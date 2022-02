Andermatt Music Samih Sawiris musikalischer Swissness-Trumpf sticht in Andermatt noch nicht Lena-Lisa Wüstendörfer gab mit dem Swiss Orchestra bei Andermatt Music einen zwiespältigen Einstand als Intendantin. Doch begleitet sie mit ihrem Orchester bald ihren Chef?

Lena-Lisa Wüstendörfer wurde bejubelt, doch das Orchester kam an akustische und interpretatorische Grenzen. Bild: Valentin Luthiger / Andermatt Music

Wo die Dirigentin Lena Lisa Wüstendörfer auftritt, blenden die Scheinwerfer. Keine andere Schweizer Musikerin hat in den letzten drei Jahren so viel Aufmerksamkeit genossen. Dass in derselben Zeit ein Schweizer Dirigent Musikdirektor der Staatsoper Wien wurde (Philippe Jordan), ein anderer an der Mailänder Scala Premieren dirigiert (Lorenzo Viotti), in Luzern oder Aarau neue Chefdirigenten vor die städtischen Orchester traten, konnte dem Medienruhm der 39-Jährigen nichts anhaben.

Als am Freitag Wüstendörfers Intendantinnen-Ära von Andermatt Music begann, war selbstredend das Schweizer Fernsehen mit dabei, filmte sie für die Serie «Gesichter und Geschichten» der Sendung «Glanz&Gloria» von morgens bis abends. Und so verwundert es nicht, dass genau diese Dirigentin von Investor Samih Sawiris die tückische Aufgabe erhalten hat, Andermatts Musikleben in die Zukunft zu bringen. Dass man sich Glanz und Gloria in der Musikwelt nicht kaufen kann, hat Sawiris rasch gemerkt.

Im Juni 2019 wurde seine Konzerthalle im Keller des Hotel Radisson eröffnet. Der 550 Leute fassende Saal war ein aufsehenerregender Stein in Sawiris «Andermatt Swiss Alps»-Puzzle. Zur Eröffnung spielten die Berliner Philharmoniker, kein Wunder, war der Rummel enorm. Die Akustik schien offen und unmittelbar, der Klang kompakt und kräftig. «Spielen 60 Musiker, kommt der Klang an eine Grenze, aber er schmerzt nicht», schrieb ich damals.

Doch, welch böse Überraschung: Beim Konzert am letzten Freitag hielt ich zweimal das linke Ohr zu. Lena-Lisa Wüstendörfer liess ihr Orchester in Beethovens 7. Sinfonie dermassen knallen, dass schmerzhaft klar wurde: Hier müssen sich Saal, Orchester und Dirigentin erst finden. Die Geigen waren in der fünften Reihe Mitte viel zu präsent, die Bässe nur als dunkles Grollen vernehmbar.

Der frühlingshafte Duft des Aufbruchs

Obwohl Interpretation und Akustik wenig Eindruck machten, war am Freitag dennoch der frühlingshafte Duft des Aufbruchs zu riechen. Denn der Blick ins erste Andermatter Jahresprogramm von Wüstendörfer zeigt, dass die Dirigentin ihren mit dem Swiss Orchestra eingeschlagenen Weg gehen und Schweizer Sinfonik des 19. Jahrhunderts und 18. Jahrhunderts in den Fokus stellen wird. Eine Win-win-Situation: Sawiris hat in der innersten Innerschweiz ein junges Orchester, das Schweizer Musik und Stars ins Zentrum stellt, und er hat eine Dirigentin, deren Bild alle in der Schweiz kennen.

Als das Swiss Orchestra vor kurzem zum 100-Jahr-Jubiläum des HC Davos aufspielte, wurde es als Schweizer Nationalmannschaft angekündigt. Man nahm das geschmeichelt so hin. Das Projektorchester kann auf einen fixen Stamm bauen, obwohl viele Musiker und Musikerinnen aus städtischen Orchestern stammen. In Andermatt hat man nun eine Heimat oder eher einen fixen Aufführungsort gefunden.

