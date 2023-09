Musik Anna Rossinelli mit guter neuer Platte inklusive einer Verneigung vor Janis Joplin Anna Rossinelli hat die Schweiz am Eurovision Song Contest vertreten, spielte bei «Tschugger» mit und hat eine der stärksten Stimmen der Schweiz. Nun erscheint wieder neue Musik.

Anna Rossinelli hat ein Album ohne grosse Schnörkel veröffentlicht. Bild: Sarah Ly

Es gibt noch viel zu tun. Ein guter Beweis dafür ist Anna Rossinelli. Die Baslerin hat soeben ihr neues Album «Mother» veröffentlicht. Das wiederum nahmen viele Medien zum Anlass mal wieder mit Rossinelli zu sprechen. Dabei geht es erstaunlich oft nicht in erster Linie um das Album. sondern um Rossinellis Rolle als frisch gebackene «Mother».

Die 36-Jährige wurde im März Mutter einer Tochter. Und nun erscheint ihre Platte. «Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?» «Wie finden Sie Zeit dafür?» «Wie hat das Mami-Sein Sie verändert?» Rossinelli beantwortet alles tapfer und geduldig und differenziert.

Würde man das auch die Papas fragen?

Wir fragen uns: Würde man das alles auch einen Neo-Papa fragen? Unsere Vermutung: eher nicht. Stattdessen könnten sie über «Papi-Tage» palavern, die sie einmal in der Woche abhalten und erhielten dafür Schulterklopfen. Der «Daddy-Sunday» sei ihnen heilig, würden sie in die Mikrofone sagen und dabei gar nicht merken, dass es daneben ja noch sechs weitere Days gibt.

Doch bevor das jetzt endgültig zur Gesellschafts-Schelte ausartet und es am Ende dann doch nur um Mama Rossinelli statt «Mother» von Rossinelli geht, sei hier schnell die Abzweigung in Richtung Plattenkritik genommen. «Mother» ist nämlich tatsächlich ein gutes Album. Und die titelgebende Mutter ist nicht die ehemalige Eurovision-Teilnehmerin selbst, sondern deren Mama. Die Mama der Mutter. So, jetzt endgültig genug der maternalen Kalauer.

Sehr fokussiert und viel Platz für die Stimme

Insgesamt zeigen sich Rossinelli und ihre beiden Bandkollegen Georg Dillier (Bass) und Manuel Mesel (Gitarre) ziemlich fokussiert. Da ist sehr wenig Schnickschnack und auch kaum etwas Aufgeblasenes. Es verluftet den Pop aber auch in den feineren Momenten nicht. Es ist mal catchy-griffig, dann wieder tänzelnd-locker und natürlich ist da immer überall Rossinellis Stimme.

Und die ist halt wirklich faszinierend gut. Gewohnt facettenreich schlingert sie zwischen feineren souligen Passagen bis zu druckvollen Momenten. Momol. Das ist wirklich stark. Und schützt die manchmal doch etwas gradlinig gebauten Pop-Nümmerchen vor dem Beliebigkeitstümpel.

Geerdet und im Jetzt angekommen

Wenn Rossinelli in «I Used to be Young» fast ein bisschen nach Janis Joplin klingt, dann wünschte man sich mehr davon. Dieser Sound, der direkt nach einer verrauchten Bar duftet, steht dem Trio umwerfend. Die Sängerin berichtet ohne falsche Sehnsüchte darüber, wie uns die Vergangenheit geprägt hat. «I made my peace with all my yesterdays/With the good ones and the bad», singt Rossinelli. Und genau so geerdet und im Jetzt angekommen klingt diese Nummer.

Gewiss, das Klanggewand ist hier sehr retro und trotzdem wirkt es nicht wie eine Kopie. Deutlich austauschbarer sind da einige der powerpoppigen Songs. Schon okay, aber mehr so gut plätschernde Formatradio-Nummern, die zwischen Staumeldungen und Wetterdurchsagen nicht allzu fest stören. Meist gelingt es Rossinelli-Dillier-Mesel aber irgendwie den Allerweltswelt-Pop zu umschiffen. Nahe am Mainstream bleibt er aber stets. Rossinelli will gefallen und gehört werden. Selbst wenn es mal rockig wird wie «Backstabber» will das nicht wehtun.

Letzter Mut zur Kargheit fehlt

«Mother» deutet das Trio mehr als Ort der Herkunft als an die biologische Mutter. Back to the Roots. Der musikalische Mutterbauch der Rossinellis ist die Strassenmusik. Direkt und ohne Schnörkel. Ein Album ohne elektronische Elemente sei es geworden, schreibt das Trio. Richtig karg ist es aber nie. Und das ist eigentlich schade. Gerade in den wirklich reduzierten Passagen hat die Platte ihre intensivsten Momente.

Ebenfalls sehr schön ist tatsächlich dieses «Mother». Ein Danke von Rossinelli an ihre Mutter. Es kontrastiert das traurige «Daddy isn't Home», in dem die Sängerin den frühen Verlust ihres Vaters thematisiert. Danach musste die Mutter die Kinder alleine durchbringen. Sie hat es gemacht und geschafft. Ohne wohl je gefragt worden zu sein, wie sie das alles unter einen Hut kriegt. Diese Mutterrolle wird komischerweise immer noch als selbstverständlich angeschaut.

Es gibt noch viel zu tun.