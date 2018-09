Ex-Beatle Paul McCartney veröffentlicht ein kurzweiliges Alterswerk Paul McCartney gehört zu den einflussreichsten lebenden Musikern und ist längst im Pensionsalter. Seine Spielfreude hat der Ex-Beatle aber nicht verloren, wie seine neuste Platte beweist. Michael Gasser

Pop-Milliardär auf Tour: Paul McCartney letzten Sommer während eines Konzerts in Kalifornien. (Bild: Rob Grabowski/AP)

«Ich realisiere erst jetzt, wie weit der Weg ist, den ich zurückgelegt habe», erklärte Paul McCartney vergangenen Juni beim Besuch seines ehemaligen Elternhauses in Liverpool. In der Tat: Bald werden 50 Jahre vergangen sein, seit sich die Beatles getrennt haben. Eine enorme Zeitspanne, die ­McCartney dazu genutzt hat, um unentwegt an seiner Solokarriere zu feilen, seinen Ruf als Gutmensch zu festigen und seinen Reichtum zu vermehren: Mittlerweile soll er ein Vermögen in der Höhe von mehr als einer Milliarde Franken geäufnet haben. Nicht zuletzt, weil er der weltweit grösste unabhängige Musikver­leger ist – ihm gehören etwa die Rechte an Musicals wie «Grease» oder «A Chorus Line».

Ein guter Vermarkter der eigenen Sache

Darüber hinaus ist der 76-Jährige auch ein begnadeter Selbstvermarkter. Die kürzliche Stippvisite in seiner alten Heimatstadt war gut getimt, denn Paul McCartney veröffentlicht heute sein 17. Soloalbum, «Egypt Station». Und da bot es sich für ihn an, im Vorfeld die Werbetrommel zu rühren. Also trat der Multiinstrumentalist vor zwei Monaten bei Talkmaster James Corden und dessen «Carpool Karaoke» auf. Für das Segment, das auf Youtube bereits fast 32 Millionen Klicks aufweist, reiste der Brite an seinen Geburtsort, wo er auf gemeinsamer Autofahrt mit seinem Landsmann Corden nicht nur Beatles-Hits wie «Drive My Car», ­«Penny Lane» oder «Blackbird» schmetterte, sondern mit «Come On To Me» auch einen seiner insgesamt 16 neuen Songs.

Die TV-Sendung hat McCartney viel mediale Aufmerksamkeit beschert. Eine, die er mit ­gezielten Interviews weiter zu befeuern verstand. Etwa, indem er gegenüber der «Sunday Times» gestand, Ende der 1960er-Jahre auf einem Drogentrip Gott gesehen zu haben. Mit dieser viel kolportierten Aussage blieb er im Gespräch. Dementsprechend ­gespannt war man auf die Veröffentlichung von «Egypt Station».

Aufhorchen liess bereits seine letzte Soloplatte «New» (2013), allerdings nur vorübergehend. Obschon es das Werk bis auf Platz drei sowohl der britischen als auch amerikanischen Charts schaffte, sind dessen Lieder bereits wieder vergessen. Aus dem einfachen Grund, dass sich die Tracks zwar ganz gefällig präsentierten, doch: Mit der herausragenden Qualität von McCartneys Kompositionen aus den 1960er- und 1970er-Jahren vermochten sie nicht mitzuhalten.

Ein kurzweiliges Album, das nichts beweisen muss

Das führt zur Frage: Ist «Egypt Station» im Gegensatz zu «New» das erhoffte grosse Alterswerk? Nicht unbedingt, obschon McCartney diesem Ziel näher und näher rückt. Der neue Longplayer erweist sich als äusserst kurzweilig. Die Songs sind mehrheitlich griffig und Melodien ebenso abwechslungsreich wie gekonnt.

Das alles ändert jedoch nichts an der Einsicht, dass man bald wieder auf die Beatles-Beiträge von Paul McCartney fokussieren wird. Weil diese im Gegensatz zum neuen Material nicht bloss gut, sondern geradezu genial sind. Schliesslich bildete McCartney gemeinsam mit John Lennon, George Harrison und Ringo Starr eine der einflussreichsten und nachhaltigsten Rockbands aller Zeiten. Dies lässt sich nur ­alleine schon an der Tatsache ­ablesen, dass seine Komposition «Yesterday» (1965) bis dato von mehr als 2200 verschiedenen Musikern gecovert worden ist. Zudem hat McCartney im Ver­laufe seiner Karriere bereits 18 Grammys eingeheimst.

Paul McCartney: «Egypt Station» Capitol Records

Ein ganzer McCartney-Clan voller Künstler

Sein Erfolg scheint sich auch auf die nächste Generation weiterzuvererben: Abgesehen von seiner jüngsten Tochter, der erst 15-jährigen Beatrice Milly, sind seine vier anderen Kinder allesamt künstlerisch aktiv: Während ­Adoptivtochter Heather (55) das Töpferhandwerk ausübt, haben sich Sohn James (40) als Musiker und Tochter Mary (49) als Fotografin und Verfasserin vegetarischer Kochbücher einen Namen gemacht. Der berühmteste Sprössling von McCartney und seiner 1998 verstorbenen ersten Ehefrau Linda ist zweifellos die 1971 geborene Stella. Die Designerin besitzt ihr eigenes Mode­imperium. Und hat auch das Hochzeitskleid von Meghan Markle für ihre Vermählung mit Prinz Harry entworfen.

Aber zurück zu Paul McCartney und «Egypt Station»: Das Œuvre ist ambitioniert und orientiert sich an seiner musikalischen Vergangenheit, ohne dabei die Moderne aus den Augen zu verlieren. Die Tenorstimme des ­vehementen Vegetariers mag zwar brüchiger geworden sein, hat aber nach wie vor Power und weiss unverändert zu berühren. Das beweist etwa die Piano-Ballade «I Don’t Know», in der McCartney von Krähen und Hunden singt, die vor dem Fenster respektive der Türe lauern – eine deutliche Anspielung auf den näher rückenden Tod.

Zu den weiteren Highlights zählen nebst der eingängigen Protesthymne «Despite Repeated Warnings», das von einem stur in Richtung Unglück fahrenden Kapitän erzählt, auch das verschachtelte «Caesar Rock». Ein Stück, das immer wieder ­Little Richard – ein frühes musikalisches Vorbild von McCartney – anklingen lässt.