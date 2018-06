Der Sommer zieht ein in die Box des Luzerner Theaters

Am 5. Juli entert das Ensemble von Hotz mit seinen regionalen Partnern endgültig die «Jedermann»-Bar in der Spielstätte «Box» des Luzerner Theaters und wird sie nach eigenem Gusto umgestalten. Der Theaterplatz wird von Donnerstag bis Sonntag (16 bis 22 Uhr) bis zum 29. Juli zu einem spannenden Sommertreffpunkt, wo Kulinarik, Musik, Literatur und Tanz gleichermassen zu Hause sein werden. Eröffnet wird die Sommerbox am 5. Juli, 19 Uhr. Das Programm kommt im Vergleich zu letztem Jahr etwas musiklastiger daher. Neben der Luzerner Band Yser (14. Juli) geben zahlreiche internationale Bands Gratiskonzerte (Kollekte). Der in London lebende Musiker und Biologe Kofi Holmes Attivor alias Mined macht Synth-Pop für warme Sommerabende (13. Juli). Die Hamburger Multi-Instrumentalisten Jakob Engel und Henrik Demcker alias Gabourey lassen sich von den Klängen Südafrikas inspirieren (21. Juli). Und die britische Musikerin, Dichterin und Politikjournalistin Annika Henderson alias Anika hat im Rahmen dieser Programmreihe ihre ersten Schweiz-Auftritte überhaupt (27. und 28. Juli). Die Esskultur mit anderen Subkulturen zu verbinden, ist ein bewährtes Rezept des Von-Hotz-Teams: Am 20. Juli serviert Zora Klipp von der Youtube-Kochsendung «Koch Ma!» in der Reihe «Dinner mit ...» Gaumenfreuden, während die Gitarristen David Koch, Anita Rufer und Martin Schenker Häppchen aus ihren Soloprojekten servieren. Dasselbe Format findet am 8. Juli mit den Literaten Anaïs Meier, Meral Kureyshi und Dominic Oppliger statt. Es servieren die Jazzkantine und die Meyer Kulturbeiz. Eine vorherige Reservation über sommerbox@vonhotz.ch ist erforderlich. Ebenso für die Kennenlern-Orgie «Dinner statt Tinder» (12. Juli), bei der man bei zehn Gängen zehn Bekanntschaften schliessen kann. Der WM-Final wird am 15. Juli mit Live-Kommentar übertragen (siehe Interview). Und der Luzerner Wein- und Plattenladen Setpember Vin & Vinyl lädt zum Degustieren ein (19. Juli). Tanzfreudige können am 22. Juli den Tango aufs Parkett legen. Am 26. verhandelt der schon im letzten Jahr im Programm aufgetretene polnisch-deutsche Tänzer Max Makowski mit Orla McCarthy im Tanzprojekt «Person A» die Existenz multipler Identitäten im digitalen Zeitalter. Einziger Wermutstropfen: Die ausgiebigen Brunch-Wochenenden von 2017 wird es nicht mehr geben. Die Luzerner Food-Bloggerin Coconouvelle und Gründerin des veganen Restaurants Karls Kraut ist dieses Jahr nicht dabei. Dafür springt das Restaurant Pastarazzi am 21. Juli für einen Brunch in die Bresche (Reservation). Das Abschlussfest folgt am 27. Juli im Luzerner Klub Kegelbahn. (jst)