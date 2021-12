Literatur Marco Balzano erzählt ein aktuelles Gastarbeiter-Drama: Die zerrissenen Familien osteuropäischer Privatpflegerinnen In seinem neuen Roman «Wenn ich wiederkomme» lässt der italienische Bestsellerautor Mutter wie Kinder sprechen – von Einsamkeit und der Sehnsucht einer Rückkehr.

Marco Balzano, italienischer Bestsellerautor. Geri Krischker / Diogenes Verlag

Die Lektüre dieses Romans ist wie eine zornige oder schambehaftete Erinnerung: Solche Familiendramen gab es auch in der Schweiz – als das Saisonnierstatut keine Möglichkeit eines Familiennachzugs zuliess, Väter in hiesigen Baracken ohne Frau und Kinder lebten. Die tapferen, verzweifelten Romanfiguren in Marco Balzanos «Wenn ich wiederkomme» hängen sich lange an die Hoffnung eines besseren Lebens. Hoffnung ist ja schliesslich wie Durst, sagt die Haupt­figur Daniela einmal – solange man lebt, wird man das nicht los.

Die Illusion einer glücklichen Familienzusammenführung aber müssen Daniela, Manuel und Angelina irgendwann begraben. Ein Happy End kann es nicht geben. Sonst hätte der italienische Schriftsteller Marco Balzano seine Gesprächspartnerinnen in der Recherche verraten: die rumänischen Pflegerinnen in Italien, die Ärzte und Psychologinnen in den italienischen Hilfsorganisationen und in den rumänischen Kinderheimen.

Denn es ist ein hoher Preis, den die Frauen und ihre zurückgelassenen Familien zahlen: Aufopferung, Einsamkeit und Entfremdung. Die Depression erschöpfter Pflegerinnen hat in der Psychologie einen neuen Namen: «Italienkrankheit». Die zurückgelassenen Kinder sind nun «Eurowaisen». Entfremdet kehren viele Frauen nicht mehr in ihre Heimat zurück. Marco Balzano zeigt es am Bild des in die Luft geschleuderten Bumerangs, den die Romanfiguren nicht wieder auffangen können.

Was sie dem bewusstlosen Sohn erzählen muss

Nun hat Balzano aber kein anklägerisches Plädoyer gegen die Ausbeutung geschrieben, kein Pamphlet gegen den Zynismus in den reichen Ländern. Ein solches wäre naheliegend gewesen. Denn diese billigen Arbeitskräfte, «die uns die Last der Pflege unserer Bedürftigen abnehmen, ermöglichen uns, ein Leben nach unserem Gusto zu führen, ohne Verzicht», schreibt Marco Balzano selbst im Nachwort zu seinem Roman. Aber er weiss: Es ist die politische Grosswetterlage, die seine Figuren zu Verzweiflungstaten zwingt. Hier Arbeits- und Perspektivlosigkeit im postkommunistischen Rumänien, dort die Selbstverwirklichungsgesellschaft im reichen Westen.

Sein schriftstellerisches Credo ist es vielmehr, durch Einfühlung in die Figuren diese für sich sprechen zu lassen. So verfuhr er schon im Vorgängerroman «Ich bleibe hier», wo er die Lehrerin Trina über das Versinken ihres Dorfes im Südtiroler Stausee und die Zerrüttung der Region erzählen liess. So ist auch sein neuer Roman. «Wenn ich wiederkomme» ist auf drei Stimmen aufgeteilt, die in drei aufeinanderfolgenden Kapiteln das Geschehen erzählen. Es sind einfache Menschen mit einer direkten Sprache, die auch mal in Allgemeinplätzen wie «In der Fremde bricht es auch dem Stärksten das Rückgrat» reden. Oder wo ein Arzt sagt, er sei auch nur ein Metzger im weissen Kittel.

Drei verschiedene Stimmen: schnoddrig, sanft, störrisch

Aber der Roman ist trotz bedrückender Szenerie sehr lebendig, spannend und anschaulich: Manuel, der pubertierende Sohn mit schnoddrigem Ton, erzählt vom Weggehen der Mutter, von seiner Sprachlosigkeit, seinem Aussenseitertum in der Schule – bis zu seinem Motorradunfall. Aber war das nicht eher ein Suizidversuch? Die Mutter wagt nicht, danach zu fragen. Sie, Daniela, die nach Italien ging, um ihren Kindern das Studium zu ermöglichen, aber auch, weil sie ihren trägen und saufenden Mann satthatte, erzählt in sanftem Ton und mit selbstzweifelnder Haltung – und sitzt im Mittelteil des Romans am Spitalbett, in dem ihr Sohn im Koma liegt.

Es ist eine Szene, die man zunächst rührselig findet. Aber es ist zugleich das Zentrum des Romans und sein literarischer Kern. Denn die aus ihrem italienischen Exil temporär Zurückgekehrte beschwört den Lebensgeist des Sohnes – mit leiser Stimme erzählend, wie es ihr in Italien ergangen ist. Es ist Erklärung und Beichte in einem, ein Ringen um Verständnis und Vergebung. Balzano vermeidet hier zum Glück Pathos. Je tiefer Daniela in die vier Stationen ihrer Pflegerinnenkarriere und vom Versinken in Erschöpfung und Einsamkeit erzählt, desto mehr klammert sie sich an Manuels Bett – bis sie sich wünscht, mit einem Infusionsschlauch neben ihrem Sohn zu liegen. Ein traumatisches Bild des Wunsches nach Nähe.

Entschlossenheit ortet Balzano nur bei den Frauen

Angelica, die Schwester mit Studienabschluss, spricht dann mit störrischem Gestus – der notwendig und plausibel ist, weil sie sich ein eigenes Leben erkämpfen muss. Der Einzige, der nicht zu Wort kommt, ist der Ehemann und Vater – ein Versager, auf den kein Verlass ist. Kein Wunder, sein Ego ist in der Arbeitslosigkeit zerbrochen. Es sind die Frauen, die entschlossen und lebenstüchtig sind – und sich dem Drama des Lebens aussetzen. In «Wenn ich wiederkomme» setzt Marco Balzano wiederum den Frauen ein melancholisches Denkmal.