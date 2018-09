Kino-Film: Die Gespenster von 1999 Der Dokumentarfilm "1999 - Wish You Were Here" von Samara Grace Chadwick ist ein sehr persönliches Werk der Regisseurin. Darin geht es um eine Welle von Suiziden an einer Highschool.

Erinnerungen wachrufen: Chrissy liest in ihrem Tagebuch. (Bild: Xenix)

Kino Sie ist eine, die das Ganze hinter sich lassen wollte. Losgelassen hat es sie trotzdem nicht. 1999, mit sechzehn Jahren, verliess Samara Grace Chadwick ihre Heimat Akadien; fünfzehn Jahre später kehrt sie dahin zurück – mit einer Kamera bestückt. Sie hat einiges aufzuarbeiten.

Die Filmemacherin besuchte die Mathieu-Martin-Highschool in Moncton, Kanada, als zahlreiche Mitschüler sich das Leben nahmen. Der Dokumentarfilm «1999 – Wish You Were Here» ist Chadwicks Weg, sich den Gespenstern zu stellen, die sie zurückgelassen hatte.

Es geht nicht um die Frage des «Warum» und schon gar nicht darum, die damaligen Ereignisse objektiv darzustellen. Es ist ein sehr persönliches Eintauchen in die Welt von 1999, die in Gesprächen mit ehemaligen Klassenkameraden, in Aufnahmen von alten Tagebüchern und Videosequenzen sowie im Auf­suchen damals wichtiger Orte wachgerufen wird. Schnipsel, die sich zu einer experimentellen Collage kollektiver Erinnerung zusammenfügen lassen und den Protagonisten wohl die Möglichkeit geben, sich mit der Vergangenheit zu versöhnen. (reg)