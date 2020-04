Corona-Kultur-Ticker:

Montag, 20.April - 11:15 Uhr

Thomas Götz' Satireprogramm «Ergötzliches» jetzt im TV

Thomas Götz spielte bereits im Februar-Programm «Ergötzliches» im Theaterhaus Weinfelden auf das Coronavirus an. Andrea Stalder

(miz) Die Live-Auftritte musste der Thurgauer Kabarettist Thomas Götz alle absagen. Doch das Programm kann er trotzdem zeigen: Anstatt im Theaterhaus Thurgau Weinfelden tritt Thomas Götz jetzt auf Tele D (Tele Diessenhofen) auf. Die Produktion «Ergötzliches trotzt der Krise» wird ab heute Montag, 20. April, für mindestens eine Woche über den Sender. Die erste Ausstrahlung startet heute um 18 Uhr, 21.13 Uhr und 0:26 Uhr. Die weiteren Sendetermine der nächsten Tage werden auf der Homepage des Senders Tele D veröffentlicht. Da Götz und sein Kameramann Daniel Felix die Show selber produzieren und finanzieren und nun keine Eintrittsgelder einnehmen können, bitten sie statt Eintritt um Kollekte.

Montag, 20.April, 10:00 Uhr

Museum im Lagerhaus St.Gallen plant Mitmach-Ausstellung

Jan-Piet Graf (*1971), Ohne Titel, 2012, Tusche und Filzstift auf Papier. Bild: Museum im Lagerhaus

(miz) Das Museum im Lagerhaus St.Gallen plant in Zeiten des Corona-Stillstands eine Sonderausstellung: «Kunst im Ausnahmezustand». Dafür ruft das Museum alle auf, zu Papier und Stift zu greifen. Denn als Kompetenzzentrum für Outsider Art und Art Brut ist das Museum im Lagerhaus seit jeher ein Ort, an dem der Kunst von Autodidakten und Laien besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. «Nun möchten wir euch dazu einladen, künstlerisch tätig zu werden», schreiben die Museumsmacher und -macherinnen in einer Mitteilung. Ziel sei, die im «Ausnahmezustand» erschaffenen Werke auszustellen, sobald die Normalität wieder Einzug gehalten habe.

Das Museum nennt als einzige Vorgabe für die Kunstwerke für die Jekami-Sonderausstellung, dass das Blatt mindestens A6 (Postkartenformat) bis maximal A3-Format gross sein dürfe. Von der Bleistiftzeichnung bis hin zur geklebten Collage sei alles erlaubt. Spannende Anregungen finde man auf der Museumswebsite.

Teilnehmende sollen auf einem separaten Info-Blatt zwecks Kontaktaufnahme Namen, Anschrift und Mailadresse, bzw. Telefonnummer notieren. Zudem solle man dort einige Gedanken formulieren, die zur Gestaltungsidee inspiriert haben. Die Arbeit soll man ungeknickt mitsamt dem Info-Blatt bis 30. April 2020 schicken an:

Museum im Lagerhaus

Davidstrasse 44

9000 St. Gallen

Die Ausstellungsmacherinnen wollen sich nach Ablauf der Einreichefrist melden. Sie kündigen an, dass sämtliche Werke ausgestellt werde. Die beste Arbeit soll zudem als Motiv auf Postkarten gedruckt werden. Der oder die Kunstschaffende erhalte 50 Exemplare davon als Anerkennung. Pro Teilnehmendem könne nur ein Werk eingereicht werde. Skulpturen und Objekte sowie Arbeiten, die über A3-Format hinausgehen, können nicht angenommen werden, schreibt das Museum.

Donnerstag, 16.April - 16:00 Uhr

Theater Konstanz dreht Mini-Serie «Die Theater WG»

Sie stecken im Lockdown in Konstanz fest: Die Schauspielerinnen und Schauspieler aus Malawi, Togo, Burundi, Tansania und dem Kongo. Bild: PD

(miz) Das Theater Konstanz hat nicht nur einen eigenen online-Spielplan erstellt. Etliche Lesungen, Mitschnitte von Inszenierungen oder Hörspiele laden auf der Theaterhomepage zum Entdeckt-Werden ein. Jetzt probiert man dort auch ein neues Format aus: die eigens gedrehte Mini-Serie «Die Theater-WG: From backstage till lockdown».

