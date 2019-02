Auf Titel komm raus: Gelungene Überschriften Intermezzo Dieter Langhart

Ich lese die «Süddeutsche» und «Die Zeit» nicht wegen ihrer Tischtuchgrösse, ich lese sie wegen der Überschriften. Das können die Deutschen besser als Curry-Wurst: Knackige, freche Titel mit Wortspielen und Hintergedanken. Jüngste Beispiele: «Gegen den Strich» (Nachruf auf Tomi Ungerer), «Hoher Leitungs-Druck» (Gas-Pipeline Nord Stream 2).

Sie können das in allen Ressorts. «Die Keime des Anstosses» (Kann eine veränderte Darmflora Depressionen auslösen?), «Hand im Glück» (Zahl der Lehrlinge steigt), «Operation heisse Luft» (Dieselstreit), «Der gelenkte Blick» (Docu­tainment in den USA), «Liebe auf den ersten Schritt» (britische TV-Show «Flirty Dancing), «Blutsbande» (40000 Tote durch Schusswaffen pro Jahr in den USA, jetzt reden die Ärzte: #ThisIsOurLane), «Hart im Cremen» (Männer-Kosmetik).

Aber wir können das natürlich auch. Drum einige Beispiele aus der NZZaS und aus dieser Zeitung, die etwas pfiffiger sind als «Der beste Schauspieler, den die Schweiz je hatte» (Nachruf auf Bruno Ganz): «Die Greta-Frage» (Greta Thunberg), «Lügen haben alte Beine» (Fake-News-Verbreiter auf Twitter sind auffallend häufig ältere User), «Die Kraft der Anziehung» (Mode zum Kuscheln), «Nicht mehr ganz bei Prost» (aus dem Trinkertagebuch eines Autors), «Whatsapp fliegt von der Schule» (Datenschützer warnt Lehrer vor dem Einsatz des Mitteilungsdienstes), «Unter den Teppich gekehrt» (ein Kadermann des Bundes hatte eine Reinigungs­chefin sexuell belästigt – sie musste gehen, nicht er).