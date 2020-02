Der Kreuzlinger Pianist Benjamin Engeli und sein neues Trio: Mitreissende Kammermusik

Benjamin Engeli präsentiert sein neues Soloprogramm

KREUZLINGEN. Am kommenden Samstag, 18. Juni, um 20 Uhr konzertiert der Pianist Benjamin Engeli in der Rudolf-Steiner- Schule in Kreuzlingen. Er präsentiert sein neues Soloprogramm «Klanggeschichten und tönende Bilder» mit direkter Einführung in die Werke von Brahms, Debussy, Ravel und Chopin.