Der besondere Hintergrund dieser Aktion: Die Performer*innen der Produktion «König Baabu», die am 4.April hätte Premiere feiern sollen, sind Gäste aus Malawi, Togo, Burundi, Tansania und dem Kongo, die nun den Ausnahmezustand in Deutschland fernab ihrer Familien in Konstanz erleben. Die Flüge in ihre Heimatländer sind zurzeit eingestellt. Seit Mittwoch, 15.April werden nun Kürzest-Filme veröffentlicht, die die Stimmen und das augenzwinkernde Schaffen aus «78462 Konstanz - Die Theater-WG» versammeln.

Donnerstag, 16.April - 14:45 Uhr

Thomas Götz zeigt Satireshow «Ergötzliches» jetzt im TV

Bereits in seinem Februar-Programm spielte Thomas Götz in «Ergötzliches» im Theaterhaus Weinfelden auf das Coronavirus an. Bild. Andrea Stalder

(miz) Das Theaterhaus Thurgau hat den Betrieb bis Ende April 2020 eingestellt. Deshalb kann die Kult-Satireshow «Ergötzliches» von und mit Thomas Götz nicht als Theaterprogramm durchgeführt werden, alle Apriltermine wurden abgesagt. Doch das Team geht neue Wege und «Ergötzliches» findet in neuem Format statt: «In Zusammenarbeit mit Tele D (Tele Diessenhofen) produzieren wir eine Fernsehsendung und werden diese ab Montag, 20. April ausstrahlen», schreibt Thomas Götz auf seiner Homepage. Sobald die genauen Ausstrahlungstermine bekannt seien, werde er sie hier publizieren.

Mittwoch, 15.April - 18:30 Uhr

Vernissage im Kunstschaufenster Hiltibold in St.Gallen

Schon abgebaut: Die Arbeit «Menetekel» von Karin Karinna Bühler war bis 14.April im Kunstfenster Hiltibold in St.Gallen zu sehen. Bild: PD

(miz) Kunst kann nur noch im Atelier stattfinden oder im Internet. Ausser, sie wird im öffentlichen Raum präsentiert, und lässt sich beim Flanieren entdecken. Ein Vorteil des von den St.Galler Künstlerinnen Anita Zimmermann und Marianne Rinderknecht erschaffenen Kunstschaufensters Hiltibold. In der St.Galler Altstadt, zwischen Magnihalden und Goliathgasse, werden seit 2016 die in die Mauer eingelassenen Glasvitrinen von Künstlerinnen und Künstlern gestaltet. Im Abstand von drei Wochen werden je zwei aktuelle Positionen in den beiden Vitrinen gezeigt.«Das soll sein wie eine Zeitung, in der man lesen kann, welcher Künstler gerade was macht», sagte damals Initiantin Anita Zimmermann auf tagblatt-online.

Jetzt, in Coronazeiten, wo alle Galerien und Kunsträume und Museen keine Besucher empfangen dürfen, kann «Hiltibold» weiter Kunst zeigen. Die Veranstalterinnen teilen mit, dass am Freitag, 17. April, ab Mittag die neue Ausstellung von Lutz/Guggisberg & Beni Bischof eröffnet wird. «Die Zeit erlaubt es leider nicht, unsere Künstler zu feiern», schreiben Marianne Rinderknecht und Anita Zimmermann. Aber man soll doch trotzdem vorbei spazieren. Und so lässt sich auch im Lockdown ganz analog und ohne Internet Kunst geniessen.

Mittwoch, 15.April - 17:30 Uhr

Tanzfestival Bregenzer Frühling findet jetzt im Herbst statt

Die Danish Dance Theatre Company zeigt am «Bregenzer Frühling» im Herbst ihre Choreografie «Siren». Bild: PD

(miz) Wegen Corona konnte das Tanzfestival «Bregenzer Frühling» nicht wie geplant von März bis Mai stattfinden. Doch es wurde nicht abgesagt, sondern verschoben. Nun stehen die Ersatzdaten, wie die Veranstalter mitteilen: Sämtliche Tanzkompanien sowie das Dornbirner Aktionstheater Ensemble und die Vorarlberger Choreografin Silvia Salzmann haben für den diesjährigen Herbst zugesagt, getanzt wird nun vom 14.Oktober bis 4.Dezember. Der Bregenzer Frühling wird also ein Bregenzer Herbst. Die Termine stehen, einzig derjenige für die Aufführung des Aktionstheater Ensemble ist noch in Abstimmung und wird vermutlich auf Anfang September verlegt.

