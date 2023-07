Die Schweizer Streaming-Hitparade, Juli 2012 Absturz von ESC-Sänger Remo Forrer – Shania Twain übernimmt wieder die Spitzenposition vor Tina Turner Diese exklusiv erstellte Hitparade zeigt, welche 50 Schweizer Musikerinnen und Musiker weltweit am meisten gestreamt werden. ESC-Sänger Remo Forrer erfährt gerade, wie schnelllebig das Streaming-Zeitalter ist. Noch vor einem Monat wurde er als grosser Aufsteiger gefeiert, jetzt sind seine Streaming-Zahlen massiv eingebrochen. Einen Wechsel gab es auch an der Spitze: Shania Twain besetzt wieder Platz 1 vor der verstorbenen Tina Turner.

Remo Forrer am Eurovision Song Contest 2023. Bild: Imago / Heiko Junge

Die Schweizer Streaming Hitparade basiert auf den monatlichen Hörerinnen und Hörern beim Streamingportal Spotify Anfang Juni 2023. In dieser Hitparade werden die meistgestreamten Schweizer Musikerinnen und Musiker erfasst. Also nicht nur jene für die Schweiz, wie in der offiziellen Schweizer Hitparade, sondern weltweit. Es geht dabei auch nicht um einzelne Songs, sondern um den gesamten Werkkatalog eines Künstlers oder einer Künstlerin. Die Streamingzahlen werden bei Spotify laufend angepasst. Wir publizieren die Hitparade hier monatlich, sodass Aufsteiger und Absteiger ermittelt werden können.

Die Nachfrage nach Songs der verstorbenen Tina Turner hat schon wieder nachgelassen, weshalb an der Spitze der Streaming-Hitparade wieder die kanadisch-schweizerische Sängerin Shania Twain steht. Die alte Hierarchie ist wieder hergestellt. Die grösste Veränderung gegenüber dem Vormonat hat der St. Galler ESC-Sänger Remo Forrer erfahren. Mit 2’287’521 monatlichen Hörer:innnen war der ESC-Sänger aus St. Gallen im Mai in die Top 5 vorgedrungen. Umso grösser ist jetzt der Rückfall. Mit 696’144 monatlichen Hörer:innern steht er noch auf Platz 15. Von Forrers Absturz profitiert haben vor allem die Fäaschtbänkler und Remady, die in diesem Monat in die Top 10 vorgedrungen sind. Sonst gab es keine nennenswerten Verschiebungen.

1.(2) Shania Twain 17’412’178

2.(1) Tina Turner 14’799’201

3.(4) DJ Antoine 3’790’842

4.(3) Ilira 3’517’804

5.(7) Loredana 1’762’554

6.(6) DJ BoBo 1’675’959

7.(8) Hermanos Gutierrez 1’431’843

8.(9) Udo Jürgens 1’332’658

9.(11) Fäaschtbänkler 1’124’207

10.(13) Remady 1’104’822

11.(10) Monet192 1’093’823

12.(13) Kadebostany 1’013’664

13.(14) Stefanie Heinzmann 902’110

14.(16) Eluveitie 777’612

15.(5) Remo Forrer 696’144

16.(18) Benjamin Amaru 640’767

17.(17) Sophie Hunger 629’517

18.(15) EAZ 615’585

19.(19) Yello 602’501

20.(20) Pronto 599’370

21.(22) Beatrice Egli 531’049

22.(21) Andreas Vollenweider 529’584

23.(25) Pablo Nouvelle 502’767

24.(23) Boy 486’010

25.(26) Faber 466’279

26.(24) Stephan Eicher 449’052

27.(27) The Gardener & The Tree 445’149

28.(25) Black Sea Dahu 428’469

29.(31) Emmanuel Pahud 340’641

30.(32) Bonaparte 321’935

31.(29) Gjon’s Tears 294’242

32.(30) Luca Hänni 290’470

33.(34) Lo & Leduc 279’423

34.(35) Zeal & Ardor 273’928

35.(36) Krokus 244’432

36.(37) Gotthard 230’989

37.(38) Joya Marleen 226’287

38.(33) Priya Ragu 224’550

39.(40) Kings Elliot 222’839

40.(39) OZ 202’224

41.(45) Hecht 201’040

42.(46) Stubete Gäng 171’806

43.(50) Loco Escrito 166’918

44.(41) Bastian Baker 163’627

45.(47) Patent Ochsner 153’719

46.(44) Erik Truffaz 152’292

47.(42) Marius Bear 151’663

48.(43) Pat Burgener 149’608

49.(48) Celtic Frost 147’548

50.(49) Sol Gabetta 145’490