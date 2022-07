Gleichberechtigung «Männer fragen tendenziell wieder Männer an»: Nur vier St.Galler Gemeinden werden von einer Frauenmehrheit geführt

Neu publizierte Zahlen des Kanton St.Gallen zeigen, dass Frauen in gewählten politischen Gremien in den meisten Gemeinden in der Minderheit sind. Warum? Eine Spurensuche.