Geplanter Auftakt des «Bregenzer Frühlings» im Herbst ist die Produktion «Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart» der israelischen L-E-V Dance Company am 14. Oktober. Die koreanische Jeon Misook Company gastiert am 30. Oktober mit «Bow» in Bregenz. Am 6. November entführt die Danish Dance Theatre Company das Publikum mit «Siren» in faszinierende Wasserwelten. Die Familienvorstellung des Tanztheaters «Alles nur Lemminge» findet am 13. November um 16 Uhr im Magazin 4 statt.

Die Black Box Company präsentiert am 19. November 2020 ihre österreichische Erstaufführung «Punk – A rebel never dies». Eine kraftvolle Tanzperformance, die menschliche und gesellschaftliche Mechanismen untersuche, welche eine Rebellion ausmachen, so die Veranstalter. Bisher war geplant, dass die Company ihr Stück «A Space in the Dark» vorstellt, jedoch beginnen für die Kompanien im Herbst bereits die neuen Saisons. Den Abschluss bildet die Company Maguy Marin am 4. Dezember mit ihrem Klassiker «May B».

Die Veranstaltungen finden jeweils um 20 Uhr im Festspielhaus Bregenz statt. Alle für das Frühjahr gekauften Tanzpässe und Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Mittwoch, 15.April - 9:37 Uhr

«Geiler Block» im August in Saurer-Gebäude in Arbon

Werner Widmer, Anita Zimmermann und Jordanis Theodoridis planen einen «Geilen Block», eine Kunstaktion mit 50 Einzelausstellungen in Arbon. Bild: PD

(miz) Die aktuelle Präsentation in ihrem neuen Ausstellungsort Horst in Eschlikon müssen die Galeristen Werner Widmer und Jordanis Theodoridis absagen. Jeweils am 15. eines Monats präsentieren widmertheodoridis in ihrem Kunsthorst, dem Kleinst-Ausstellungsort im alten Turm der ehemaligen Ziegelei im Thurgauischen Eschlikon, eine Künstlerin, einen Künstler unter dem Thema «The Beauty and the Beast». Jetzt im April müsse die monatliche Präsentation ruhen, schreiben die Kunstveranstalter.

Doch sie schmieden bereits grosse Pläne für die nach-Corona-Zeit: Wie Widmer und Theodoridis ankündigen, werden sie mit der St.Galler Künstlerin Anita Zimmermann einen neuen «Geilen Block» mit 50 Einzelausstellungen organisieren, kuratieren und präsentieren. An vier Augustwochenenden gebe es im ehemaligen Saurer-Informatikgebäude in Arbon Kunst und Schnörkel bekannter Künstler und Persönlichkeiten, so die Ankündigung. Die Vernissage soll am 7. August um 18 Uhr stattfinden.

Anita Zimmermann hat bereist 2015 und 2017 eine Art Pop-Up-Ausstellung in leerstehenden Gebäuden realisiert. Als Leila Bock erschuf sie den «Geilen Block», versammelte 2015 in St.Gallen und 2017 im Ausserrhodischen Trogen Künstlerinnen und Künstler, die die leerstehenden Gebäude während einer kurzen Zeitspanne bespielten und in einen riesigen Ausstellungsraum verwandelten.

Während die bisherigen Ausgaben des «Geilen Blocks» nicht kuratiert waren, wird das jetzt mit den beiden Galeristen wohl anders aufgezogen. Zimmermann hatte für die beiden ersten Ausgaben Künstlerinnen und Künstler eingeladen, ohne festes Konzept dahinter, ohne Kuratierung. Sie wollte Plattformen für Kunst schaffen. Neid- und eifersuchtsfrei Kunstwelten zusammenführen, das stehe hinter der Idee «Geiler Block», sagte Anita Zimmermann 2017.

