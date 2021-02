Alleskönner im Interview Der St.Galler Milo Rau inszeniert in Genf seine erste Oper – mit 18 Flüchtlingen auf der Bühne Der vieldiskutierte Theater- und Filmregisseur Milo Rau setzt in Genf W. A. Mozarts «La clemenza di Tito» in Szene und versuchte trotz strengem Rahmen, das Chaos zuzulassen.



Milo Rau zeigt in Mozarts «Titus» die Geburt der bürgerlichen Kunst durch die Aneignung der revolutionären Werte.

Mögen Sie Mozart?

Mir gefällt bei ihm die Mischung von Einfachheit und Gefühlen, die Liedhaftigkeit und Verspieltheit. Mozart ist Popmusik seiner Zeit. «La Clemenza di Tito», kurz «Titus», ist allerdings speziell: voller Pomp. Aber wir haben einen Dirigenten, der diese Passagen recht schnell und mit barockem Instrumentarium umsetzt.

Das klingt nicht gerade begeistert.

Im «Titus» gibt es einige wunderbare, kraftvolle Arien, aber auch eine Art Gebrauchsmusik, die man verändern darf und kann: die gesprochenen, vom Clavichord begleiteten Teile etwa, die Rezitative. Und in den chorischen Passagen muss ich dem Pompösen szenisch Gegensteuer geben.

Wie geben Sie der Musik als Regisseur Gegensteuer?

Diese Passagen werden in unserer Inszenierung in eine Bildwelt so eingebettet, dass sie erträglich sind. Aber daneben gibt es unheimlich berührende Momente, eine Freundschaftsarie etwa, oder spooky Momente wie das Finale des 1. Aktes.

Sie haben mit Ihren Projekten den Rahmen von Theatervorstellungen gesprengt. Warum ordnen Sie sich nun der Oper unter, wo die Musik so vielen heilig ist, ja den dramatischen Weg vorgibt?

Normalerweise gehe ich von der anderen Seite an Theaterabende heran: Ich gehe vom Kollektiv aus und habe ein weisses Papier vor mir. Vieles entwickelt sich durch Zufälle und auf Reisen. Der aktuelle Jesusfilm ist eine Dokumentation dessen, was während der Erarbeitung passierte. In der Oper kommen die Sänger am ersten Probetag zusammen und können ihren ganzen Part auswendig.



«Die 120 Tage von Sodom» mit dem Theater Hora in der Regie von Milo Rau.

Auch Sie hatten sich vorbereitet.



Klar, wir haben im Vorfeld Passagen gekürzt oder umgestellt: Wir haben auch einmal zwei kongolesische Musikstücke, einmal einen Gesang von zwei Schamaninnen eingebaut. Aber Mozart ist im Unterschied zu Wagner oder zur Barockoper voller emotionaler Melodramatik. Es gibt Figuren, die miteinander sprechen, handeln, kurz: eine klare Struktur. Mozart denkt dramaturgisch, gibt vor, wie jemand sich bewegen soll. Gegen Mozart zu inszenieren, ist sehr schwierig.

Und trotzdem haben Sie Nummern umgestellt, Dinge hinzugefügt.

Ja, das sind Details, aber grundsätzlich vertrauten wir ihm und der Geschichte. Allerdings treten zusätzlich 18 Figuranten auf die Bühne, die eine Wirklichkeit abbilden, die bei Mozart keine grosse Rolle spielt. Regisseur Peter Sellars verwandelte in Salzburg 2017 Choristen in Flüchtlinge. Das ist für mich unwahr. Warum soll man privilegierte Menschen als Flüchtlinge verkleiden? Ich lud Menschen ein, die wirklich fliehen mussten, aber auch Genfer, die sich selbst spielen.

Und wo ist der Chor?



Der Chor sind Hipster, die dem Kunstevent als (Vernissage-)Publikum beiwohnen und Applaus spenden.

Welche Beziehung hatten Sie vor dieser Inszenierung zur Oper?



Ich habe immer wieder in meinen Stücken Arien von Barockopern eingespielt. Musik hat in meinen Stücken eine atmosphärische Funktion. Einmal sagte mir eine Schauspielerin, die eine Todesszene spielen sollte, sie wäre ein grosser Fan von Leonard Cohen – also spielten wir einen Song von ihm ein.

Hat Mozarts Musik einen Zweck?



In der Oper ist die Musik, was im Film die Kamera ist. Im Film muss ich alles für die Kamera inszenieren, egal, wie realistisch das Gezeigte ist. In der Oper muss ich alles für die Musik inszenieren. Braucht Titus für drei Sätze zehn Minuten, dann dauert die Handlung nun mal zehn Minuten. Es ist eine zehnminütige Kamerafahrt.

War es eine grosse Umstellung?



Als ich mich zum ersten Mal zu den Sängern und Sängerinnen setzte, hiess es: «Milo, Seite 172, Takt 25: In welcher Haltung singe ich das?» Da sagte ich: «Das sehen wir dann.» Ich entwickle Ideen normalerweise auf der Bühne. Aber hier habe ich mich vorbereitet und kam mit einer fertigen Idee an jede ­Probe. Und versuchte, Chaos und Entscheidungen der Sänger zuzulassen.

Fehlt das Chaos im Opernbetrieb?



