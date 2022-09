3+

«Der Bachelor» Neben Zicken und «Japanerinnen»: Aargauerin Debora fällt auf, weil sie unauffällig ist Wie Kakerlaken, die sogar die Apokalypse überleben, ist auch «Der Bachelor» einfach nicht totzukriegen. Und noch immer wollen Menschen mitmachen – sogar mehrmals: Rosenverteiler Kenny eroberte das Herz von «Bachelorette» Andrina. Nachdem Beziehungsende sucht er wieder die grosse Liebe im Fernsehen. Aargauerin Debora scheint gute Chancen zu haben, weil sie ganz normal wirkt. Eine Seltenheit.

Reality-TV wird gerne als Trash-TV bezeichnet und Trash ist bekanntlich das englische Wort für Abfall. Und es gibt kein besseres Wort für «Der Bachelor». Der Gehirn-Abfall geht weiter. Mit der Staffel-Vorschau kommt in den ersten zwei Minuten auch gleich die erschreckende und doch wenig überraschende Erkenntnis: Es geht immer noch schlimmer.

Seine Posen sind so natürlich wie seine Sprüche: Kenny ist der neue «Bachelor». 3+

In dieser Vorschau sehen wir bereits, wie die Kandidatinnen sich an «Bachelor» Kenny ran schmeissen. Da werden Füddlis an sein Becken gedonnert, Lippen – und andere Körperteile – abgeschleckt und sämtlicher Respekt für sich selber zum Fenster rausgeschmissen. Das ist übrigens kein Vorwurf an die Frauen. Wer hier mitmacht, will möglichst weit kommen und muss halt irgendwie auffallen.

Doch manchmal macht man genau das, wenn man stinknormal bleibt. Und Halleluja, das bietet Aargauerin Debora. Als sie bei der Begrüssung aus dem Auto steigt, gibt es eine Verschnaufpause im ständigen peinlich berührtem Hände vors Gesicht schlagen.

Wird da jemand bald gecancelt? Jessi aus Bern sagt, sie habe eine japanische Art. 3+

Das, nachdem eine Kandidatin heraus posaunte, dass sie den «Bachelor» mit ihrer «japanischen Art» erobern will – obwohl sie sehr, sehr klar aus der Schweiz stammt, aber halt Manga-Fan ist. Eine andere erzählt, dass sie sich pflanzlich ernährt, weil sie keinem Lebewesen Leid zufügen möchte. Und man fragt sich: Warum machst du dann hier mit und hilfst, unseren Gehirnen Leid zuzufügen?!

Und eine andere unterbricht sogar das Kennenlernen einer anderen Kandidatin und küsst Kenny «als Vorgeschmack» auf die Wange. Da hat jemand offensichtlich gleich mal den Titel als Staffel-Bösewichtin beansprucht – wobei man umgangssprachlich ein anderes Wort mit B benutzen würde

Aargauerin Debora ist vom «Bachelor» angetan. 3+

Auffällig und peinlich oder natürlich und langweilig?

Aber eben: Debora. Kenny findet gleich: «Heisses Teil.» Wow, romantisch. Die Fitnesskauffrau fordert den «Bachelor» fröhlich zum Liegestütz-Wettbewerb heraus. Gut, «Herausforderung» ist ein etwas grosses Wort: Sie machen gemütlich acht Liegestütze, doch Kenny meint prompt: «Sehr erstaunlich! Ich hab schon lange nicht mehr gesehen, dass das eine Frau geschafft hat.» ECHT!? Acht Liegestütze sind «erstaunlich»? Wo wir schon bei den Macho-Sprüchen sind: Kenny verrät auch, dass es für ihn keine Rolle spielt, wenn eine Frau grösser ist als er: «Aber nur, wenn sie in High Heels grösser ist.»

Hauptsache, die Kandidatinnen sind begeistert. Debora scheint das zu sein und mit ihrer Fitness-Leidenschaft hat sie schon mal eine Gemeinsamkeit mit dem «Bachelor». Am Ende bekommt sie eine Rose – wie übrigens alle anderen auch!

Viel Lärm um nichts: In der ersten Folge fliegt niemand raus und so mancher Zuschauer wird davon wohl so begeistert sein, wie Marie im grünen Kleid. 3+

So sympathisch Debora mit ihrer unauffällig normalen Art wirkt, könnte sie in den nächsten Folgen damit untergehen. Etwa so, wie Solothurnerin Yanika. Nach zwei Sätzen zum Start ist sie von der wortwörtlichen Bildfläche verschwunden - und man bemerkt es kaum.

Solothurnerin Yanika scheint mitten in der Folge zu verschwinden. 3+

Denn: Normalität bringt im Trash-TV keine Quote. Andererseits muss man sich fragen, ob die Show-Macher das Ganze noch ernst nehmen. Hört man doch in der musikalischen Untermalung einer Szene tatsächlich den Songtext «I just want flowers and sex.»

Und als der «Bachelor» einer Kandidatin die bis zum Erbrechen gestellte Frage stellt, ob sie wirklich für die wahre Liebe hier ist, hofft man eine Millisekunde, dass endlich jemand sagt: «Natürlich nicht!». Aber leider kommt die obligatorisch pseudo-tiefgründige Antwort. Also alles wie gehabt. Immerhin: Wer sein Gehirn auslüften will, ist hier nach wie vor an der richtigen Adresse.