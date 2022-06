Bachmannpreis Ana Marwan beweist, dass man mit einem ironischen Märchenmotiv den Bachmannpreis gewinnen kann Wenn der Froschkönig im Pool schwimmt: Ohne von Krieg, Nazis, Dystopien, neoliberaler Ausbeutung, Exil oder Familiengewalt zu erzählen hat die slowenische Autorin verdient gewonnen. Virtuos bringt sie mit feinem Horror eine Kröte mit einer ungewollten Schwangerschaft zusammen.

Die 1980 in Slowenien geborene Schriftstellerin Ana Marwan.

Steht im Märchen ein Frosch im Weg, darf man sich auf eine Verwandlung freuen. Man hat es nicht mehr für möglich gehalten: Dass man mit einem solchen Märchenmotiv noch eine überraschende, jetzt gerade nach dem Urteil des Supreme Court in den USA zur Abtreibung zudem hoch aktuelle Geschichte erzählen kann. Ana Marwan ist dieses Kunststück mit dem Bachmannpreis-Text «Wechselkröte» gelungen. Ihre einsame Ich-Erzählerin rettet darin mit zärtlicher Fürsorglichkeit eine geschützte Wechselkröte aus ihrem Swimmingpool, vernichtet hingegen am Ende deren Laich. Und man staunt, wie literarisch explosiv sich die ironische Brechung des Froschkönigmotivs liest.

Gute Literatur kann eben einen Bedeutungs- und Assoziationsraum öffnen, ohne in Eindeutigkeit zu enden, und traut der Leserin und dem Kritiker einiges zu, unter anderem auch, Paradoxes selbst aufzulösen. Gute Literatur macht so aus Lesern Entdecker. Dass Ana Marwan ihren Text mit dem bösen Witz einer Vernichtung des Krötenlaichs endet und damit den Abbruch einer Schwangerschaft der Ich-Erzählerin andeutet, hat nicht nur der Jury des Bachmannpreises gefallen. Wirkungsvolle Pointen gehören nun mal zum Kerngeschäft spannender Literatur.

Hier wird Mutterschaft zur lakonischen Gegenfantasie

So simpel das Krötenmotiv, so vertrackt und angedeutet ist in Marwans Text der Gegensatz von Leben und Tod, so vielschichtig sind die literarischen Bezüge, so gegenwärtig sind die Konflikte und Gefühle, so aktuell ist auch die gesellschaftliche Stimmung bis zur Corona-Depression. Marwan schreibt: «Unter der FFP2-Maske ist mein Gesicht faul geworden, ich fühle es.»

Ana Marwan flechtet das Froschkönigmotiv mit hintergründigem Witz in ihre komplett gegenwärtige Erzählung. Die in ihrem Häuschen auf dem Land vereinsamte Ich-Erzählerin in Ana Marwans Text wartet jeden Tag auf den Briefträger, der ihr die immer neu online bestellten Blusen bringt. Beim Baden im verdreckten Swimmingpool quakt eine Wechselkröte, die sie nach einem Telefonat mit dem Tierschutz behutsam im nahen Wald aussetzt.

Dann setzt Marwan den Kontrast, dessen Paradoxie sie dem Leser überlässt. Denn die Erzählerin wird ungewollt schwanger, weil sie die Pille nicht regelmässig genommen hatte. Die bald 40-jährige Erzählerin fantasiert sich dramaturgisch in konsequenter Reihung durch ein Leben mit Mutterschaft. Sie stellt sich nun vor: «Es hat keine Kiemen mehr, es ist weder Fisch noch Fleisch, aber der Arzt meint trotzdem, es sei zu spät, ich hätte zu lange gewartet.» Später: «Es ist vier, es ist schüchtern, es nimmt meinen Rock wie einen Vorhang und taucht sein Gesicht hinein... Ich bemitleide es, weil es sich bei mir am sichersten fühlt.»

Marwan hält den nüchternen Ton konsequent im Gleichgewicht zwischen Empathie und Sarkasmus. Das Kind wird in ihrer Vorstellung 5, 8, 13, 24, 40 Jahre alt. Zuletzt: «Es ist sechzig und redet mit mir wie mit einem Kind...und ich denke mir: Dafür habe ich dich bekommen? Von diesem Besuch im Altersheim haben alle geredet, als ich dich nicht wollte?»

Wie ihre Ich-Erzählerin lebt Marwan im kleinen Dorf

Dass Ana Marwan das Ergründen des Rätselhaften den Lesern überlässt, bewies sich am Sonntag. Man fragte sich: Ist das nun Fassungslosigkeit, Scheu oder absichtliche, sympathische Diskretion? Jedenfalls stand die slowenische Autorin bei der Übergabe des Bachmannpreises wortlos vor der Kamera, wollte keine Auskunft über die Entstehung und die Bedeutung ihres Siegertextes «Wechselkröte» oder das Wettlesen im Ganzen abgeben.

Mit Zurückgezogenheit kennt sich die 1980 geborene Autorin dreifach aus: Mit Mann und Hund lebt sie im kleinen Dorf Wolfsthal zwischen Wien und Bratislava, die Figuren ihrer bisherigen Romane und Erzählungen leben zurückgezogen bis einsiedlerisch und in ihrem Videoporträt zum Bachmannpreis legte sie eine Spur aus, die man dann gerne interpretierend als Schreibkonzept auslegt: «Erst seit ich einsam wohne, fühle ich mich frei, über meine Einsamkeit zu reden, ohne Gefahr zu laufen, jemanden in Verlegenheit zu bringen. Ich habe sie lieb gewonnen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne viele andere mehr ich bin oder mehr eine ganz andere. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht wichtig. Auf jeden Fall schenke ich allem Kleinen so mehr Aufmerksamkeit. Und das ist gut, oder?»