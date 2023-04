«Auf ein Wort»-Kolumne Ammelemääl und Blööni! In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte, warum ein kleines Dorf im Aargau seine Produkte im 17. Jahrhundert bis in den Kanton Zürich exportierte. Niklaus Bigler Drucken Teilen

Das Aargauer Dorf Tägerig produzierte im Spätmittelalter verschiedene Produkte aus Stärke. Mathias Förster

Vor der Industrialisierung wurden viele Konsumgüter vom Kleingewerbe erzeugt. Um die Herstellung von Seifen kümmerte sich in jeder Region ein eigener Söipfe­süüder. Ein weiteres Gewerbe war die Produktion von Getreidestärke, dem Ammelemääl (lateinisch amylum, Stärke).

Ein Dorf im Aargauer Reusstal, Tägerig, war schon im 17. Jahrhundert darauf spezialisiert. Viele Bauern verarbeiteten dort ihr Getreide selbst weiter und konnten so den Wert des Ertrages um ein Mehrfaches erhöhen – ­allerdings mit grossem Arbeitsaufwand. Rohstoff war das Chorn; so heisst in den Mundarten des Mittellandes der Dinkel.

Man schüttete es in einen Bottich, d Stande, weichte es ein und liess es gären (jääse). Dann wurden die Körner ­zerquetscht, der Brei gesiebt und in einem Sack aus­gepresst. Das ­Ergebnis dieser Prozedur, eine milchige Brühe, musste man immer wieder mit frischem Wasser läutern, bis sich am Boden des Gefässes die Stärke ablagerte und in handlichen Brocken ­getrocknet werden konnte.

Auch die Vermarktung übernahmen viele Ammelemääler aus Tägerig selbst; sie trugen ihre Ware auf dem Rücken oder einem Handkarren zu den Kunden, wobei jeder offenbar seinen Rayon hatte, manchmal bis gäge Basel abe oder bis is Züripiet ue. In der Stadt gab es allerhand Kunden für Ammmelemääl. ­

Ruuchs (das gröbere) brauchten Buchbinder und Tape­zierer für den Kleister, wiisses (das helle, feinere) brauchten die Köchinnen und zum Stärken der Wäsche die Mägde (auch Chlääri, Ster(ch)i genannt, dazu die Blööni, Waschblau). Noch im 19. Jahrhundert konnte man in Zürich den Ruf der Hausierer hören.