Dienstag, 14.April – 17:30 Uhr

Roothuus Gonten ist im Video der Volksmusik auf der Spur

Die junge Appenzeller Geigerin Andrea Müller (links) spielt gerne Volksmusik. Bild: Screenshot

(miz) Das Roothuus Gonten, das Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik, ist wie alle anderen Kulturinstitutionen auch bis auf weiteres geschlossen. Doch auch hier nutzt man jetzt die neuen Medien, um den Kontakt zum Publikum nicht ganz zu verlieren. So veröffentlichte das Roothuus einen wunderbaren Kurzfilm auf YouTube: «Der Volksmusik auf der Spur». Darin erzählen vier junge Musikerinnen und Musiker aus dem Appenzellerland, was Volksmusik für sie bedeutet, wie sie zur Musik kamen, warum sie musizieren oder singen. Den YouTube-Kanal betreibt das Roothuus Gonten schon seit sechs Jahren, doch lag er die letzten Jahre brach. Jetzt senden die Volksmusikkundler einen kleinen künstlerischen Gruss in Lockdown-Zeiten.

Dienstag, 14.April – 16:30 Uhr

Konstanzer Galerie Geiger betreibt jetzt YouTube-Kanal

Kunsthistoriker und Galerist Stephan Geiger führt auf Youtube in das Werk des Künstlers Klaus Staudt ein. Bild: Screenshot

(miz) Ein Besuch in der Galerie hätte vermutlich mehr Zeit in Anspruch genommen: Gerade einmal 4:34 Minuten dauert die Einführung von Galerist und Kunsthistoriker Stephan Geiger. Doch lieber kurz als gar nicht! Da die Konstanzer Galerie Geiger wegen Corona geschlossen ist und die aktuelle Ausstellung «Klaus Staudt - Schichten und Transparenzen» (8. März bis 25. April 2020) nicht vor Ort besucht werden kann), hat die Galerie jetzt einen eigenen YouTube-Kanal gestartet.

Im ersten online gestellten Video gibt der Kunsthistoriker, Kurator und Sechziger-Jahre-Experte Dr. Stephan Geiger eine kurze Einführung in das vielschichtige Werk von Klaus Staudt. Neben einer Einordnung des 1932 geborenen Künstlers in die Kunstgeschichte nach 1945 werden Besonderheiten seines Werkes erläutert. Dabei wird auch seine Stellung in der Avantgarde-Kunst der Sechziger Jahre insbesondere sein Verhältnis zur Konstruktiven Kunst, zur internationalen ZERO-Bewegung und der Op Art angesprochen.

Dienstag, 14. April – 14:22 Uhr

Vorarlberger Landestheater Bregenz liest täglich aus Kinderbuch

Vevi (Vivienne Causemann) erlebt allerlei Abenteuer mit dem Wurzelmädchen und der Mäusefamilie, mit der Dicken Berta oder den kugelrunden Bewohner*innen des Kugelplaneten. Bild: Anja Köhler

(miz) Für die österreichischen Theater ist die aktuelle Spielzeit bereits zu Ende. Bis Ende Juni sind dort sämtlich Vorstellungen abgesagt worden. Trotzdem findet Kultur statt, die Theater weichen ins Netz aus. Das Vorarlberger Landestheater Bregenz veröffentlicht täglich eine Art Hörspiel für die ganze Familie: Die Schauspielerinnen und Schauspieler lesen das Kinderbuch «Vevi». Seit dem 6. April wird jeweils um 17 Uhr eines der insgesamt achtzehn Hörkapitel auf der Theaterhomepage bereitgestellt, als Fortsetzung mit täglichen Uploads. «Vevi» biete Gelegenheit, die wunderbare Sprache wie den Erfindungsreichtum der ganz zu Unrecht in Vergessenheit geratenen österreichischen Autorin Erica Lillegg kennenzulernen und zu geniessen, schreibt das Landestheater. Dort feierte «Vevi» im November 2019 Premiere als Familienstück.

