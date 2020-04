Wegen Corona und vor exakt 100 Jahren wegen der Spanischen Grippe: Der Oratorienchor St.Gallen muss erneut auf ein Jubiläum verzichten Die Coronapandemie verhindert heute das 400-Jahr-Festkonzert des Oratorienchors St.Gallen. Es wird auf nächstes Jahr verschoben. Der St.Galler Komponist Alfons K. Zwicker sieht astrologische Parallelen zwischen heute und 1920.

Alfons K. Zwicker: Sein neues Chorwerk muss warten. Bild: Luca Linder

Es wäre dieses Wochenende das 163. Palmsonntagskonzert des Oratorienchors St.Gallen gewesen. Corona hat es verunmöglicht. 400 Jahre alt ist der Chor geworden. Das Jubiläumskonzert wird nächstes Jahr nachgeholt. Ein Virus hatte bereits vor hundert Jahren den 300. Geburtstag verhindert. Ein Jahr nach der Spanischen Grippe 1918/19 war der Chor so dezimiert und geschwächt, dass er 1920 das runde Jubiläum nicht feiern konnte. Während der Spanischen Grippe selbst sang er aber noch die «Matthäuspassion» von Bach und das «Deutsche Requiem» von Brahms.

Der St. Galler Komponist Alfons K. Zwicker, der für den ältesten Chors der Schweiz ein Auftragswerk komponiert hat, ist nicht nur Komponist, sondern auch astrologisch bewandert. Er hat die astrologischen Konstellationen für den Frühling der Jahre 1920 und 2020 verglichen und sagt: «Wie vor hundert Jahren sieht man zu Anfang des Sternbilds Widder die genau gleiche Konstellation des Planetoiden Chiron mit der Sonne, die in Konjunktion übereinander stehen. Solch ein Horoskop markiert stets einen einschneidenden Neuanfang.»

Geplant war eine Vertonung von Gedichten von Nelly Sachs

Bis 10. März hatten der Oratorienchor und der Jugendchor der Domsingschule St. Gallen noch geprobt. Dann kam das Corona-Aus. «Das ist ein rechter Dämpfer für mich», sagt Alfons K. Zwicker, «aber auch für die Chöre, die praktisch ein ganzes Jahr am Programm gearbeitet haben.» Zwicker hat unter dem Titel «Ohr der Menschheit, würdest du hören?» Lyrik von Nelly Sachs vertont.

Am Anfang sei dieses Werk eine anspruchsvolle Auseinandersetzung gewesen, sagt Ursula Frey, Präsidentin des Oratorienchors. «Aber mit der intensiven Probenarbeit waren wir von dem schwierigen Stück immer mehr angetan, auch weil wir mit der Partitur immer vertrauter wurden. Der Komponist hat dazu viel beigetragen, weil er uns sein Werk und den Kompositionsprozess erklärt hat.»

Ein 400. Geburtstag, da hätten alle auf das Fest hingefiebert, erzählt Ursula Frey. Ihr Bedauern, dass es jetzt nicht stattfindet, kann sie nicht verbergen. Aber sie freut sich, dass das Jubiläumskonzert, bei dem auch das «Deutsche Requiem» von Brahms erklungen wäre, nächstes Jahr aufgeführt wird. «Es ist ein Riesenglück, dass das Sinfonieorchester St. Gallen für den Palmsonntag 2021 verfügbar war», sagt Alfons K. Zwicker.

«Die Welt wird sich nach Corona enorm verändern»

Nächste Jahr werde die Welt nicht mehr dieselbe sein, sagt Zwicker. «Sie wird sich enorm verändern. Alte Strukturen müssen losgelassen werden.» Jeder sei gefordert, an seinem Platz darüber nachzudenken, wie grundsätzliche Fragen auf unserer Erde neu gestaltet werden könnten. «Die Welt kann sich nach Corona entweder in eine positive oder eine noch negativere Richtung entwickeln», sagt der Musiker, dessen kompositorisches Werk sich immer wieder auch um Opfer-Täter-Konstellationen dreht. Zwicker selbst würde sich wünschen, dass «unsere Werte wieder eine Entmaterialisierung» erführen.

Was bleibt jetzt 2020 vom Jubiläum des Oratorienchors? Ein sehr schön gestaltetes Buch zur Geschichte des Chors, aber auch des St. Galler Musiklebens an sich. Dann eine Ausstellung in der Kantonsbibliothek Vadiana im September. Geplant ist im Juni zudem ein Auftritt des Oratorienchors in Überlingen. Hier soll das Brahms-Requiem dann in einer kleineren Fassung für Chor, zwei Klaviere und Pauken aufgeführt werden.