Pflanzen, Essen oder Fabelwesen.

huber.huber sind gleich mit mehreren Arbeiten präsent: Besonders schön ist die ortsspezifische Arbeit: Aus Abfall schufen sie Vogelhäuser, die man nun überall um den Ausstellungsort bis zum Seetalplatz entdecken kann. Und man wundert sich und schmunzelt über den Menschen, der für die Vögel gleiche Häuser kreiert, wie für sich selber.