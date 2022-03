BASEL Wie die Panzerfaust aufs Auge: Gedichtband der Ukrainerin Halyna Petrosanyak ist in beschämender Weise aktuell Der deutschsprachige Gedichtband der in Basel lebenden Ukrainerin Halyna Petrosanyak ist in beschämender Weise aktuell.

Halyna Petrosanyak Lubomir Winnyk

«Du sollst dich nicht wehren, / das ist überholt, / sagen die Nachbarn zu ihr», so heisst es in einem Gedicht der Ukrainerin Halyna Petrosanyak. Statt zu helfen, raten die zynischen Nachbarn, beim Bluten nicht zu stöhnen und nicht zu heulen. «Sei / gescheit: / Lass dich / nett lächelnd / in Stücke zerreissen / und vergiss alles.» Das Gedicht entstand 2014, während Putin im Donbass einen Krieg anzettelte, als scharfe Kritik an den Stimmen, die beschwichtigten und die Aggression herunterspielten.

Vor wenigen Wochen ist mit «Exophonien» erstmals ein Auswahlbändchen mit deutschen Übersetzungen von Petrosanyaks Gedichten erschienen. Nach dem russischen Grossangriff auf die ganze Ukraine sind einige der darin enthaltenen Stücke in ungeahnter und fast unerträglicher Weise aktuell und brisant zu lesen.

Eine Autorin, die für die Öffnung nach Westen steht

Die 1969 geborene Dichterin, Übersetzerin und Philologin steht für eine Ukraine, in der Mehrsprachigkeit und Diversität überhaupt gelebt werden können soll. In ihrer Heimat, der Stadt Iwano-Frankiwsk (bzw. Stanislau) im westukrainischen Galizien, lebten ursprünglich Menschen verschiedener Herkunft und Religion zusammen.

Dieser historischen Vielfalt und ihrer zunehmenden Unterdrückung im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts hat Petrosanyak einen ihrer Gedichtzyklen gewidmet. Als Übersetzerin aus dem Deutschen, etwa von Rilke, steht Petrosanyak, die seit 2016 in Basel lebt, auch für die Öffnung und Orientierung ihres Landes nach Westen. In ihrer eigenen Lyrik kommen Motive und Formen der mittel- und der osteuropäischen Traditionen zusammen. Mit dem Titel «Exophonien» ist eine gewisse «exotische» Anmutung angetönt, welche ihre poetischen «Klänge» beim Publikum im Osten wie im Westen hervorrufen.

Frisch in deutscher Sprache publiziert, löst ein Gedicht wie «Du sollst dich nicht wehren» heute vor allem Beschämung aus. Die Ukraine muss dem Überfall der Übermacht alleine standhalten und erhält von ihren Freunden auf der Westseite bisher höchstens militärisches Kleinmaterial. Doch die Wehrhaftigkeit lässt sich das Land nicht ausreden.

«Rechne nicht mit meiner Zerbrechlichkeit»

Auch davon, von der strammen Widerstandskraft und Leidensfähigkeit ihres Landes, kündet ein Gedicht, das einen prophetischen Klang bekommt. «Rechne nicht / mit meiner Zerbrechlichkeit», heisst es in Petrosanyaks Selbstübersetzung, «rechne nicht / mit meiner Verletzlichkeit.» Das Gedicht steht in einem Zyklus, der in einem intimen Tonfall Liebesdinge verhandelt.

Dennoch passt das Stück zur Haltung der ukrainischen Bevölkerung gegenüber Russland wie die Panzerfaust aufs Auge. Zum Schluss des Gedichts heisst es: «Verlasse dich nicht / auf die Waffe, / denn mich verwunden / kann nur der, / den / ich liebe.» Auf die Verletzlichkeit der Liebe, auf die Russophilie des vermeintlichen Bruderstaats hatte der russische Gewaltherrscher zu setzen vermeint. Doch was an Liebe da war, hat er nun verspielt. So steht er mit seinen blossen Waffen da, die ihr Ziel nur verfehlen können.

Halyna Petrosanyak: Exophonien. Gedichte. Mit einem Vorwort von Ruth Schweikert. Reihe essais agités, 98 Seiten.