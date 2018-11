Dekadente Kostüme für Dandy Carlo Dass Kleider nicht nur Leute machen, sondern auch Geschichten erzählen, kann man zurzeit am Theater St. Gallen bei «Don Carlo» verfolgen. Die Kostüme entworfen hat die italienische Haute-Couture-Designerin Alessandra Facchinetti. Katja Fischer De Santi

Die Italienerin Alessandra Facchinetti in der Schneiderei des Theaters St. Gallen. (Bild: Ralph Ribi) Düstere Dekadenz. (Bild: R. Ribi) Exklusive St. Galler Stickerei. (Bild: KEY) Fliederfarbener Akzent. (Bild: Iko Freese)

Unsicher und scheu wirkt ­Alessandra Facchinetti, wie sie zwischen den Kleiderständern voller schwarzer Kostüme in der Schneiderei des Theaters St. Gallen steht. Das lange Haar streicht sie sich während des Gesprächs immer wieder aus dem Gesicht. In leisem Englisch mit italienischem Akzent erzählt sie, dass sie eineinhalb Monate in St. Gallen gelebt, also vor allem gearbeitet habe. Noch wenige Tage vor der Premiere der Verdi-Oper letzten Samstag wurde im Schneideratelier des Theaters emsig gearbeitet, erst wenige Kostüme waren fertig. Alessandra Facchinetti und ihr Team arbeiteten fast rund um die Uhr.

Chefdesignerin für Valentino und Gucci

Schon im Spätsommer vor einem Jahr hat die Zusammenarbeit mit Nicola Berloffa angefangen. Der Regisseur, auch er ein Italiener, hat die Designerin in Macerata getroffen, als er dort «Madame Butterfly» inszenierte. Schnell war klar, dass die beiden für die St. Galler Inszenierung des «Don Carlo» zusammenarbeiten wollen. Die 46-Jährige hat eine steile Karriere in der italienischen ­Modewelt hingelegt. Sie war Chefdesignerin in Häusern wie Gucci, Valentino und Tod’s. 2016 gründete sie ihr eigenes Designstudio.

Für mich ist mit der Anfrage aus St. Gallen ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen.

An Angeboten aus der Theaterwelt hätte es nicht gemangelt, bislang habe ihr dafür aber schlicht die Zeit gefehlt.

Die Theaterwelt fasziniere sie, seit sie als kleines Mädchen Ballett getanzt habe. Aber das Wissen, wie eine Opernproduktion funktioniert, die komplexe Geschichte hinter «Don Carlo», habe sie sich alles aneigenen müssen. «Ich habe sehr viel gelesen und sehr viel gelernt», sagt sie und lächelt. Sie habe in ihrem Haus in Mailand mehr als 3000 Bücher zu allen Stilepochen. ­Darin zu blättern sei für sie als Modemacherin stets eine grosse Inspiration.

Die Dekadenz dieser Zeit in den Kostümen zeigen

Fast 90 Kostüme hat die Italie­nerin für Chor und Solisten in St. Gallen entworfen. Die meisten davon in düsterem Schwarz und dunklem Braun. Jedoch aus opulenten Stoffen geschneidert und reich verziert. «Damit will ich die Dekadenz dieser Zeit symbolisieren», erklärt sie.

Verdis «Don Carlo» spiele nach der Mitte des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit des Umsturzes, die alten Herrschaftsverhältnisse lösten sich auf.

«Die Düsternis dieser Zeit soll sich in den Kostümen widerspiegeln.» Einzig ein fliederfarbenes Kleid von Elisabetta und ein strahlend königblaues Kleid von Principessa Eboli setzten in der Produktion farbige Akzente. Den Infanten Carlo kostümiert Facchinetti als bürgerlichen und antiaristokratischen Rebellen und Dandy.

Die Stickereifirma Forster Rohner stellte für die Kostüme Stoffe, Bordüren und Applikationen zur Verfügung. Es sei paradiesisch gewesen, aus diesen exklusiven Fundus auszuwählen, erzählt Alessandra Facchinetti.

Bereits als Designerin für Valentino hatte sie regelmässig mit hiesigen Stofffirmen zusammengearbeitet.

St. Gallen behält sie in guter Erinnerung: «Die Leute hier verstehen alle viel von ihrem Handwerk, und ich mag kleine, überschaubare Städte sehr.»