Hier gibt es zwar Geld und einen sehr mutigen Geist, aber das ehemalige Militär-Dorf ist weder Gstaad noch St. Moritz: Im Ursenental wirkt zwar Samih Sawiris, aber hier lebten keine Jahrhundertfiguren wie der Geiger Yehudi Menuhin oder Dirigent Herbert von Karajan, es gibt keine Musiktradition. Zu hoffen, dass die Hotelgäste die Sinfoniekonzerte im Saal füllen, ist riskant, zu viele Gäste sind spassorientierte Sporttouristen. Und so sollen jene, die zwischen KKL und «Radisson»-Saal wohnen, in Zukunft das Tal hinauf- und nicht hinunterfahren: «Ich träume davon, dass die Urner ja die Innerschweizer Bevölkerung in den Saal kommt und Andermatt ein kultureller Treffpunkt wird.» Bis jetzt bläst nicht nur den Skifahrern im Ursenental ein steifer Wind entgegen. Als der legendäre Daniel Barenboim im Januar 2020 hier Beethovensonaten spielte, war der Saal längst nicht voll.

Auch für das Konzert vom Samstagabend gab es noch einige Karten zu kaufen, obwohl da die Starpianistin Hélène Grimaud aufspielte. Sie tastenzauberte durch Werke von Satie, Chopin, Debussy und Silvestrov und glänzte in Schumanns «Kreisleriana». Der Klang füllte prächtig den ganzen Saal.

Hélène Grimaud tastenzauberte und begeisterte. Valentin Luthiger/Andermatt Music

Andermatt ist als Konzertort anders als alle anderen

Grimaud stand in die Reihe «Welt Bühne», zur angesagten Swissness gehört dafür auch die Volksmusik – die «Heimat Klänge»: Eine sonntägliche «Stubete» mit der Kapelle «Gläuffig» mit den Volksmusikstars Mathias Landtwing und Fränggi Gehrig vervollständigte denn das Auftaktwochenende klug. Auch das Kinderkonzert oder der Jazz werden in Andermatt Platz haben, rund 20 Andermatt-Music-Konzerte wird es pro Jahr geben. «Wir haben eine Konzerthalle, die jeder Witterung standhält, das unterscheidet uns von den anderen Alpenregionen, die keinen Konzertsaal haben.» Die Jahresausrichtung passt auch zur Strategie von Andermatt Tourismus. Musik geht hier ins Business über. Wie anderswo.

Soweit so spannend. Kein Wunder strahle Samih Sawiris zwei Abende lang durchs Foyer und den Saal, sagte am Samstag begeistert: «Gestern ging ein Traum in Erfüllung. Erst habe ich von einem Konzertsaal geträumt und dann von einem Orchester, das diese Halle sein Zuhause nennt. Es ist fantastisch, wenn Träume Realität werden. An den Gesichtern der Konzertgäste habe ich gesehen, dass es nicht nur mir gefallen hat.»

Die Dirigentin, am Samstagmorgen gefragt, ob es ein gutes Konzert war, schaut dem Gegenüber in die Augen, macht eine Pause und sagt: «Ein stimmungsvolles Konzert. Es war toll, dass wir einen vollen Saal hatten, und ich stellte einmal mehr fest: Wie nah uns hier das Publikum ist. Wir Musiker sind unter der Lupe.»

Für fünf Jahre ist das Swiss Orchestra Residenzorchester, Wüstendörfer hat also Perspektiven, viele Türen sind offen, Geld ist da. Doch an Geld fehlte es auch ihren Vorgängern nicht, den drei jungen Briten, die im Juni 2019 nach einer Hals-über-Kopf-Anstellung durch Sawiris glorios starteten, dann aber die Covid-Zeit nicht überstanden. Der Ägypter stellt schnell ein – und schnell raus.

Samih Sawiris. Severin Bigler / ©

Wüstendörfers Konzept könnte Erfolg haben, hat sie doch eine Nase für nationale und regionale Trümpfe: Das Luzia von Wyl Ensemble wird im März auftreten, Olympiasieger Bernhard Russi Mitte April den Sprecher in Prokofjews «Peter und der Wolf» geben. Andererseits spielt das Gewissen der Schweizer Klassik, der 82-jährige Heinz Holliger, Oboe in Frank Martins «Trois Danses».

Dazu passt ein weiterer Solist: Sawiris höchstpersönlich. Er übt fleissig Klavier, will in seinem Saal auftreten – das Datum steht nicht mehr in den Sternen: «Ich übe weiterhin fleissig und arbeite mich Schritt für Schritt ans Ziel. Ich habe immer gesagt, dass ich das Konzert noch in meinem 65. Lebensjahr aufführen werde. Mir bleiben also noch elf Monate für die Vorbereitung, bevor die Aufführung gemeinsam mit dem Swiss Orchestra ansteht.» Glanz und Gloria.