Lärmschutz Wie ein Rasenmäher: An diesen zwölf Orten dröhnt der Verkehr in der Stadt St.Gallen am lautesten – so sieht es an Ihrer Strasse aus

Lärm kann belasten und krank machen. In der Stadt St.Gallen werden an zwölf Stellen besonders hohe Werte erreicht. Dort dröhnt der Verkehr am Tag mit 80 Dezibel.