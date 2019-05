Bundesrat beantragt Millionen für zivile Bundesbauten in Luzern und Schwyz

Bundesasylzentrum: Vorgehen des Bundes für Schwyzer Regierungsrat «inakzeptabel»

Der Bund will im September das Plangenehmigungsverfahren für das Bundesasylzentrum Wintersried in Seewen einleiten. Der Regierungsrat wehrt sich in einem Schreiben an Bundesrätin Simonetta Sommaruga gegen dieses Vorgehen, das gegen Treu und Glauben verstosse.