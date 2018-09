Hansjörg Schertenleibs neues Buch: Am Ende lauert Sterbehilfe Bringt der alte Herr seine demente Ehefrau um? Sie hatten sich gegenseitig aktive Sterbehilfe geschworen. Hansjörg Schertenleib erzählt davon in einer tollen Novelle. Hansruedi Kugler

Hansjörg Schertenleib. (Bild: Gaetan Bally/KEY)

Ein schmales Buch liegt hier vor, in gemächlichem Tempo erzählt, über einen einzigen Tag hinweg Spannung aufbauend und mehrere Lebensgeschichten entfaltend. Die Fülle des Stoffs ergäbe locker einen Roman, Hansjörg Schertenleib nennt «Die Fliegengöttin» aber eine Novelle. Das macht Sinn. Denn das unerhörte Ereignis, auf welches das Ge­schehen in dieser Gattung jeweils hinführt, dieses Ereignis ist hier aktive Sterbehilfe. Schertenleib lässt es schon im ersten Satz erahnen. Willem de Wit erwacht, «blieb aber liegen, weil er das Gewicht des Versprechens spürte». Willem pflegt seine schwer demente Frau Eilis in ihrem Haus in Irland. Eilis quengelt und nörgelt aus ihrem Pflegebett, Willem wechselt ihr die kotverschmierten Windeln, wäscht sie, füttert sie. Sie schlafen in getrennten Schlafzimmern, die Sexualität ist mit der Demenz eingeschlafen, berühren lässt sie sich nicht mehr. Früher liebte Willem ihren Geruch, jetzt ekelt er sich und fühlt sich einsam: Empfindet Eilis Langeweile, Glück, Unglück? Willem weiss es nicht.

Liebeserklärung an ein aufrichtiges Leben

Wie Schertenleib schon auf der ersten Seite die äussere Situation, Willems jetzige Beklemmung und seine Erinnerung an die frühere grosse Liebe zu seiner Frau mit dem Wetter, dem Morgenlicht und schliesslich der quengelnden Stimme der kranken Eilis verbindet, zeigt den grossen Stilisten, Menschenkenner und literarischen Routinier. Willems Dilemma, er spürt die Last des Versprechens aktiver Sterbehilfe, verstärkt Schertenleib noch mit den Schuldgefühlen des alten Mannes. Einst war er aus Holland nach Irland abgehauen, weil er seine schwangere Freundin sitzen gelassen hatte, später hat er den besten Freund mit dessen Frau betrogen, seinen schwulen Sohn abgelehnt, den frühen Tod der älteren Tochter nie überwunden, den lockeren Lebenswandel der jüngeren Tochter verachtet.

Im Verlauf des Tages erinnert er sich an glückliche Momente der Ehe, an Eilis Panik über die Diagnose. Mit einem langen klärenden Männergespräch mit seinem Freund geht der Tag dem Ende zu – bis der Moment gekommen ist, wo Willem sich dem Versprechen stellen muss: «Liebes. Komm», sagt er zu Eilis und steht mit dem Daunenkissen bereit. Ob er sie dann erstickt? Egal, dieses wunderbare Buch ist so oder so eine grosse Liebeserklärung an ein aufrichtiges Leben.

Buch Hansjörg Schertenleib: Die Fliegengöttin. Novelle. Kampa Verlag, 173 S., Fr. 27.–