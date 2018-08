Zum Wolkenschauer Werner Schwarz zog es alle hin



Um den Berner Künstler Werner Schwarz (1918-1994) versammelten sich Prominente wie Mani Matter, Balts Nill oder Lukas Hartmann. Ein am Sonntag in Luzern gezeigter Dokumentarfilm und eine Fotoausstellung in der Journalistenschule MAZ holt diese aussergewöhnliche Figur ins Gedächtnis zurück, die Zeitgenossen inspirierte.