Die Möglichkeit der Improvisation wollte ich nicht ausschliessen: Normalerweise gibt es sie in der Oper ja nicht. Da ist jeweils die Musik, dann kommt Diktator eins, der Regisseur, dann Diktator zwei, der Dirigent – und dann wird das Stück aufgeführt.

Sie wollten den Sängern mehr Raum geben?

…mehr Raum als Schauspieler, ja. In anderen Opern kann man weitergehen. «Titus» ist vertrackt und redundant. In der Barockoper und bei Wagner hat ein Regisseur mehr Freiheit, die Musik ist offen, flächig und lässt mehr Regie zu.

Es ist offensichtlich: Sie haben Lust, Wagner zu inszenieren. Auf nach Bayreuth!

(lächelt) Im Jesusfilm kommt Wagner zufällig vor. Wagner ist im Prinzip Filmmusik, man kann sie toll verwenden – für was auch immer.

Sie arbeiten nicht mit Ihrem Team, das Ihre Arbeiten und Sie kennt, sondern mit einer Schar Sänger und Sängerinnen aus aller Welt. Wer passte sich nun wem an?

Ich kann in jedem Menschen etwas finden – und jeder in mir –, so, wie ich an die Werke herangehe. Es gibt Grundregeln, aber wir machen Dinge, die für die Sänger speziell sind: Bisweilen verstärken wir oder singen in die Kamera.

«Titus» ist ein Stück von 1791, das sich um Liebe und Machtkampf am römischen Hof dreht. Interessiert Sie 1791 mehr oder die Kaiserzeit?

Warum schreibt jemand zwei Jahre nach der Revolution eine Oper über die Nächstenliebe der Elite? Das war meine Grundfrage. Jeder Versuch, an der absoluten Macht etwas zu ändern, wird im «Titus» als pervers dargestellt. Toleranz und die Beherrschung der eigenen Emotionen zeichnen die Eliten aus.

Wie bringen Sie das auf die Bühne?

Ich zeige die Geburt der bürgerlichen Kunst durch die Aneignung der revolutionären Werte. Das Bürgertum merkt in der Französischen Revolution: Wenn wir uns nicht mit dem Adel zusammenschliessen, neue, aufgeklärte Herrschaftsformen finden, werden wir von den unteren Ständen zermalmt. Und so zeige ich alle Hauptrollen als Künstler, die sich Bilder der Revolution aneignen. Durch die bildliche Revolte wird die reale Revolte verhindert. Die Elite übernimmt den Toleranz-Diskurs, um die wahre Umsetzung der Gleichheit der Gesellschaft zu verhindern.

Unsere Gegenwart spricht oft über Toleranz und Offenheit, blendet aber die Realität oft aus und verliert sich in schönen Begriffen.





Ich glaube, die emotionalen Verhältnisse drücken die ökonomischen Machtverhältnisse aus. Anders gesagt: Je sensibler und toleranter die Elite sich selbst gegenüber wird, umso kälter steht sie der Sklaverei gegenüber – oder einem dritten Stand, der ihr Tun ermöglicht. Je toleranter die westliche Elite wird, umso weniger ändert sich die Welt. Jeder Missstand in dieser ­Elite ist für sie die Hölle, ein Medienskandal. Ausserhalb der Elite herrscht brutale Diktatur. Darum endet unser Stück damit, dass die Elite stirbt und die Natur gewinnt. Man hört die Vögel singen.

Sie werden seit Jahren in den Medien als Moralist bezeichnet. Stört Sie das, oder schmeichelt es Ihnen?

Kommt darauf an, wer es sagt ... Wenn ich nur Texte schreiben würde, die moralisch sind, dann wäre das alles wenig wert. Es geht darum, was man tut und wie bewusst man es tut. In meinem Jesus­film wird revoltiert, aber es wird auch die Unmöglichkeit einer Revolte gezeigt. Ohne die Dialektik des Scheiterns wäre das unwahr, in der Wirklichkeit und der Kunst. Im Opernbetrieb ist Scheitern hingegen ausgeschlossen: Der Apparat ist riesig und jede Stunde sehr teuer. Ich habe drei Assistenten, die jede Idee aufschreiben und festklopfen. Es ist eine komplizierte und faszinierende Welt.

Gab es Vorgaben vom Direktor, was Sie nicht tun durften?

Nein, aber es war klar, dass wir gewisse Arien nicht rausschmeissen würden. Man inszeniert ein solches Werk für Dutzende von Sängern und Musikern, für die Musik. Ich hätte übrigens zuerst «Entführung aus dem Serail» machen sollen, dann hatte ich keine Zeit, und Luk Perceval übernahm ...

… und erntete in Genf damals einen Buhsturm. Nun arbeiten Sie für diese Genfer Opernmenschen.



Ich war immer ein Fan von Genres. Ich lese ein Interview, weil ich etwas vom Interviewten erfahren will. Ich war in dem Sinn immer ein Traditionalist, eher auf der interessierten, experimentellen als auf der dekonstruktiven Seite. Da kommt mir die Oper vielleicht sogar entgegen.

Wir stecken in der Pandemie, die Kulturschaffenden leiden. Was macht ihr Theater in Gent, um die Künstler zu unterstützen?

Wir machen das wohl radikalste Solidaritätsprogramm, das es gibt. Wir haben den subventionierten Spielbetrieb bis Ende März aufgehoben und stellen alle drei Bühnen und unsere Technik freien Gruppen zur Verfügung. Unsere Institution wird zum Zweitförderweg.