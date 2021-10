Autobiografie Ein unfertiges Buch: Bankier Konrad Hummler blendet das wichtigste Kapitel seines Lebens aus Der St. Galler Unternehmer Konrad Hummler schreibt eine Entwicklungsgeschichte, die dort aufhört, wo es spannend würde: Beim eigenen Scheitern.

Ex-Wegelin-Banker Konrad Hummler vergangene Woche am KMU-Tag an der Olma

Bild: Benjamin Manser

Konrad Hummler ist Bankier, Publizist und Fan von Johann Sebastian Bach - eine rare und neugierig machende Kombination. Wer seinen Anlagekommentar oder die NZZ liest, weiss, dass Hummler virtuos schreibt und barocke Sätze drechselt, die manchmal zu viele Adjektiven enthalten.

In seiner zweijährigen Zeit als NZZ-Verwaltungsratspräsident (2011 bis 2013) verfasste Hummler gemäss seiner eigenen Statistik, die er offenbar führte, 32 Artikel für die «Züri-Zytig». Er lobte seinen eigenen publizistischen Output einst als «Feuerwerk»; es sei fast so, reflektierte er sich, als hätte er zu beweisen gehabt, dass nicht nur die Journalisten, sondern auch er «es» könne.

Bizarre Erinnerungen

Bei einem solchen Mann können die Erwartungen an eine Autobiografie nicht bescheiden sein. Doch der Meister der Kolumne und des Leitartikels scheitert bei der «Long Form», beim Buch. Das beginnt schon im ersten Kapitel, wo Hummler beschreibt, wie er als Baby auf dem Wickelbrett lag, was er da sah und fühlte: «Mutter pflegte meine Beine resolut an den Waden zu fassen…» Welcher erwachsene Mensch - Hummler ist 68 - hat Erinnerungen an seine Babyphase?

Angepriesen wird «Aus der Frohburg» (ein Quartier in St. Gallen) vom Verlag nicht als fiktionale, sondern als reale Entwicklungsgeschichte. Und tatsächlich erfährt man viel Interessantes über Hummlers Heimatstadt in den 1950er- und 1960er-Jahren, etwa darüber, wie herablassend die elitären, reformierten Städter die katholische Bevölkerung im Umland sahen. Der Stadt-Land-Graben von 2021, Copyright SVP, lässt grüssen.

Konrad Hummler: Aus der Frohburg.

Edition Königstuhl, 168 Seiten. Bild: zvg

Doch was lernt man über die biografisch so ergiebige Figur Hummler? Alles über seine Baby-, Kinder- und Jugendjahre. Und nichts über die Phase, die das Publikum am meisten interessieren würde: Wie es war, eine uralte Schweizer Privatbanken zum Blühen zu bringen und diese dann spektakulär an den Abgrund zu reiten (Hummler musste Wegelin wegen der USA-Steueraffäre in höchster Not verkaufen - an Raiffeisen, damals unter Chef Pierin Vincenz). Oder wie er seine Zeit bei der NZZ erlebte und was ihn dazu bewog, sich mit dem «Nebelspalter», den er präsidiert und mitfinanziert, in ein neues Medienabenteuer zu stürzen.

Wanderrouten statt Erkenntnisse

All das wegzulassen, kann Konzept sein für Memoiren, die man innerhalb der Verwandtschaft teilt, aber warum soll sich die Schweiz dafür interessieren, wie die Hummlers damals ihre Sonntage verbracht haben und welche Wanderrouten sie im St. Galler Oberland abmarschierten?

Dieses Buch ist unfertig. Zwar gibt es am Schluss ein Kapitel, in dem unvermittelt der «amerikanische Nuklearschlag gegen die kleine Schweizer Privatbank» angesprochen wird, aber dort erzählt Hummler dann bloss, dass er an jenem Tag, «am tiefsten Punkt meiner beruflichen Lebenskrise», einen ehemaligen Pfadi-Freund besuchte, der beruflich als Therapeut tätig war, um mit ihm sein Trauma zu verarbeiten, das ihn seit Kindestagen plagte: den Umgang mit Bällen. Also lernte er zu jonglieren.

Das mag sympathisch oder gar rührend sein, aber was ist die Erkenntnis? Im Buchklappentext heisst es, Hummler verfüge über eine «früh gewonnene Grundüberzeugung, Probleme anzusprechen, sie nicht zu verdrängen oder ihnen auszuweichen». Dem wird zustimmen, wer Hummlers Laufbahn verfolgte oder mit ihm schon persönlich zu tun hatte.

Das Bild eines Unangepassten

Als Buchautor tut er das Gegenteil: Er blendet die grossen Probleme und Konflikte seines (erwachsenen) Lebens aus und zeichnet das romantische Bild eines Unangepassten, der aus normalen Verhältnissen kommt. So normal sind diese aber nicht, denn sein Vater war Stadtpräsident, zuhause verkehrten regelmässig zwei Nationalräte, ein Ständerat und andere wichtige Leute- Ein eigenes Auto besass die Familie nicht, sie durfte jedoch den Wagen der freisinnigen Partei nutzen.

Und so verfestigt sich der Eindruck: Dieses Buch bleibt nicht nur auf der Zeitachse, sondern auch inhaltlich in den Kinderschuhen stecken.