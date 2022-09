Ruedi Häusermann Familientreffen mit Robert Walser: Dem Flaneur ist nichts zu schwör Dieser Ruedi-Häusermann-(Konzert-)Abend ist auch ein Familientreffen. Die Alte Reithalle Aarau spielt dabei die erste Geige. Einfach zugänglich ist die Produktion «Schauplatz der Kunst» nicht, aber dafür lohnend.

Ruedi Häusermann am «Schauplatz der Kunst». In der Alten Reithalle ist das eine Keramik-Ausstellung seines Bruders. Christian Kaufmann

Wer hämmert denn da? Wer kann ein simples Dia durch nur einen Knopfdruck metergross ausdrucken? Wer bringt den Staubsauger zum Staubspucken? Und wer hat keine Lust, Hauptdarsteller seiner eigenen Bühnenkunstwerkswelt zu sein – und verbirgt sich lieber in der Mitte seines «Henudose»-Streichquartetts? Ruedi Häusermann, klar, der gefühlte Lenzburger Coucousin des Wundererdichters Robert Walser.

«Schauplatz der Kunst» heisst sein neuster Konzertabend in vier Abteilungen, der alle Eingangsfragen in seinem überraschenden Verlauf behandelt. Es geht in der Koproduktion mit der Bühne Aarau kurz gesagt um die Entstehung oder besser Hervorbringung dessen, was man landläufig Kunst, keramische Kunst hier nennt. Im wunderschönen und informationsfeilen Programmheft samt CD, es ist mehr Sammlerobjekt denn Mitbringsel, beschreibt der Künstler und Musiker seine Intention so: «Es ist mir immer mehr zum Thema geworden, wie man zu Rank kommt als Künstler in einem allernormals­ten Berufssinne.» Künstler sein bedeute, wie Robert Walser es beschreibt, ein «Heraustreten aus der Bisherigkeit».

Zwölfton-Miniatürli und gesummte Liedli

Wie kommt man als Künstler also «zu Rank», wie kommt Häusermann los von allem Bisherigen – um Neues zu finden? Mit Humor, mit guter Laune, unerhörter Leichtigkeit und Präzision selbst in atonalen Partituren, Zwölfton-Miniaturen, Miniatürli. Doch eigentlich ist die Alte Reithalle dieses Mal auch ersterdings eine Kunstgalerie. Das Publikum als Zeuge, wie sich eine Ausstellung von Keramikobjekten finalisiert.

Alle, die eines Instrumentes mächtig sind – auch die alte Schreibmaschine ist eines (an ihr spielt Herwig Ursin), der Staubsauger, die Stichsäge ebenso (an ihr stichelt und schleift Mel Myland) – tun das ihre dafür, dass sich diese Objekte im Raum verlebendigen. Flüstertüten beschwören die Musen, später lüften Ursin und Myland die Tücher, die über jeder einzelnen Keramik liegen – und kryptisch heisst es: «Gut zum Druck». Die Kunst sei bereit, sich dem Publikum – dem Druck? – zu stellen.

Kunst also, Kunst als verkunsteter Ton (Keramik) und als vertonte Kunst füllt die Halle, die hier zu ihrem grossen Auftritt kommt. Auf hohen Stelen, bedeutungserzeugenden Säulen stehen und werden vom Häusermann-Double Herwig Ursin sachte, sanft, die Objekte platziert. Sie stammen von Ruedis älterem Bruder, dem Künstler Ernst Häusermann. Dann klingelt ein Telefon, Myland im Magaziner-Kittel eilt durch den Raum, ein unklarer Wortwechsel in der Tiefe des Raums, ah, das erste Objekt ist bereits verkauft. Der «Magaziner» klebt unter das betreffende Werk einen roten Punkt. Die Ausstellung ist dabei noch gar nicht eröffnet. Die Gier des Kunstmarktes scheint gross.

Henusode, es wird frei improvisiert

Man könnte das Unternehmen in der Alten Reithalle auch «Tiefer Schweb» taufen, hätte nicht Christoph Marthaler, ein Weggefährte des Künstlers, ebendiesen Titel bereits verjuxt. Denn vieles bleibt bei Häusermann und seinem Team in der Schwebe, doch das ist schöner als alles, was klar und deutlich vor Augen tritt. Das ist und so ist Kunst.

Häusermann hat für diesen Abend, er nennt ihn auch «Plädoyer für den Flaneur», das ihm Liebste, so scheint’s, um sich versammelt. Und das wäre, in der Reihenfolge seiner Bedeutung: Robert Walser, der mentale Spaziergänger – ober eben Flaneur – von ihm stammt der Gutteil des Texts. Als Musikerinnen und Musiker sitzen mit auf der Bühne das Henudose-Orchester und ein frei improvisierendes Trio aus Bass, Schlagzeug, Häusermann selbst an der Flöte, der Klarinette und am Örgeli. Die Musiker und Musikerinnen sind seine Kumpane-in-Crime und Miterfinder seiner poetischen Welt, auch Ursin und Myland, Mitstreiter der ersten Stunde.

Operation am offenen Kunstwerk

«Schauplatz der Kunst» ist der Ort eines Familientreffens und der Anlass für eine Innensicht in die Lebensarbeit und die Lebenshaltung des Künstlers. Ruedi Häusermann operiert hier, quasi, am offenen Werk. Dass es dabei kracht und staubt und schmettert und schleift, nur folgerichtig: Kunst ist ein Handwerk, bedeutet uns der Künstler! Doch es setzt nicht nur die Hand, sondern auch den absichtslosen Flaneur voraus, den Spaziergänger im Walserschen Sinn, um es aufzuspüren.

Mit dem flanierenden Häusermann durch den Abend unterwegs geht man gerne eine Extrameile. Wer das Ziel aus den Augen verliert, ist auf dem richtigen Weg.