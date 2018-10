Die ganze Blues Family von Europa ist zu Gast

Vom 10. bis 18. November werden 14 Formationen auf den Bühnen des Grand Casino Luzern und des Hotels Schweizerhof Luzern auftreten. Der stilistische Faden des 24. Lucerne Blues Festivals zieht sich vom Mississippidelta über Chicago und Memphis bis zur Westcoast. Festival-Artist ist der Mundharmonika-Spieler R. J. Mischo, der schon mehrmals in Luzern war. Er hat am 9. November in der Mall of Switzerland einen Auftritt (freier Eintritt), eröffnet am 10. November an der Valiant Charity Night im ­Hotel Schweizerhof das Festival offiziell und steht an weiteren Events (Blues-Brunch, Casino-Festival) auf der Bühne. Ein «Cowboy-Harper» aus Oakland/California mit rauem Charme, der für eine aufgeheizte Stimmung sorgen wird. Auch Curtis Salgado und Janiva Magness haben in früheren Jahren schon das Lucerne Blues Festival Publikum beehrt. Salgado wird den dreitägigen Festival-Parcours im Casino am Donnerstagabend im Duo mit dem Gitarristen Alan Hager akustisch eröffnen. Auch der exzellente Westcoast-Gitarrist Kid Ramos ist wieder in Luzern, diesmal als Special Guest von Johnny Tucker. Tucker ist ein starker Sänger, sein Album «Seven Day Blues» ist ein Highlight des Blues-Jahres 2018. Erstmals in Luzern sind neben Tucker die Sängerin Annie Mack, die über den Blues sagt: «It was God. I know I was called upon to do blues music by Him.» Ebenso The James Hunter Six, Rev. Sekou, Anthony Geraci & The Boston Blues All-Stars oder die European-Blues-Contest-Sieger The Ragtime Rumours und Three Hours Past Midnight aus der Romandie. Freuen darf man sich nicht minder auf die tanzfreudige Zydeco-Fuhr mit dem Akkordeonisten und Sänger Geno Delafose aus Louisiana und seiner Band French Rockin Boogie. Gespannt sein darf man auch auf den Blues- und Soul-Shouter ­Barrence Whitfield aus Boston, dessen Stimmorgan, Energie und Körperfülle gleichermassen faszinieren. Ebenso auf Rev. Sekou, der eine Brücke schlägt zum politischen Bewusstsein der schwarzen Bevölkerung in den USA und der wohl zu den interessantesten diesjährigen Gästen zählt. (pb)

9. November, 19.00 R. J. Mischo, Mall of Switzerland (freier Eintritt). 10. November, 20.00 R. J. Mischo, Hotel Schweizerhof Luzern Valiant Charity Night. 15. bis 17. November, ab 19.00 Lucerne Blues Festival im Gran Casino Luzern (Panoramasaal/Casineum); Infos und VV: www.bluesfestival.ch.