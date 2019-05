Neues Buch über Luerner Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner «Zeig mir deinen Garten und ich sage dir, wer Du bist.» Ganz gemäss diesem he­bräischen Sprichwort haben die Fotografin Gabi Vogt und die Autorin Stephanie Elmer in den letzten drei Jahren 14 Schrebergärten der Stadt Luzern besucht.

Impression aus dem Buch. (Bild: PD)

Die Porträts der Hobbygärtnerinnen und -gärtner in Texten und Bildern erscheinen nun als Buch mit dem Titel «Flachs Sugo Tandem». Laut den Luzerner Autorinnen geht es darin um ein ­vielfältiges Bild städtischen Zusammenlebens, etwa um Freundschaft, aber auch um Heimweh und Sehnsucht. Ebenso dokumentiert eine Wanderausstellung, die im «Neubad» Luzern startet, mit Fotos von Gabi Vogt die Entstehungsarbeit des Buches und gibt auch Einblicke in die Gärten, die nicht nur Gemüse und Blumen, sondern auch Geschichten hergeben. (are)