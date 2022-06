Art Basel Art-Take-away Sie ist teuer, sie ist glamourös, sie ist einzigartig: Die Art Basel kann man auch in diese sechs Portionen teilen, und man ist dann einiges schlauer.

5 Bilder 5 Bilder Die Tiere nebenan an der Liste sind weniger friedlich gestimmt (Video von Vijay Masharani, Mourning In Advance, 2021–22 ). Der Octopus-Brunnen aus Murano-Glas von Laure Prouvoste, bei Carlier Gebauer. Der tote Baum «Tree» von Ai Weiwei, 2016. In der Galerie Neugerimschneider. Jac Leirner. Plastiksäcke als Kunst, bei Ester Schippers. Zilla Leutenegger. Drei Büsi, 2020/21, bei Peter Kilchmann.

40 Millionen Dollar hat ein unbekannter europäischer Sammler für eine der Monster-Spinnen der französischen Künstlerin Louise Bourgeois (1911–2010) bezahlt. Verkauft wurde sie bereits an der VIP-Preview von der Schweizer Galerie Hauser & Wirth.

999 weitere Kunstwerke von Frauen humanerer Preisklassen gibt es mindestens zu entdecken. Sie zu besuchen, ist ein Must: Andrea Zittels in Reih und Glied gestellte Schneiderpuppen (Art Unlimited, Halle 1), Yayoi Kusama und Marlene Dumas (beide bei David Zwirner), die neue skulpturale Installation von Anna Hulacova (Hunt Kastner), die jüdische Künstlerin Yael Bartana mit dem Video «Malka Germania» von 2021 (Raffaella Cortese), Meret Oppenheim (diverse) und Malgorzata Mirga-Tas (Karma International), die erste Roma in der Geschichte der Kunstmesse überhaupt. Aufgefallen war die Künstlerin bereits an der diesjährigen Biennale, wo sie den polnischen Pavillon kuratierte.

289 internationale Spitzengalerien aus 40 Ländern und 4 Kontinenten beteiligen sich an der Art Basel. 19 Galerien sind Newcomer, erstmals dabei Vertreter aus Dakar und aus Guatemala.

21 Kunstwerke, klandestin verteilt in der Stadt, warten darauf, entdeckt zu werden. Wer findet sie?

1 Galerie zeigt ausschliesslich Kunst von Künstlerinnen, es ist die in Zürich basierte Karma International von Marina Olsen und Karolina Dankow. Die beiden präsentieren viele Schweizerinnen wie die überraschende Vivian Suter, Meret Oppenheim, Sylvie Fleury und Pamela Rosenkranz.