Die Musicalmacher über «Wüstenblume» und ihre Zusammenarbeit: «St.Gallen ist wie ein gallisches Dorf»

Waris Dirie appelliert an Ärzte: «Kinderärzte und Schulärzte sollten sich für die Integrität dieser Mädchen einsetzen»

Ex-Supermodel und Ex-UNO-Sonderbotschafterin Waris Dirie hat am Mittwoch in St.Gallen eine Probe des Musicals «Wüstenblume» besucht, das ihre Geschichte erzählt. Am Abend sprach sie am Fachsymposium Gesundheit über Genitalverstümmelung.