«Beim Sterben sind wir alle Anfänger»: Linard Bardill singt in Frauenfeld über die Vergänglichkeit

Der Bündner Liedermacher Linard Bardill geht in seinem Gedichtband «Die Insel» der letzten Lebensphase auf den Grund. Am Samstag liest er in Frauenfeld daraus und singt rätoromanische Lieder.