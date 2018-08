Schlagermusik: Das Geheimnis der Calimeros Die Band um Roland Eberhart ist aktuell die erfolgreichste Schweizer Band im deutschsprachigen Raum. Doch was steckt dahinter? Auf der Spur eines Phänomens, das nicht einfach zu verstehen ist. Stefan Künzli

Die Calimeros stürmen die Hitparade, obwohl sie von Radiostationen weitgehend ignoriert werden. (Bild: PD)

«Beliebiges Schlager-Handwerk der C-Klasse. Die Musik ist nicht einmal zum Trash-Schlager tauglich. Zu bieder, zu konturlos und zu langweilig», urteilt etwa FranzPanzer bei hitparade.ch. An den Calimeros scheiden sich die Geister.

Tatsächlich ist der Erfolg der Berner Oberländer Band um Roland Eberhart aus musikalischer Sicht nur schwer verständlich. Fakt ist aber, dass die Calimeros, gemessen an den Hitparaden-Platzierungen im deutschsprachigen Raum, zu den erfolgreichsten Schweizer Musikern gehören. Ende Juli ist die Band mit ihrem neuen Album «Sommerküsse» in der Schweiz auf Platz 1, in Deutschland auf Platz 2 und in Österreich auf Platz 6 eingestiegen. Und nicht zum ersten Mal. Seit drei Jahren stürmen sie direkt auf Platz eins der Schweizer Hitparade. Und dies notabene, obwohl die Schlager-Band von den klassischen Medien und den Radios weitgehend ignoriert wird.

Sie decken den Kitschbedarf

Doch noch erstaunlicher ist der anhaltende Erfolg in Deutschland und Österreich, wo sie die «Beatles der Alpen» genannt werden. Weder Gotthard, Krokus oder Eluveitie noch Sophie Hunger, Seven, Faber oder DJ Bobo haben in den letzten Jahren einen ähnlichen Erfolgsausweis. Nur Schlagerstern Beatrice Egli kann mit den Calimeros mithalten (siehe nebenstehende Liste). Die Band ist mit den 50000 verkauften CDs des Vorgänger-Albums «Schiff ahoi» ein Schweizer Export-Hit, der im letzten Jahr mit dem Deutschen Musikpreis für die erfolgreichste Schweizer Schlagerband aller Zeiten geehrt wurde. Gemäss der Boulevardzeitung «Bild» haben die Calimeros ein Vermögen von etwa 16 Millionen Franken erspielt.

Was ist das Geheimnis der Calimeros? Wie ist dieses Schweizer Schlagerwunder möglich? «Mit musikalischen Kriterien ist der Erfolg der Calimeros nur bedingt zu erklären», sagt dazu der Schlagerexperte Kurt-Emil Merki. Frontmann Eberhart mache aber genau jene Art «Schnulzenmusik, die sich über die Jahre gehalten hat und die den Kitschbedarf von vielen Leuten decken kann». Die Calimeros verstehen sich als «Botschafter der Herzen» und stehen damit in einer Reihe mit den Flippers und den Amigos, die ebenfalls mit einfachen, eingängigen Melodien und Inhalten über ewige Wahrheiten der Liebe und Sehnsucht den Nerv der Schlagerwelt treffen. Da gibt es keine Überraschungen, nichts Unerwartetes. Die Calimeros erfüllen zu hundert Prozent die Erwartungen ihrer Fans.

Begonnen hatte alles 1976 als Jux, am Unterhaltungsabend des Eishockeyklubs SC Uetendorf. Es folgte ein erster offizieller Auftritt an einer Pfadfinderversammlung. Als Unterhaltungsband waren Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, dann Festzelte und Mehrzweckhallen ihre Welt. Geprobt wurde im Zivilschutzraum von Uetendorf. Ab 1979 die ersten eigenen Lieder, allen voran «Du bist wie die Sterne so schön», ihr grösster Hit. Der Durchbruch in der Schweiz erfolgte 1983 mit dem ersten Album, «Sommerwind», das aus dem Stand Goldstatus erreichte. Danach tingelte die Band jahrelang durch die Dörfer. Hochbauzeichner Eber­hart führte noch bis 1997 ein eigenes Architekturbüro, erst dann wurde er Profi, reduzierte die Band auf ein Trio, doch die Plattenverkäufe gingen zurück. Eberhart gab nicht auf und biss sich durch.

Die grosse Wende zum Glück erfolgte 2013, als Eberhart zum deutschen Plattenlabel Telamo wechselte, das die Schweizer Band im grossen Stil via Teleshopping-Plattform im TV vermarktete. Seither läuft es rund. «Sommerküsse» ist bereits das vierte Album seit 2015, das in Deutschland einschlägt. Nach 40 Jahren wird Eberhart für den Durchhaltewillen belohnt und erntet die Früchte der harten Arbeit.

Bescheiden und authentisch

Das Phänomen Calimeros kann man gemäss Kurt-Emil Merki vor allem über die Geschichte der Band sowie die Biografie von Roland Eberhart erfassen. Die Band hat sich kontinuierlich und hartnäckig hochgearbeitet. War sich für nichts zu schade, hat Gras gefressen und sich im Laufe von 40 Jahren die grosse Fangemeinde hart erarbeitet. Das verdient Respekt. Dabei wirkt der 61-jährige Bandleader trotz des Riesenerfolgs bescheiden, ungekünstelt, authentisch und sympathisch. «Bei ihm gibt es keine Skandale», sagt Merki.

Zu den bekennenden Calimeros-Verstehern gehört auch Hitmill-Komponist Georg Schlunegger («Heimweh»). Seine Worte lesen sich wie eine Hommage: «Die Calimeros zeichnen sich vielleicht nicht in erster Linie durch künstlerische Vielschichtigkeit aus. Doch ihnen dies vorzuwerfen, wäre zu einfach. Sie überzeugen vielmehr durch ihren beharrlichen, Jahrzehnte übergreifenden Glauben an einfache, eingängige Melodien, die der stetig gewachsenen Fanschar Balsam für die Wunden ihrer alltäglichen Nöte ist.»

Das erfordert Mut, für den Roland und seine Mitmusiker heute belohnt werden mit Tausenden von Fans im ganzen deutschsprachigen Raum. Den Calimeros sind einige schöne Lieder gelungen. «Du bist wie die Sterne so schön» beschreibt den allerersten Tanz eines Pärchens an der Dorfchilbi. So simpel und gerade deshalb so hinreissend ist das keinem zweiten Künstler in der Schweiz gelungen.