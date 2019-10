Sind wir Gefangene auf dieser Welt? In einem Buch des St.Galler Vexer-Verlags gibt es Antworten

In «Geografie der Freiheit» beschäftigen sich Ostschweizer Autorinnen und Autoren mit dem radikalen Essay Haftgenossen des Kunstvermittlers John Berger. Christina Genova

John Berger 2002. (Bild: Ute Schendel)

Die Welt als Gefängnis und die Menschen darin als Gefangene. Der britische Kunstvermittler John Berger propagiert dieses pessimistische Bild 2008 in seinem Essay «Haftgenossen». Die Nationalstaaten sieht er als Aufseher ihrer Bürger – machtlos gegenüber den globalisierten Konzernen. Die Menschen sind gefangen in Arbeitsverhältnissen, die ihnen maximale Flexibilität abverlangen. Oder sie sitzen ganz real hinter Gittern: 2007 war einer von 136 Einwohnern der USA inhaftiert.

Vera Ida Müller untersucht in «Hand Vocabulary» in einem performativen Akt verschiedene Möglichkeiten für die Setzung einer Schnur innerhalb einer begrenzen Fläche. (Bild: PD)

Bergers Essay steht am Anfang eines Buchprojekts. Trotz oder vielleicht gerade wegen seiner Radikalität faszinierte er den Künstler und Verleger des Vexer-Verlags, Josef Felix Müller. Er wählte ihn für das literarische Pilotprojekt von «Buch und Literatur Ost+» aus, einem Förderprogramm der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein. Ziel des Projekts ist es, Autorinnen und Autoren zu vernetzen. Müller gab dem Projekt den optimistischen Titel «Geografie der Freiheit» und lud Autorinnen und Autoren ein, ausgehend von Bergers Essay eigene Texte zu schreiben.

Dazu gesellen sich Beträge von bildenden Künstlerinnen und Künstlern – von Art Brut bis zur Performance. So lädt Karina K. Bühler ein auf eine imaginäre Reise in die Weiten des Universums. Andrea Vogel hingegen überwindet Grenzen ganz real: Dank eines selbst gebastelten Schutzanzugs hält sie nicht einmal Stacheldraht auf.

Katja Schenker lotet als Performerin ihre Grenzen aus. (Bild: PD)

Ausbruch aus dem goldenen Käfig

«Geografie der Freiheit» ist ein vielfältiges Lese- und Bilderbuch. Von den zehn Textbeiträgen ist jedoch nur die Hälfte als literarisch zu bezeichnen, was für ein Literaturprojekt eine etwas magere Ausbeute ist. Miteingerechnet ist dabei das schonungslos ehrliche Protokoll des verurteilten Straftäters Ruedi Szabo, notiert von Anna Papst. Die anderen Texte sind theoretisch-wissenschaftliche Erörterungen, dicht an klugen Gedankengängen, aber leider etwas schwere Kost. So auch der Beitrag des Theologen Rolf Bossart «Das Schwierige an der Freiheit». Berechtigt ist sein Einwand, dass Berger in seinem Essay die Geografie als ein spezifisches Kriterium der Freiheit vernachlässige: «Wer dort wohnt, wo der Pass nichts wert ist, ist nicht frei, zu reisen, wohin er will.»

Das Projekt «Magic Peace Ritual» führte die St.Galler Künstlerin Lika Nüssli 2019 nach Palästina. An jedem Ort wo sie sich aufhielt, wusch sie ein eingefärbtes Tuch mit Wasser aus, um am Ende eine möglichst weisse «Friedensfahne» zu erhalten. (Bild: PD)

Unter den literarischen Texten sticht jener Laura Vogts hervor. Er nimmt seinen Anfang mit einer E-Mail, die an eine falsche Empfängerin geht. Eine lose Korrespondenz entspinnt sich zwischen zwei ganz unterschiedlichen Frauen. Eine hat sich bewusst gegen Kinder entschieden, die andere hat eine Tochter. Die anfängliche gegenseitige Ablehnung weicht einem aufkeimenden Verständnis für den Lebensentwurf der andern.

Buchcover mit «Blushing» von Andrea Vogel. (Bild: PD)



Den Zusammenhalt untereinander sich vernetzender Menschen sieht auch Berger als Hilfe, das Gefängnis zu überleben: «Nehmen Sie einfach, ohne zu idealisieren, zur Kenntnis, dass ihre Gemeinsamkeiten (...) bezeichnender, aussagekräftiger sind als das, was sie voneinander unterscheidet.» Als weiteren Lichtblick erwähnt er, dass es auch unter prekärsten Bedingungen immer Wahlmöglichkeiten, kleine Freiheiten gibt. Ka­sha, die Protagonistin von Ma­thias W. Schmids Text, wagt es gar, aus ihrem goldenen Käfig auszubrechen, bezahlt aber dafür einen hohen Preis. Berger ist bei allem Pessimismus nicht ohne Hoffnung: «Allmählich kommt Freiheit in Sicht, nicht ausserhalb, sondern tief im Innern des Gefängnisses.»