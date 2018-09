Elmar Wepper als später Charakterdarsteller - Der Gärtner ist ein Grantler Seit über 60 Jahren wirkt er in TV-Filmen und Serien mit. Vor zehn Jahren eroberte der Schauspieler Elmar Wepper mit 64 die Kinoleinwand als Charakterdarsteller. Nun spielt er den Gärtner Schorsch. Interview: Rolf Breiner

Der 74-jährige Elmar Wepper in der Rolle des grantigen Gärtners Schorsch, hier mit Emma Bading als Philomena von Zeydlitz. (Bild: Filmcoopi)

Wer zählt die Rollen, die Serien und Filme, in denen der 74-jährige Bayer mitgewirkt hat? Elmar Wepper ist der jüngere Bruder von Fritz («Derrick») und steht seit über 60 Jahren vor der Kamera, überwiegend fürs Fernsehen. Vor zehn Jahren schaffte er als Charakterdarsteller den Kinodurchbruch, als Witwer in Doris Dörries «Kirschblüten – Hanami» und wurde mit dem Deutschen Filmpreis geehrt. Nun spielt der Münchner den Gärtner Schorsch, dem das Wasser bis zum Halse steht, der seinen alten Doppeldecker besteigt und abhebt – auf Nimmerwiedersehen. Wir trafen den Schauspieler ­Elmar Wepper anlässlich einer ­Vorpremiere von «Grüner wird’s nicht, sagt der Gärtner und flog davon» in Zürich.

Herr Wepper, Sie spielen in der Roadromanze einen Mann, der Unternehmen und Familie hinter sich lässt und abhebt. Hatten Sie auch schon solche Fluchtfantasien?

Nein, ich selber bin nicht gestrickt wie der Schorsch. Die Vorstellung, dass ich in einen Flieger steige und abhaue, könnte ich nicht durchziehen. Der Schorsch ist ja ein Mensch, der immer der Schorsch ist, am Ende aber doch nicht mehr der gleiche. Solche Veränderungen zu spielen, macht Spass.

Nun ist der Gärtner nicht gerade ein fröhlicher Zeit­genosse, eher ein Grantler.

Es ist, wie gesagt, reizvoll, das zu spielen. Nun bin ich nicht so grantig verschoben wie der Schorsch. Die Figur muss ein bisschen Kanten haben, man muss sich über sie Gedanken machen.

Und welche Gedanken haben Sie sich gemacht?

Der Schorsch hat eine Vorgeschichte, diese Geschichte ist über 25 Jahre, die wir hier aber nicht verraten wollen. Das hat ihn belastet, deswegen ist er so geworden.

Ein Wendepunkt in seinem Leben ist das junge aufmüpfige Mädchen Philomena.

Das ist märchenhaft erzählt. Das Mädchen ist auf seine Art einsam, eine neurotische Aussen­seiterin. Durch diese Verbindung bricht beim Schorsch etwas auf. Diese Chemie kann man nicht auf Knopfdruck herstellen.

Der Film beschreibt nicht nur einen Aus- und Aufbruch, sondern auch eine Entwicklung …

Es ist ja nicht nur ein Roadmovie, sondern auch eine innere Reise von beiden. Am Ende steht eine Entscheidung. Ein schönes Bild dafür ist, wie Schorsch die Gartenzwerge zerschmettert.

Es soll, wie man liest, eine Fortsetzung der Films «Kirschblüten» geben. ­ Sie verkörperten 2008 darin einen Krebskranken. Und nun …?

Richtig. Wir, das heisst, Hannelore Elstner und ich spielen Dämonen, also japanische Geister. Der Film ist bereits abgedreht und soll im Februar 2019 in die Kinos kommen.

Sie sind 74 Jahre alt, noch nicht müde von der Schauspielerei?

Nein, es kommen noch neue Sachen, aber diese Eier sind nicht einmal gelegt. Ich mache mir eher Gedanken: Wie gehe ich mit meiner Zeit um, meinen Lebensbereichen, die nicht mit meinem Beruf zu tun haben. Mein Credo heisst: Die Zeit bewusst leben. Auch das Nichtstun braucht seine Zeit.