Montag, 13. April – 18:04 Uhr

St.Galler Kunstkiosk veranstaltet täglichen Kunstwettbewerb

Das Logo des Kunstwettbewerbs des Kunstkiosks St.Gallen. Bild: PD/Kunstkiosk St.Gallen

(gen) Der Kunstkiosk St.Gallen veranstaltet täglich einen Kunstwettbewerb. Jeweils um 15 Uhr wird auf der Instagram-Story das Thema angekündigt, heute lautet es «Fernweh». Mami, Grosi, Schwester oder Bruder – alle dürfen mitmachen. Jeder habe eine Chance auf den Gewinn, egal ob man gut oder schlecht zeichnen könne, schreiben die Veranstalter. Einreichen kann man die Kunstwerke – Zeichnungen, Malereien, Fotos, Skulpturen oder Performances – bis 17 Uhr, bzw. 19 Uhr. Alle eingeschickten Kunstwerke werden wiederum über die Instagram-Story gezeigt und können von den Besucherinnen und Besuchern bewertet werden.

Montag, 13. April – 17:15 Uhr

Online-Angebote der Stiftsbibliothek St.Gallen

(gen) Die Stiftsbibliothek St.Gallen hat neue virtuelle Vermittlungsangebote entwickelt, die man bequem von zu Hause aus entdecken kann. Das neueste Angebot heisst «Herangezoomt» und ermöglicht auf spielerische Art tiefe Einblicke in die aktuelle Sommerausstellung «Die schönsten Seiten der Schweiz». In einem virtuellen Rundgang wird eine Auswahl dieser Seiten präsentiert und auf Besonderheiten und Details gezoomt, welche die Schönheiten der Buchmalerei und Schreibkunst aufscheinen lassen. Den Auftakt macht der Folchart-Psalter, ein Meisterwerk spätkarolingischer Initialkunst. Während der nächsten zwei Monate wird jeweils am Mittwoch eine weitere Handschrift aufgeschaltet.

Zu entdecken gibt es auch die Videosammlung der Stiftsbibliothek. Darunter ist auch «Gallus und die irische Mission», ein Film, der fester Bestandteil der Ausstellung «Gallus und sein Kloster – 1400 Jahre Kulturgeschichte» im Gewölbekeller der Stiftsbibliothek ist.



Zu entdecken gibt es auch die digitalisierten Sammlungen: die Handschriften der Stiftsbibliothek, erforschen Sie die Urkunden des Stiftsarchivs und betrachten Sie die Kunstgegenstände des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen.

Montag, 13. April – 16:58 Uhr

St.Galler Musiker steuert Track zu Coronacompilation bei

Der St.Galler Musiker Bit-Tuner hat für die Compilation «Make Some Room» einen Track beigesteuert. Bild: PD

(gen) Der St. Galler Bit-Tuner, alias Marcel Gschwend, ist einer von 150 Musikerinnen und Musikern, die an der Compilation «Make Some Room: Electronic Relief in Switzerland» beteiligt sind. Er hat den Track «Coming Home» beigesteuert. Die Compilation ist ein Zeichen der Solidarität in Zeiten von Covid-19, der Erlös geht zu 100 Prozent an die Künstler. Auf «Make Some Room» ist vom Schweizer Elektronikpionier Bruno Spoerri bis hin zu Techno-Wegbereitern wie Thomas Fehlmann, Marco Repetto oder Yello alles vertreten, was in der Schweizer Clubkultur und elektronischen Musikszene Rang und Namen hat. Die Compilation ist eine Gemeinschaftsaktion diverser Akteure aus der Schweizer Clubkultur und der elektronischen Musikszene. Sie möchten Clubmusik auch einem Publikum zugänglich machen, dass kaum im Bild ist, was alles an kreativer Arbeit in Studios, Kellern und Schlafzimmern in der ganzen Schweiz gedeiht.



