Cancel Culture «Ein fürchterliches Fantasma wie Hitlers Rassenkunde»: Jetzt äussert sich Adolf Muschg zum Wirbel um SRF-Aussagen Der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg sorgte in der SRF-Sendung Sternstunde Philosophie für Aufregung. Dort sagte er, die heutige Cancel Culture sei «eine Form von Auschwitz.» Das löste in den sozialen Medien Entsetzen aus. Am Telefon nimmt Adolf Muschg Stellung zu seinen Aussagen.

Schriftsteller Adolf Muschg.

Wie kann einer der gescheitesten Schweizer, einer, der lebenslang als Schriftsteller und Literaturprofessor mit Sprache zu tun hat, einen solchen Vergleich machen:

«Die Canceling Culture, die wir heute haben ... das ist im Grunde eine Form von Auschwitz.»

Diese Aussage sorgt in den sozialen Medien und in immer mehr Online-Medien für Empörung. Geschichtsprofessor Philipp Sarasin etwa schreibt auf Twitter: «Herr Muschg sollte sich in Grund und Boden schämen – und es ist absolut unverständlich, warum der Moderator das unwidersprochen einfach stehenlässt. Unfassbar.»

Menschen würden abgestempelt und aus der Gesellschaft ausgeschlossen

Adolf Muschg sagt heute Nachmittag am Telefon auf die Frage, was passiert sei, dass er einen solchen Vergleich macht: «Ich habe keinen Vergleich gemacht, sondern in Frage gestellt: Wo führt dieser Weg hin? Wieviel Gespräch mit der anderen Seite ist möglich? Cancel Culture schliesst Menschen aus dem humanen Diskurs aus, ob es die weissen alten Männer sind oder die Schwarzen oder die Männer oder die Frauen. Man zeichnet sie. Und dieses Zeichnen von Menschen hatten wir im Krieg mit dem Judenstern, wir hatten es in der Schweiz mit dem J, das man den Juden in den Ausweis stempelte. Wenn wir Leute vom Diskurs ausschliessen, dann eliminieren wir sie aus der eigenen Welt und bauen uns eine ganz eigene. Das ist ein fürchterliches Fantasma wie Hitlers Rassenkunde.» Dass daraus nun ein solcher medialer Aufreger geworden sei, habe eigentlich nichts mit dem Gespräch in der Sendung zu tun.

Der Sinn für Widersprüche sei verloren gegangen

In der SRF-Sendung Sternstunde Philosophie sagte Muschg auch noch: «Bei feministischen Diskursen, bei rassistischen Diskursen - ein falsches Wort und du hast den Stempel. Man stempelt Leute ab und von da an kommen sie als Gesprächspartner nicht mehr in Frage. Was ich an dieser Praxis entsetzlich finde, ist nicht einmal das Inhumane, es ist das Interesselose an den eigenen Widersprüchen. Das ist doch der ganze Spass des Lebens, dass ich lerne, dass miteinander völlig unvereinbare Dinge zusammengehen. Dass diese Widersprüche in meinem Kopf oder in meiner Kultur sind. Diese schrecklichen Vereinfachungen. Dahinter ist immer ein redlicher Impuls. Man will Leute disqualifizieren, die Schwarze disqualifizieren. Das ist sehr ehrenwert. Aber diese Disqualifikation gerät ins genau gleiche faschistoide Fahrwasser des Ausschliessens der Anderen. Nur sind es jetzt andere Andere».

Ausführliche Fassung folgt.