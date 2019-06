Nur zu Beginn des Films «They Shall Not Grow Old» ist den Aufnahmen ihr über einhundertjähriges Alter noch anzumerken: Schwarz-Weiss, körnig, verwackelt. Doch als die britischen Truppen an der Front in Belgien und Nordfrankreich eintreffen, ist alles plötzlich farbig, laut und lebendig.

Vier Jahre hat Peter Jackson Archivmaterial aus dem britischen Imperial War Museum bearbeitet – mit dem Ziel, «diese Männer aus dem Nebel der Zeit in die Moderne zu holen.» Die detailgetreue Einfärbung des Filmmaterials anhand von Originalrequisiten war nur ein Teil dieser Herkulesaufgabe.

Weil damals die Rollen in Filmkameras von Hand rotiert wurden, musste Jackson bei jeder einzelnen Aufnahme die Geschwindigkeit anpassen: ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller, bis die Bewegungen natürlich wirken. Jackson verpasste den stummen Originalaufnahmen ausserdem eine Tonspur: Schüsse, Explosionen und Panzergeräusche entstanden alle im modernen Tonstudio. Mehr noch: Mithilfe von Lippenlesern liess der Filmemacher die Gespräche der Männer in den Schützengräben nachsynchronisieren.

Jackson scheute keinen Aufwand für den Film, den er seinem Grossvater gewidmet hat, der von 1910 bis 1919 in der britischen Armee diente. Das Resultat lässt sich sehen: «They Shall Not Grow Old» zeigt den Alltag dieser Männer im Ersten Weltkrieg so, wie diese ihn erlebt haben, direkt und unmit­telbar. (roe)