Donnerstag, 9. April – 21:00 Uhr

Kreative Anregungen vom Kunstmuseum St.Gallen

(gen) Das Kunstmuseum St.Gallen erweitert fortlaufend das digitale Angebot auf seiner Webseite und auf den Social-Media-Kanälen. Am kommenden Dienstag (14.4.), um 17 Uhr bietet der Kunstverein St.Gallen die Möglichkeit, gemeinsam mit dem St.Galler Grafiker und Illustrator Joël Roth mittels Videokonferenz (Zoom) zu zeichnen. Der Zeichnungsworkshop findet in deutscher Sprache statt, die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, Anmeldung unter kunstverein@kunstmuseumsg.ch Schülerinnen und Schüler und Menschen, die sich gerne kreativ mit der Sammlung des Kunstmuseums St.Gallen auseinandersetzen möchten, finden hier zahlreiche Aufgaben. Ausserdem ist die Videoarbeit «Afterall (a space mambo)» der italienischen Künstlerin Rä di Martino aus aus der aktuellen Ausstellung Metamorphosis Overdrive in voller Länge verfügbar.



Donnerstag, 9. April – 18:30 Uhr

Mit Robinson zu Hause würfeln und basteln

(gen) Das Kunstzeughaus Rapperswil-Jona beherbergt eine der grössten Robinson-Bibliotheken weltweit. Die Bibliothek umfasst rund 4000 Robinsonaden: Bücher in allen Variationen sowie Zeichnungen, Spiele, Filme und Mappenwerke. In einem nigelnagelneuen Video stellen die beiden Co-Direktorinnen des Museums, Céline Gaillard und Simone Kobler, diese Bibliothek nun vor. Es ist nur eines der neuen Angebote, welche das Kunstzeughaus auf seiner Website unter Museum zuhause zur Verfügung stellt für alle, die Kultur auch in ihren eigenen vier Wänden geniessen möchten. Man kann auch ein historisches Robinson-Würfelspiel herunterladen und bei einem Malwettbewerb mitmachen: Es gilt bis am 30. April eine Trauminsel zu malen. Im Angebot sind ausserdem die Kunstwerke des Monats oder die Anleitung zum Basteln einer Klanginstallation.



Donnerstag, 9. April – 18:00 Uhr

Hörspiel für Kinder: Das kleine Boot will zum Mond

Das Theater Konstanz hat das Kinderstück der «Mond und das Boot» als Hörspiel produziert. Bild: Michael Schrodt

(gen) Das Theater Konstanz bietet unter Theater für Zuhause Mitschnitte seiner Inszenierungen an, zum Beispiel die Kammeroper «Mord auf dem Säntis», die 2011 am Originalschauplatz auf dem Säntis uraufgeführt wurde. Neu kommen auch Hörspiele dazu. Als erstes wurde das musikalische Kinderstück «Der Mond und das Boot» von Roberto Frabetti und Bruno Cappagli aufgenommen. Es ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren. In diesem poetischen Tanzgedicht träumt ein kleines Boot davon, einmal zum Mond zu fahren. Auf seiner nächtlichen Reise begegnet es einem Fisch, einem Wal und einem Pelikan. Sie alle tanzen auf den Wellen und singen dem Mond ein Lied. Doch erreichen können sie den schönen Mond nie. Erst als die Sterne auftauchen und den Mond im Morgengrauen mit nach unten geleiten, gibt er dem kleinen Schiff einen Kuss. Es wiegt in den Wellen und träumt sich ins Paradies.

In den kommenden Tagen folgt für junges Publikum ab zehn Jahren Patricks Trick von Kristo Šagor. Für die Hörspiele benötigt man ein Passwort. Es ist erhältlich über Empfang.Theater@konstanz.de

Mittwoch, 8. April – 20:13 Uhr

Vier Hörstücke aus der Welt der Igel

(gen) Schauspieler Marcus Schäfer und Musiker Willi Häne bleiben trotz Lockdown nicht untätig, sondern nutzen die Zeit, um eine ihrer Theater-am-Tisch-Lesungen als Hörstück in vier Teilen zugänglich zu machen. Es ist der Text «Das Weltbild der Igel» von Peter Kurzeck (1943-2013), den die beiden St. Galler interpretieren. Er sei ein Zauberer, dessen Texte glücklich machten, schreiben die beiden. Und das kann in diesen Zeiten nicht schaden. Jede Woche produzieren Schäfer und Häne zu Hause einen neuen Teil, jeder dauert eine Viertelstunde. Teil eins ist bereits auf Youtube zu finden, Teil zwei wird morgen online gestellt. In Teil eins sitzt der Erzähler in der Küche und erzählt von den Igeln aus seiner Kindheit in den 1950er Jahren: «Wenn die Igel aufwachen, ist schon wieder Abend und sie brauchen eine Weile, bis ihnen wieder alles einfällt.»

