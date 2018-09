Konzertreihe im Palace: Der Konzertsaal wird zum Labor Der Gaiser Musiker Patrick Kessler macht mit dem Chuchchepati Orchestra Musik nicht nur hörbar, sondern begehbar. Das Publikum ist Teil der Performance. Jedes Konzert klingt wieder anders. Morgen startet das mehrmonatige Gastspiel im Palace St. Gallen. Philipp Bürkler

Musikethnologen haben im weit abgelegenen Dorf Old Nusum ­einen noch nie gehörten Sound entdeckt. Die Ethnologen sind bisher ratlos, wie sie die archaische Dorfmusik einordnen sollen. Der Sound scheint fast so alt zu sein wie die Menschheit selbst.

Die Geschichte mit den Musikethnologen und dem Dorf Old Nusum ist fiktiv. Ausgedacht hat sie Patrick Kessler. Der Gaiser Musiker und Klangkünstler verwendet die Fiktion für sein neustes Projekt Chuchchepati Orchestra. Dabei handelt es sich um ein Orchester, das in einer für das Publikum begehbaren Installation ungewöhnliche Klänge, Kompositionen und Improvisationen spielt. Chuchchepati ist nepalesisch und bedeutet so viel wie «Horizont», ausserdem ist es neben «Chuchchichäschtli» wohl das einzige Wort mit drei ch.

Von politischer Propaganda zu Klangkunst

Der Sound des Orchesters kommt aus acht parallel installierten Lautsprechern. Die speziellen Lautsprecher, sie sind dünn und trichterförmig, hat Kessler während einer Tour in Nepal gekauft. Es sind technisch überholte Lautsprecher, die eigentlich den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen, schon gar nicht für Konzerte. «Der Verkäufer wollte sie mir zuerst gar nicht verkaufen. Er hätte mir lieber modernere verkauft.» Kessler wollte aber die alten Geräte. Sie erzeugen «einen einzigartigen rohen und unperfekten Sound». In Nepal würden die Lautsprecher für politische Propaganda, Reden oder Durchsagen in Sportstadien verwendet. Deshalb könnten sie auch sehr laut eingestellt werden. «Die Lautsprecher haben eine Skala von null bis zehn, wir spielen höchstens auf Stufe zwei, sonst wird es zu laut.»

Ab Morgen spielt das Chuchchepati Orchestra einmal im Monat während der aktuellen Saison im Palace St. Gallen. «Wir sind froh, lässt sich das Palace auf dieses Experiment ein.» Das monatliche Gastspiel ist nicht nur ein Experiment, sondern auch eine stetige Veränderung. «Jedes Konzert klingt wieder anders als das vorhergehende», erklärt Kessler.

Zum Orchester ein Tässchen Tee

Einfluss auf den Sound habe auch die Positionierung der Lautsprecher im Raum, die jedes Mal wieder anders sein kann. Auch die Besetzung der Musikerinnen und Musiker ist nicht fix, diese kann sich ebenfalls stetig ändern. «Ich habe da bereits einige Namen im Kopf, die ich gerne mit dabei haben möchte», sagt Kessler.

In der zweiten Phase ab Dezember startet die Komposition «T-Dur». An jeweils zwei Tagen, Mittwoch und Donnerstag, lässt Kessler die Sound-Installation im Palace stehen und schafft so eine Art Laborsituation für improvisierte Musik. Besucherinnen und Besucher können bei einer Tasse Tee – deshalb der Name T-Dur – der Soundinstallation horchen und sogar Teil davon sein. «Wir servieren tatsächlich Tee in einem sibirischen Teekocher, einem Samowar, an den wir Mikrofone montieren. Jedes Mal, wenn sich jemand aus dem Publikum eine Tasse Tee einschenkt, wird das Klappergeräusch Bestandteil der Soundatmosphäre.»

An Ideen scheint es Patrick Kessler nicht zu mangeln. Morgen Donnerstag beginnt eine ­musikalische Reise, deren Ende noch völlig offen ist. Klar ist, dass Kessler mit dem Chuchchepati Orchestra nach dem Palace-Gastspiel auch in anderen Städten auf Tour gehen möchte.

Hinweis

Chuchchepati Orchestra, Do, 29.9., 20 Uhr, Palace St. Gallen