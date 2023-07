«Auf ein Wort»-Kolumne Blitzt s z Züri? In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte, wieso man auf Schweizerdeutsch andere Präpositionen braucht als auf Hochdeutsch. Niklaus Bigler Drucken Teilen

«Z Züri häts iigschlage»: Die Aussprache des «Zs» stellt Fremdsprachler oft vor Probleme. Bild: Christof Sonderegger

Die Präposition zue, z(e) hat viele Verwendungen. In der deutschen Schweiz steht sie auch vor Orts- und Ländernamen: z Olte, z Frankriich. Diese Verwendung ist ursprünglich weit verbreitet und alt; schon die Könige des Nibelungenliedes (um 1300) residierten «ze Wormez [Worms] bī dem Rīne.»

In neueren hochdeutschen Texten klingt so ein «zu» veraltet oder mindestens «gehoben», weil inzwischen die Präposition «in» üblich geworden ist. Es fällt auf, wenn bei Goethe steht: «Er studierte zu Halle die Rechte» und bei Gottfried Keller: «Zu Seldwyl bestand ein Kammachergeschäft.»

Bis ins 16. Jahrhundert hinein liessen die Schreiber das «z(e)» oft weg, wenn es vor einem Namen mit Z stand. «Do zmall was [war] einer Zürich, der was von Löug [Leuk]», steht bei Thomas Platter. Der Vokal von zue, ze (und es) ist ja so radikal geschwunden, dass die Aussprache des obigen Titels zur Zungenakrobatik wird.

Wenn ein Ort oder ein Land das Ziel einer Bewegung ist, so wird das im traditionellen Schweizerdeutsch ebenfalls anders gesagt als in der Standardsprache. Das übliche Wort ist zunächst «gan» (gegen): «Ich aber gieng gan Zürich» (Thomas Platter). Das heute verbreitete uf (Mir gönd uf Züri) entstand vielleicht aus der Fügung uf ... zue, die auch Platter schon brauchte: «[Wir] zugen do darvon, uff Nürnberg zuo und dannen uff Minchen.»

Die Lebenserinnerungen Platters von 1572 sind eine inhaltlich wie sprachlich äusserst interessante Quelle. Ihr Verfasser ist in Grächen im Vispertal zur Welt gekommen und in Basel 1582 gestorben. Ob er im Alter primär Walliser oder Basler Deutsch sprach oder sonst etwas, kann ich nicht sagen.