Mittwoch, 8. April – 20:39 Uhr

Literatur für den Shutdown

(gen) Ende März ist das Printmagazin «Stoff für den Shutdown» erschienen. Das Coronaprojekt kam dank Crowdfunding zu Stande. Über 32 000 Franken kamen dafür bisher zusammen, die zweite Ausgabe ist für Ende April geplant. Heft eins vereint literarische Texte von 30 Schweizer Autorinnen und Autoren. Darunter ist auch die Thurgauerin Tabea Steiner, der Thurgauer David «Daif» Nägeli und die Appenzellerin Jessica Jurassica. Nun werden die Texte im verlassenen Saal des Theaters am Neumarkt in Zürich von Schauspielerinnen und Schauspielern des Ensembles und der freien Szene gesprochen und dabei live von elektronischer Musik begleitet. Die Ausstrahlung erfolgt in zwei Teilen auf https://kapsel.space/ diesen Samstag und am 18. April, jeweils um 21 Uhr. Die Aufnahmen sind auch nachher noch auf Vimeo verfügbar.



Montag, 6. April – 14:30 Uhr

Hund Monty grüsst aus der Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld

(gen) Die Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld ist verwaist. Doch nein, nicht ganz. Einer vom Team hält die Stellung. Hund Monty macht sich nützlich und kümmert sich um all das, was sonst liegenbleibt. Das Team der Theaterwerkstatt Gleis 5 sendet als kleine Aufmunterung ein Video, um seinem Publikum die Wartezeit zu verkürzen:



Ausserdem hat die Theaterwerkstatt Gleis 5 auch positive Nachrichten zu verkünden: Für das Programm 2020 erhält sie aus dem Lotteriefonds des Kantons Thurgau einen Beitrag von 50 000 Franken. Zusätzlich hat die Stadt Frauenfeld den Leistungsbeitrag auf 25 000 Franken erhöht.



Montag, 6. April – 14:12 Uhr

Botschaften aus dem Homeoffice der Eisenwerker

(gen) Was machen die Leute vom Eisenwerk Frauenfeld jetzt, wo sie so schon seit drei Wochen weder Konzerte, noch Ausstellungen organisieren können? Auf Facebook und auf der Homepage ist die Serie «Was macht eigentlich...» gestartet, in welcher die Eisenwerkerinnen- und werker aus ihrem Alltag im Homeoffice berichten. Marco Kern, Bandbooker und Konzertveranstalter, ist vor allem mit dem Absagen, Umbuchen und Verschieben von Konzerten beschäftigt. Neben dieser mühsamen Seite des Lockdowns freut er sich aber über die Entschleunigung, die er mit sich bringt. Und die zusätzliche Zeit, die er mit seiner Tochter verbringen kann. Leider musste Kern auch alle Konzerte und Proben seiner eigenen Band absagen, dafür musiziert er in seiner Stube – für seine Tochter und mit ihr.



Almira Medaric, Co-Programmleiterin des Shed im Eisenwerk, erzählt in ihrem Video, dass leider das Atelierstipendium «Tanz mit Bruce», das sie mitbetreut, abgesagt werden musste. Es wurde auf nächstes Jahr verschoben. Medaric arbeitet nun von zu Hause aus als studentische Mitarbeiterin und daneben auch als Künstlerin. Sie bedauert, dass ihre Einzelausstellung im Kunstverein Frauenfeld abgesagt werden musste. Dafür hat sie jetzt mehr Zeit für ihr Hobby: ein Aquarium mit Zierfischen.



Montag, 6. April – 13:30 Uhr

Der St.Galler Autor Milo Rau ist endlich mehrere Wochen zu Hause

Der St.Galler Regisseur und Autor Milo Rau.

