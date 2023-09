Blues Sängerin Justina Lee Brown: Das verlorene Kind Sie ist in Nigeria geboren, lebt in der Schweiz und singt einen afrikanischen gefärbten Blues mit Facetten von Soul und Gospel. Jetzt erscheint mit «Lost Child» ihr autobiografisches neues Werk.

Justina Lee Brown: «Ich fühle mich fremd in Nigeria». JLB Music

Es war eine Sensation, als Justina Lee Brown, die Schweizer Vertreterin an der International Blues Challenge in Memphis 2020, in die Phalanx der Amerikaner einbrach und den Halbfinal erreichte. Es flatterten Angebote von grossen Festivals in Chicago, New Orleans, Las Vegas und Hongkong herein. Doch dann kam Corona – das Momentum war weg.

Jetzt nehmen die Sängerin aus Nigeria und ihre Schweizer Band um den Gitarristen Nic Niedermann einen neuen Anlauf mit dem Album «Lost Child». Das neue Werk zeichnet auf eindrückliche Weise das Bild einer Frau irgendwo dazwischen. Zwischen Afrika, Amerika und Europa. Das verlorene Kind ist sie selber. Seit 17 Jahren Jahren lebt sie in Europa, aber so richtig angekommen ist sie immer noch nicht. Aber auch die Verbindung zu ihrer Heimat ist zerrissen. «Ich fühle mich fremd in Nigeria», sagt sie. Justina musste sich zuerst selbst befreien, um wirklich kreativ zu sein. Aber genau in diesem Dazwischen, in diesen kulturellen Zwischenräumen, passieren oft die spannendsten und innovativsten Dinge.

youtube

Musikalisch sozialisiert wurde Justina Ogunlolu, wie sie richtig heisst, in Nigeria mit afrikanischem Gospel und amerikanischem Soul. Den Blues hat sie erst in der Schweiz kennen und lieben gelernt. Und genau so klingt dieser afrikanisch gefärbte Blues mit Facetten von Gospel und Soul. Stefan Künzli

Justina Lee Brown: Lost Child. Plattentaufe am 28.9. im Nordportal Baden.