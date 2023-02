Analyse Das ist eine Bankrotterklärung: Stemann und von Blomberg verlassen das Schauspielhaus Zürich Am Montag werden die Intendanten Benjamin von Blomberg und Nicolas Stemann ihr Schweigen brechen. Und allem Anschein nach ihre Arbeit vorzeitig beenden. Das sind die drei Gründe für das Fiasko am Schauspielhaus Zürich.

Schmeissen Sie den Bettel hin? Benjamin von Blomberg (links) und Nicolas Stemann haben in Zürich ihr Publikum (noch) nicht gefunden. Andrea Zahler

Das Schweigen hat ein Ende: Am Montag reden Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg endlich Klartext! Noch ist nichts bestätigt, doch alles weist darauf hin, dass ihre Intendanz am Schauspielhaus Zürich nächsten Sommer vorzeitig und mit Getöse endet.

Stemann und von Blomberg, angetreten, um mindestens fünf Jahre lang das Schauspielhaus zu einem «Theater für alle» zu machen, geben auf. Nach Recherchen des «Tages-Anzeigers» sollen letzte Woche die Verhandlungen über die Vertragsverlängerung mit der Stadt gescheitert sein. Der Verwaltungsrat, der die Sitzungen mit der Subventionsgeberin führte, soll die Bemühungen um einen Kompromiss zwischen Theaterleitung und Subventionsgebern beendet haben.

Die Gründe für den Eklat sind vielschichtig: Zum einen erhob die Theaterleitung die Forderung nach Erhöhung der Subventionen um 1,83 Millionen Franken. Damit sollte mehr Lohngerechtigkeit für das künstlerische Personal erreicht werden; anderseits würde mehr Geld benötigt, um eine «nachhaltige wirtschaftliche, ökologische und soziale Betriebsführung» zu decken. Stadtpräsidentin Corinne Mauch (SP) soll nicht nur die Erhöhung der Subventionen abgelehnt, sondern aufgrund der schlechten Zahlen von den Intendanten gar eine Sparrunde eingefordert haben. Die Einnahmen des Theaters blieben seit Amtsantritt der Beiden hinter den Erwartungen zurück. Den künstlerischen Kurs von Stemann/Blomberg hat Mauch indessen nicht in Frage gestellt.

1. Das liebe Geld : Sie fordern höhere Subventionen - und schreiben Verluste

In einem Theaterbetrieb wie dem Schauspielhaus Zürich gibt es keine Lohntransparenz. Bekannt ist indessen die Lohnschere, die sich gegen oben und zwischen künstlerischem Personal und technischem Personal auftut; sie ist immer wieder Thema am Luzerner Theater, an den Bühnen Bern und am Opernhaus Zürich. Am Schauspielhaus Zürich und am Opernhaus Zürich beläuft sich die Mindestgage für Darstellende auf brutto 4200 Franken im Monat, für Theatertechniker oder eine Beleuchterin hingegen auf rund 6500 Franken brutto. Eine Theater- Intendant kann mit einem Gehalt eines Stadtpräsidenten rechnen, so der Fall bei Florian Scholz in Bern. In Zürich wird es nicht anders sein: Also etwa 250'000 Franken

Falls Stemann und Blomberg tatsächlich Lohngleichheit für ihr künstlerisches Personal fordern, wäre zu fragen: Ist der gewählte Zeitpunkt richtig? Und, wurde auch daran gedacht, die eigene Lohnsumme zugunsten Mitarbeitenden zu reduzieren?

2. Die miese Kommunikation: Sie streiten ab - und heizen die Gerüchteküche an

Seit letztem November machen am Pfauen Gerüchte die Runde, die Leitung würde die Vertragsverlängerung von Bedingungen abhängig machen. Näheres blieb Spekulation. Erste Transparenz wurde den Mitarbeitenden und den Medien am 17. Januar versprochen; doch als der Zeitpunkt der angekündigten Information ergebnislos verstrich, die Pressesprecherin Seta Thakur bedauernd äusserte, keinen «Zeithorizont» für Mitteilungen nennen zu können, mehrte sich die Unruhe.

Der Vorbote des Fiaskos äusserte sich nur Tage später: Thakur, die als Presseverantwortlich mit Stemann und Blomberg angetreten war, gab ihre Kündigung bekannt. Das Schauspielhaus kommentierte den Abgang – wieder – nicht. Dessen ungeachtet hatte die Leitung am 18. Januar einen sogenannten «Publikumsgipfel» mit den verärgerten Zuschauern, sowie am 24. Januar die ordentliche Generalversammlung abgehalten. An beiden Anlässen wurden die Gerüchte um die verhärteten Fronten zwischen Intendanz und Stadt als «reine Spekulation» abgetan.

3. Das Totschlagargument «Wokeness»: Sie tun, was die Stadt von ihnen erwartet hat

Wer hat Stemann und von Blomberg den künstlerischen Kurs verordnet, an dem sie nun offensichtlich scheiterten? Die Antwort ist klar: Eine Teilschuld am Fiasko trägt die Stadt beziehungsweise die Findungskommission, die der Stadt die beiden Kandidaten als Wunsch-Prinzen präsentierte. Der Stellenbeschrieb für die Neubesetzung nach Barbara Frey verlangte von den Neuen in ungefähr das, was die Gewählten seit 2020 – und beschwert durch die Pandemie - einzulösen versprachen: einen spartenübergreifenden, transdisziplinären und inklusiven Ansatz, grösstmögliche Diversität hinsichtlich Alter, Gender und Herkunft beim Publikum und den Künstlern. Solche Intentionen als «woke» zu bezeichnen, steht jedem frei.

Öffnung und Verjüngung lässt sich auf dem Papier leicht goutieren, umgesetzt auf einer Bühne werden aus den Worten Taten – mit Konsequenzen zumeist. Dass in der Kunst ästhetische Neuerungen tiefgreifenden Art für Unruhe sorgen, ist die Regel und nicht die Ausnahme: Marthaler scheiterte daran in Zürich, und Stefan Bachmann, jüngst jubelnd ans Wiener Burgtheater gewählt, traf als Schauspielleiter in Basel mit seinen neuen Ideen und Visionen anfangs auf ähnlichen Widerstand wie heute Stemann/Blomberg - oder wie deren Vorgängerin Barbara Frey. Keine reüssierte schliesslich so wie sie, Frey blieb Intendantin während zehn Jahren. Diese Perspektive schlagen Nicolas Steman und Benjamin von Blomberg also aus. Es ist ein Bankrott, bei dem es nur Verlierer gibt.