(Bild: SRF/Thomas Mueller)

(gen) Der St.Galler Regisseur Milo Rau kehrte mit einem der letzten Flugzeuge von Brasilien nach Europa zurück. Dort sollte eigentlich am 17. April seine «Antigone im Amazonas» Premiere feiern. Das erzählt Rau im Newsletter von SRF Kultur, wo sich ab sofort Schweizer Kulturschaffende zu Wort melden. Da er als Regisseur und Autor extrem viel unterwegs sei, bedeute die Coronaquarantäne für ihn vor allem eines: die Möglichkeit, endlich einmal für mehrere Wochen zu Hause zu sein und mit seinen Töchtern und seiner Freundin Zeit zu verbringen. Der Theatermacher gibt auch Kulturtipps für den Lockdown. «Das Theater funktioniert nur als Präsenzmedium», schreibt Rau. Trotzdem werde er sich als sentimentaler und atheistischer Katholik das Corona-Passionsspiel des Schauspielhauses Zürich ansehen. Rau empfiehlt auch das Pantoffelkino des St.Galler Programmkinos Kinok, wo er «filmisch sozialisiert» worden sei, oder das Coronatagebuch der Appenzeller Autorin Dorothee Elmiger.



Freitag, 3. April – 16:24 Uhr

Zweites digitales Coronaforum der IG Kultur Ost



Peter Surber, Ann Katrin Cooper und Philipp Stuber vom Vorstand der IG Kultur Ost. (Bild: PD)

(gen) Die IG Kultur Ost lädt zum zweiten digitalen Coronaforum auf Zoom ein, in welchem Kulturschaffende und Vertreterinnen von Institutionen wichtige Informationen bekommen und Fragen stellen können. Es findet am Montag, 6. April um 20 Uhr statt. Informationen zum Anlass und Beitritt zum Meeting auf www.ig-kultur-ost.ch/corona-forum.

Wie können Gesuche eingereicht werden? Wie steht es um Kosten und Gagen bei verschobenen Anlässen? Katrin Meier, Leiterin des St.Galler Amts für Kultur, und Etrit Hasler von Suisseculture sociale geben Auskunft. Fragen können auch vorweg an info@ig-kultur-ost.ch gestellt werden.



Freitag, 3. April – 14:00 Uhr

Bachkantate zum zweiten Mal als Live-Stream

Bachkantate als Live-Stream am Laptop in der Stube: Da sind auch kleine Zuhörer willkommen.







(Bild: Benjamin Manser)

(gen) Die Bach-Stiftung führt bereits zum zweiten Mal ein Kantatenkonzert als Live-Stream durch wiederum mit Rudolf Lutz an Keyboard und Orgel in der Kirche Stein AR. Auf dem Programm steht am Freitag, 17. April 2020, um 19.00 Uhr die Kantate BWV 4 «Christ lag in Todesbanden». Anhand von acht Strophen aus dem gleichnamigen Luther-Choral führt der ganz junge Bach vom Tal des Todes und der Finsternis zum endgültigen und lichten Abendmahl im Paradies. Es werde keine leichte Kost werden, schreiben die Veranstalter. Dies angesichts der herrschenden Seuche und ihrer gravierenden Folgen, aber auch und gerade aufgrund von Textvorlage und Musik. Sanfter Trost sei nicht absehbar – «es war ein wunderlicher Krieg, da Tod und Leben rungen».

Das Konzert kann auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgehört und geschaut werden, auf dem Youtube-Kanal der Bach-Stiftung oder auf Facebook. Das echte Kantatenkonzert samt Einführungsworkshop und Reflexion wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. (gen/3.4.20)



Freitag, 3. April – 13:30 Uhr

Thurgauer Salsasong für die Quarantäne

Jan Geiger (Bild: PD)

(gen) Der Thurgauer Musiker Jan Geiger, alias «Klebeband», hat zur Coronakrise den Salsasong Latino Quarantino komponiert. Dazu gibt es einen witzigen Videoclip, der in diesen alles andere als lustigen Zeiten ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern vermag. Geiger spielt seit rund 20 Jahren im Improvisations-Jazztrio Rosset Meyer Geiger und wurde in der Ostschweiz mit der Band «Herr Bitter» bekannt. Vor einem Jahr stand er mit seinem Soloprojekt, der Ein-Mann-Band Klebeband erstmals auf der Bühne.