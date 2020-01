Der St.Galler Verein Megliodia möchte zum Zehnjährigen so festen wie die Fürsten von früher

Ein musikalisches Menü und ein kulinarisches Büffet werden heute und morgen in der Militärkantine geboten. Mit diesen zwei (fast ausverkauften) Anlässen startet der Verein Megliodia seine «Tanz- und Tafelmusik»-Reihe zum Zehn-Jahre-Jubiläum. Deftig gehts am 7. März im Restaurant National weiter. Dort werden alte englische Trinklieder gesungen und Chäschüechli verdrückt.

Am 25. April geben Profimusikerinnen und -musiker sowie Schauspieler Matthias Albold im Historischen und Völkerkundemuseum einen Einblick in die verschwenderischen Feste des Barocks. Auch an den Musiktagen für Tiefe Streicher im Schloss Wartegg im Juli dreht sich alles ums Kochen. So können die Teilnehmer im Park auf Wildkräutersuche gehen. Am 21. November schliesslich feiert Megliodia in der Offenen Kirche eine Ballnacht mit historischen Tänzen. Infos und Reservationsmöglichkeiten sind hier erhältlich.