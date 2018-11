Stardirigent im KKL: Die Macht von Verdis Vision

Minutenlang dauern Applaus und Standing Ovations am Ende einer musikalischen Offenbarung am Dienstagabend im fast ausverkauften KKL-Saal. Es ist die Aufführung von Guiseppe Verdis Totenmesse, die einen mitten in Angst und Schrecken des Jüngsten Tages führt, aber ebenso Zuversicht und himmlisches Licht verbreitet.